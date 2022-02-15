Önce Caner Erkin için Pereira ile Koç'u bombaladı ardından İrfan Can gerçeğini açıkladı!

"Celta Vigo'dan Okay'ı çıkarmak kolay olmadı. 14-15 gün orada kaldım. Zor bir kulüp. Valencia da Okay'ı istedi; ama sonuçta kararı Celta verdi. Getafe ile anlaştıkları için biz de Getafe'yi tercih ettik. Premier Lig'i düşünüyorduk; ama Premier Lig'de hiçbir takım Okay profilinde bir oyuncu aramıyordu; o nedenle İngiltere seçeneği olmadı. İspanya'da Valencia ve Getafe dışında da kulüpler vardı; ama biz onları düşünmedik.