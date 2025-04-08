Ömrü boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti, hukuk mücadelesi başlattı

Hem müvekkilim zaten özel bir hastanede DNA raporu kabul olduğu için ve bildiği için babasını kendisi nüfusuna geçecek. Ardından yasal sürece başlayacağız. Çünkü mal kaçırmalar mevcut. Saklı payını alması için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir durum daha var. Biz aynı zamanda suç duyurusunda da bulunduk. Çünkü mezar tahrip etmek aynı zamanda kamuyu ilgilendiren de bir suç olduğu için. Bununla alakalı bir güvenlik kamerası var. Onunla ilgili de savcılık Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir müzekkere gönderdi. Kimin yaptığı öğrenilecek" dedi. (DHA)