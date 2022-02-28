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FenerbahçeÖnce yeni transfer TFF'ye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yendi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Önce yeni transfer TFF'ye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yendi
• 28 Şubat 2022 - 22:44 • Son Güncelleme:

Önce yeni transfer TFF'ye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yendi

Giresunspor ve Hatayspor'u yenen Fenerbahçe Szalai'nin son dakika golüyle Kasımpaşa'yı geçti ve bu sezon ilk defa üst üste 3.galibiyetini aldı. Ayrıca kritik maçtan önce sarı lacivertli kulübün 15 yaşındaki oyuncuyu transfer etmesi ise büyük dikkat çekti.

• 28 Şubat 2022 - 22:44 • Son Güncelleme:
1Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

2Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 6. dakikada Miha Zajc attı. Kasımpaşa adına beraberlik golünü ise 67. dakikada Jackson Muleka attı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Attila Szalai attı. Kasımpaşa'da Awer Mabil 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

3Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa'ya konuk olduğu 18. maçta 16. kez kazanan Fenerbahçe, ekim ayından bu yana ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı ve puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına gidecek.

4Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 7 değişiklik yaptı.

5Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Kartal, sakatlığı sebebiyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamazken, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'u ise yedek kulübesine çekti.

6Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Kim Min-jae, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Arda Güler ve Mergim Berisha'yı sahaya sürdü.

7Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Arda Güler, Mergim Berisha ilk 11'i ile çıktı.

8Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise kulübede forma bekledi.

9Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu. Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti. İrfan Can, Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'deki yerini aldı.

10Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı. Slavia Prag maçında Kartal'ın yedek soyundurduğu ve oyuna girdikten sonra büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer aldı.

11Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mesut Özil kadroda yer almadı.

12Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçe'nin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti.

13Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, teknik direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.

14Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı. Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı.

15Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

İki takım da maça hücum ve gol düşüncesiyle başladı. İlk tehlikeli atağı 4. dakikada Kasımpaşa düzeledi ve Ben Ouanes'in şutunda Altay gole izin vermedi.

16Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe ilk etkili atağında, Miha Zajc'ın plase tek vuruşuyla öne geçti. 6. dakikada Diego Rossi'nin pasında Hadergjonaj'dan seken top ceza alanı sol çaprazında Zajc'a geldi. Sloven oyuncu, sağ ayağının içiyle harika bir şut çıkardı ve kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.

17Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

1-0'dan sonra Kasımpaşa, oyunun kontrolünü aldı. Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar yapan ve üst üste pozisyonlar bulan Kasımpaşa, Altay Bayındır engeline takıldı. Fenerbahçe'nin milli kalecisi, kritik pozisyonlarda zorlu kurtarışlar yaparak skoru tutmayı başardı. Altay, özellikle 45. dakikada Umut Bozok'un gelişine yarım volesine yaptığı kurtarışla kalesinde devleşti. Fenerbahçe, Zajc'ın golü ve Altay'ın kurtarışlarıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

18Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa, ikinci yarıya da oyun üstünlüğünü koruyarak başladı. Ancak, ikinci yarıda temposu düşen Kasımpaşa'da teknik direktörü Sami Uğurlu, 3 değişiklik birden yaptı. Umut Bozok, Eysseric ve Fall oyundan çıkarken Muleka, Travnik ve Awer Mabil oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın ilk müdahalesi 66. dakikada geldi ve Berisha ile Arda'nın yerine Serdar Dursun ve Mert Hakan oyuna girdi.

19Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin değişikliklerinden 1 dakika sonra yeni giren oyuncularıyla golü buldu. Awer Mabil, sol kanatta İrfan'dan sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte topa iyi yükselen Jackson Muleka, Szalai'ye rağmen kafa vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getirdi.

20Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa, 1-1'den sonra da ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan takım oldu. 71. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay köşeden çıkardı. Dönen topta Muleka karşı karşıya kaldı, Altay bir kez daha gole izin vermedi. Mücadelenin sonunda Fenerbahçe ve Kasımpaşa, üstünlük sayısı için riskler almaya başladı.

21Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe, 6 dakika uzayan mücadelenin 1. uzatma dakikasında Valencia'nin indirip Szalai'nin arka direkte yaptığı vuruşla golü buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

22Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin harekete geçtiği ve 3 isimle sözleşme imzalama konusunda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Detaylara MİLLİYET ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

23Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe’de genç oyuncular için doğum günü kutlaması yapıldı. Akşam yemeğinden sonra organize edilen kutlamada, iki yıldız doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti. Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

24Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Sarı-lacivertlilerde Arda Güler’in yarattığı olumlu etkinin ardından yeni bir yıldız adayı daha getirildi. Babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki İsak Vural kadroya dahil edildi.

25Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun amatör lisansını da çıkarttı. İsak’ın babasının, tıpkı Arda Güler’in babası gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu aktarıldı.

26Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'de yönetimin gelecek sezon için genç isimlere yöneldiği öğrenildi. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımın iskeletini oluşturması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ortaya çıktı.

27Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla Ferdi Kadıoğlu kendini ispat etti. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

28Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler potansiyelini gösterdi. Genç futbolcu topla her buluşmasında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

29Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Sarı-lacivertlilerde sezona iyi başlayan ancak sonrasında formasını kaybeden Muhammed Gümüşkaya ise Giresunspor'a kiralandı. Genç yıldızın burada kazanacağı tecrübe ile yeni sezon için önemli isimler arasında yer alması bekleniyor.

30Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Yerli oyuncuların önem kazandığı mevcut durumda sarı-lacivertli yönetim bu üç isme özel önem veriyor. Sözleşmesi sona erecek Ferdi ile prensip anlaşmasına varıldı ve 4 yıllık anlaşmanın artık bonusları görüşülüyor.

31Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Fenerbahçe'de sözleşmesi gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme için görüşmeler başladı.

32Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

Benzer şekilde sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Muhammed için de uzun vadeli bir kontrat sözkonusu olacak. Giresun’da son Göztepe maçında 1 gol 1 asistle oynayan Muhammed ve Fenerbahçe’de son haftaların iyileri Arda ile Ferdi, taraftarları daha da heyecanlandırıyor.

33Önce yeni transfer TFFye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşayı son dakika golüyle yendi

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