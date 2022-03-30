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DünyaOnlyFans fenomeni Carol Maltesi'nin sonu korkunç oldu! Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...
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OnlyFans fenomeni Carol Maltesi'nin sonu korkunç oldu! Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

OnlyFans fenomeni İtalyan Carol Maltesi, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu. Katil, teşhis edilmemesi için genç fenomeni parçalara ayırdı ve yüzünü yaktı. Hayranları, fenomeni dövmelerinden tanıdı.

• 30 Mart 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
1OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya’nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti. 26 yaşındaki İtalyan OnlyFans fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.

2OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla tanınan Maltesi'nin cansız bedenine ait parçalar, Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulundu.

3OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Kadın uzun bir süre boyunca teşhis edilemedi.

4OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Polis tarafından olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine fenomenin hayranları Maltesi’yi dövmelerinden tanıdı.

5ESKİ SEVGİLİ İTİRAF ETTİ

ESKİ SEVGİLİ İTİRAF ETTİ

Maltesi’nin eski sevgilisi ve aynı zamanda komşusu olan yemek bloggerı Davide Fontana’nın arabası şüpheli bir şekilde o bölgede görüldü.

6OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Polisin soruşturmasını derinleştirmesi üzerine Borno bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi.

7OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Polise verdiği ifadede Fontana, Maltesi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra çıkan bir tartışmada onu çekiçle öldürdüğünü itiraf etti.

8SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Cesedin teşhis edilmemesi için yüzünü yaktığını ve parçalara ayırdığını söyleyen Fontana, yakalanmamak için bir süre Maltesi’nin telefonunu ele geçirerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

9OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Fontana, Maltesi’nin annesine kendisini arayamayacak kadar meşgul olduğunu ve nedenini sonra anlatacağını belirten mesajlar gönderdi.

10İYİYİM MESAJI ATTI

"İYİYİM" MESAJI ATTI

Polisin görüntüleri yayınlamasından sonra Maltesi’nin endişeli hayranlarını korkudan uzaklaştırmak için “Evet dövmeler benimkine benziyor ama iyiyim” paylaşımını yaptı.

11OnlyFans fenomeni Carol Maltesinin sonu korkunç oldu Hayranları böyle teşhis etti, parçalara ayırıp yüzünü...

Fontana, cinayetin yanı sıra cesedin imha edilmesi ve saklanması iddialarıyla polis tarafından gözaltına alındı. (ntv-haberler)

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