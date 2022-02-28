Önce yeni transfer TFF'ye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa, ikinci yarıya da oyun üstünlüğünü koruyarak başladı. Ancak, ikinci yarıda temposu düşen Kasımpaşa'da teknik direktörü Sami Uğurlu, 3 değişiklik birden yaptı. Umut Bozok, Eysseric ve Fall oyundan çıkarken Muleka, Travnik ve Awer Mabil oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın ilk müdahalesi 66. dakikada geldi ve Berisha ile Arda'nın yerine Serdar Dursun ve Mert Hakan oyuna girdi.