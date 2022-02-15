Önce Caner Erkin için Pereira ile Koç'u bombaladı ardından İrfan Can gerçeğini açıkladı!
Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Salih Uçan gibi tecrübeli futbolcuların menajerliğini üstlenen Batur Altıparmak'ın açıklamaları özellikle Fenerbahçe cephesinde olay oldu. İşte Altıparmak'ın o sözleri...
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan ve Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin gibi oyuncuların temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Altıparmak'ın açıklamaları;
"Celta Vigo'dan Okay'ı çıkarmak kolay olmadı. 14-15 gün orada kaldım. Zor bir kulüp. Valencia da Okay'ı istedi; ama sonuçta kararı Celta verdi. Getafe ile anlaştıkları için biz de Getafe'yi tercih ettik. Premier Lig'i düşünüyorduk; ama Premier Lig'de hiçbir takım Okay profilinde bir oyuncu aramıyordu; o nedenle İngiltere seçeneği olmadı. İspanya'da Valencia ve Getafe dışında da kulüpler vardı; ama biz onları düşünmedik.
'Okay, Celta'da ilk sezonunda sürekli oynadı. İkinci sezonunda daha az süre aldı ve devre arasında West Bromwich'e kiralık gitti. Bu sezon için tamamen teknik direktör tercihi nedeniyle süre alamadı. Celta yönetimine de söyledim. Son dört beş maçta başarılılar; ama sezon başında Okay iyi oynadığı hâlde sonrasında şans vermemesi ilginç. 12-13 oyuncu ile oynamayı tercih etti. Bu durumda bizim de ayrılmaktan başka bir şansımız yoktu. '
'Getafe ile Celta Vigo arasında, Okay için yapılan anlaşmada iki satın alma maddesi var. Bir tanesi belli bir başarı kriteri var, o tutturulsa otomatik olarak ödenecek rakam; tutturulmadığı vakit, Getafe'nin isteğine bağlı olarak, ödeyip satın alma önceliğine sahip olacağı bir rakam" şeklinde konuştu.
Adın sürekli Galatasaray 'la anılan Okay Yokuşlu için "Türkiye'den teklif aldınız mı" sorusuna Altıparmak, "Evet Avrupa'da devam etme ihtimalini sordular. Ama ben oyuncum Avrupa'da devam etme şansına sahipse, Türkiye'deki kaos ortamına sokmak istemiyorum. Türkiye'de daha fazla para veriyorlar; ama sonrasında büyük bir baskı unsuru oluşturup, bu kadar para verdiler neden oynamıyor diyorlar. Futbolcu ilk sezonunda çok fazla oynamadı diye baskı oluşturmayın. Oyunculara sabır gösterilmeli; taraftar baskısı nedeniyle bu oyuncuların üstüne gidilmemeli" şeklinde cevap verdi.
Caner Erkin, sezon başında Fenerbahçe 'den ayrıldığı için üzülmüştüm; ama Karagümrük, sahip çıktı. O da elinden geleni yapıyor. İstenilmediği yerde kalmaz. Fenerbahçe'den ayrılmasına neden olacak şekilde verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Pereira geldi; bazı oyuncuları istemedi. Yönetim de bu karara uydu; ama hata yaptılar.
Temsilciliğini üstlendiği İrfan Can Kahveci ilgili de açıklama yapan Altıparmak, "İrfan Can, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gelirken, adale sakatlığı yaşamıştı. Geldiğinde 4 hafta oynayamamıştı. Sonrasında başladı, iyi oynadı. Bu sezonun başlangıcında iyi oynadı, aynı yerden tekrar sakatlandı: fakat bu 3. sakatlığı adale sakatlığı değil. Darbeye bağlı, omuzdaki kırık. Başakşehir'de neden sakatlanmadı bu çocuk. Neden başka takıma gelince sakatlıklar oldu.
'İrfan, Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Avrupa'dan ilgilenenler vardı; ama Başakşehir'in istediği parayı veren takım yoktu. Ama olsaydı, İrfan Can'ı Avrupa'yı tercih ederdik. Zaten bizim amacımız Avrupa'da seçenek varsa; mutlaka bunu değerlendirmektir. Biz 2019'a kadar Türkiye'den Avrupa'ya giden 33 oyuncundan 14'ünü biz gönderdik ve Türkiye'ye 50 milyon Euro katma değer oluşturduk" dedi. '