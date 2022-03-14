Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sadece sonucu itibariyle önemli değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaşlı bazı isimleri mercek altına alacak ve rapor hazırlayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lyon Şef Scout’u Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu’nu canlı izlemek için Galatasaray-Beşiktaş maçına gelecek.