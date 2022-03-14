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GalatasarayÖnder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!
HaberlerGalatasaray Haberleri Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!
• 14 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:

Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!

Süper Lig'in 29.haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in 11'i hemen hemen belli oldu. Barcelona maçını da hesaba katan İspanyol teknik adam bazı sürpriz isimlere kadroda yer verebilir. Sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edilen Önder Karaveli ise Can Bozdoğan-Atiba arasında bir tercih yapacak.

• 14 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır
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Türk futbolunun asırlık iki çınarı Galatasaray ve Beşiktaş 351. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ezeli rakibini saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Geride kalan 350 maçta Galatasaray 123 galibiyet alırken Beşiktaş 113 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Taraflar 114 maçta eşitliği bozamazken Galatasaray'ın 488 golüne Beşiktaş 458 golle yanıt verdi.

2Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz Beşiktaş derbisinin kadrosuna yer almayacak. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları devam eden Oğuzhan Özyakup, Welinton, Miralem Pjanic, N'Koudou, Mert Günok ve Mehmet Topal; Galatasaray derbisinin kafilesinde yer almıyor.

3Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sadece sonucu itibariyle önemli değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaşlı bazı isimleri mercek altına alacak ve rapor hazırlayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lyon Şef Scout’u Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu’nu canlı izlemek için Galatasaray-Beşiktaş maçına gelecek.

4Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girmeyi başarmıştı. Sarı Kırmızılı ekipte ayrıca Marcao ve Nelsson gibi yıldızlar da derbide dikkatle takip edilecek oyuncular arasında yer alıyor.

5Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor. 23 yaşındaki genç yıldız için Atletico Madrid ve Lyon kulüplerinin devrede olduğu iddia ediliyor.

6Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

İspanyol basınından Sport, Barcelona-Galatasaray karşılaşmasının ardından Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu için girişimlerde bulunduğunu iddia etmişti. Ayrıca Fransız basını da Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un nabız yoklayabileceğini belirtmişti.

7Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sadece Sarı Kırmızılı yıldızlar değil Beşiktaş'ın genç isimleri de takip edilecek. Siyah Beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun adı uzun süredir Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anılıyor. Siyah Beyazlıların sezon başında Nice'den gelen teklifi kabul etmediği iddia edilmişti. Fransız kulübünün bu sezonun sonunda yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

8Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Ayrıca Önder Karaveli'nin görev vermesi halinde Rıdvan Yılmaz da yakından takip edilecek isimler arasında yer alıyor. Fransız basını geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ın Lyon tarafından izlendiğini iddia etmişti.

9Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş derbisinde zorunlu rotasyona gidecek. İspanyol teknik adam Perşembe günü oynanacak Barcelona karşılaşması öncesi Sacha Boey, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed gibi isimleri yedek soyunduracak.

10Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Torrent'in Patrick Van Aanholt konusunda henüz net karartını vermediği fakat Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de oynatmayı düşündüğü belirtildi.

11Galatasarayın muhtemel 11i;

Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram (Van Aanholt), Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.

12Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör Önder Karaveli'nin Başakşehir maçının kadrosunu sahaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor. Sakatlığını atlatan Atiba ve Josef, Galatasaray maçının kadrosuna dahil edilirken ilk 11'de başlayıp başlamayacakları netlik kazanmadı.

13Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

Karaveli'nin derbide iki tecrübeli isme orta sahayı emanet etmesi bekleniyor. Son günlerin formda ismi Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ın da ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

14Beşiktaşın muhtemel 11i

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Josef de Souza, Can Bozdoğan (Atiba), Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

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17Önder Karavelinin değil ama Domenec Torrentin derbi 11i çok tartışılır

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