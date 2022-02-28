Önce yeni transfer TFF'ye bildirildi sonra Fenerbahçe Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yendi
Giresunspor ve Hatayspor'u yenen Fenerbahçe Szalai'nin son dakika golüyle Kasımpaşa'yı geçti ve bu sezon ilk defa üst üste 3.galibiyetini aldı. Ayrıca kritik maçtan önce sarı lacivertli kulübün 15 yaşındaki oyuncuyu transfer etmesi ise büyük dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 6. dakikada Miha Zajc attı. Kasımpaşa adına beraberlik golünü ise 67. dakikada Jackson Muleka attı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Attila Szalai attı. Kasımpaşa'da Awer Mabil 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa'ya konuk olduğu 18. maçta 16. kez kazanan Fenerbahçe, ekim ayından bu yana ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı ve puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu. Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti. İrfan Can, Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'deki yerini aldı.
Fenerbahçe ilk etkili atağında, Miha Zajc'ın plase tek vuruşuyla öne geçti. 6. dakikada Diego Rossi'nin pasında Hadergjonaj'dan seken top ceza alanı sol çaprazında Zajc'a geldi. Sloven oyuncu, sağ ayağının içiyle harika bir şut çıkardı ve kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.
1-0'dan sonra Kasımpaşa, oyunun kontrolünü aldı. Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar yapan ve üst üste pozisyonlar bulan Kasımpaşa, Altay Bayındır engeline takıldı. Fenerbahçe'nin milli kalecisi, kritik pozisyonlarda zorlu kurtarışlar yaparak skoru tutmayı başardı. Altay, özellikle 45. dakikada Umut Bozok'un gelişine yarım volesine yaptığı kurtarışla kalesinde devleşti. Fenerbahçe, Zajc'ın golü ve Altay'ın kurtarışlarıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Kasımpaşa, ikinci yarıya da oyun üstünlüğünü koruyarak başladı. Ancak, ikinci yarıda temposu düşen Kasımpaşa'da teknik direktörü Sami Uğurlu, 3 değişiklik birden yaptı. Umut Bozok, Eysseric ve Fall oyundan çıkarken Muleka, Travnik ve Awer Mabil oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın ilk müdahalesi 66. dakikada geldi ve Berisha ile Arda'nın yerine Serdar Dursun ve Mert Hakan oyuna girdi.
Kasımpaşa, 1-1'den sonra da ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan takım oldu. 71. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay köşeden çıkardı. Dönen topta Muleka karşı karşıya kaldı, Altay bir kez daha gole izin vermedi. Mücadelenin sonunda Fenerbahçe ve Kasımpaşa, üstünlük sayısı için riskler almaya başladı.
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