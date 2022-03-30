OnlyFans fenomeni Carol Maltesi'nin sonu korkunç oldu! Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya’nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti. 26 yaşındaki İtalyan OnlyFans fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.