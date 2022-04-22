• 22 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
OnlyFans fenomeni Yasmin Baker’i paylaşımları yaktı! ‘Alay ettiler ama zengin oldum’
Bir hastanede yönetici olarak çalışan Yasmin Baker isimli bir kadın bir yanda da ek gelir olması amacıyla OnlyFans hesabı üzerinden içerik üretiyordu. İş arkadaşlarından gizli bir şekilde OnlyFans hesabını yönettiğini ifade eden Baker bir arkadaşının durumu keşfetmesi üzerine istifa etmek zorunda kaldığını açıkladı. Şimdilerde ise kendisiyle alay eden eski çalışma arkadaşlarına, “Alay ettiler ama zengin oldum” diyerek cevap verdi.
• 22 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
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Panama’da yaşayan bir OnlyFans modeli fenomen olmadan önceki hayatına dair ilginç bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı.
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