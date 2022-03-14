Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!
Süper Lig'in 29.haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in 11'i hemen hemen belli oldu. Barcelona maçını da hesaba katan İspanyol teknik adam bazı sürpriz isimlere kadroda yer verebilir. Sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edilen Önder Karaveli ise Can Bozdoğan-Atiba arasında bir tercih yapacak.
Türk futbolunun asırlık iki çınarı Galatasaray ve Beşiktaş 351. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ezeli rakibini saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Geride kalan 350 maçta Galatasaray 123 galibiyet alırken Beşiktaş 113 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Taraflar 114 maçta eşitliği bozamazken Galatasaray'ın 488 golüne Beşiktaş 458 golle yanıt verdi.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sadece sonucu itibariyle önemli değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaşlı bazı isimleri mercek altına alacak ve rapor hazırlayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lyon Şef Scout’u Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu’nu canlı izlemek için Galatasaray-Beşiktaş maçına gelecek.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sadece Sarı Kırmızılı yıldızlar değil Beşiktaş'ın genç isimleri de takip edilecek. Siyah Beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun adı uzun süredir Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anılıyor. Siyah Beyazlıların sezon başında Nice'den gelen teklifi kabul etmediği iddia edilmişti. Fransız kulübünün bu sezonun sonunda yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.