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MagazinOnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı! ‘Alay ettiler ama zengin oldum’
HaberlerMagazin Haberleri OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı! ‘Alay ettiler ama zengin oldum’
• 22 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:

OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı! ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

Bir hastanede yönetici olarak çalışan Yasmin Baker isimli bir kadın bir yanda da ek gelir olması amacıyla OnlyFans hesabı üzerinden içerik üretiyordu. İş arkadaşlarından gizli bir şekilde OnlyFans hesabını yönettiğini ifade eden Baker bir arkadaşının durumu keşfetmesi üzerine istifa etmek zorunda kaldığını açıkladı. Şimdilerde ise kendisiyle alay eden eski çalışma arkadaşlarına, “Alay ettiler ama zengin oldum” diyerek cevap verdi.

• 22 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
1OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’
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Panama’da yaşayan bir OnlyFans modeli fenomen olmadan önceki hayatına dair ilginç bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

2OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

Sosyal medyada popüler olmadan önce bir hastanede yönetici olarak çalıştığını dile getiren Baker, o sıralarda OnlyFans hesabını oluşturduğunu ve azar azar paylaşımlar yaptığını anlattı.

3OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

OnlyFans’taki pozlarının yayılmasından sonra iş arkadaşlarının hesabını keşfettiğini dile getiren Baker, işinden istifa etmeye zorlandığını söyledi.

4OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

OnlyFans fotoğraflarını iş yerindeki arkadaşlarının görmesiyle beraber sözlü tacize uğradığını ve erkeklerin kendisine saygı göstermemeye başladığını anlatan Baker, “Benimle alay ettiler ama şimdi zengin oldum.

5OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

Hepsinin maaşının 4-5 katını tek başıma kazanıyorum” dedi.

6OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

Pandemiyle birlikte OnlyFans’a erişimin arttığından söz eden Baker aylık kazancını ise 24 bin sterlin (yaklaşık 456 bin TL) olarak açıkladı.

7OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı ‘Alay ettiler ama zengin oldum’

OnlyFans’ın hayatını değiştirdiğini ifade eden Baker, “Verdiğim karardan bir an olsun pişmanlık duymadım ancak benimle alay eden eski iş arkadaşlarımın pişman olduğuna eminim” diye konuştu. (Mynet)

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