Ömrü boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti, hukuk mücadelesi başlattı
İstanbul'da yaşayan Aycan İmre, kendisine ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf eden Enver Türkmen'in nüfusuna geçebilmek için hukuk mücadelesi sürdürüyor. İmre'nin feth-i kabir talebi mahkeme tarafından değerlendirilirken, Türkmen'in mezarı tahrip edildi. Mezarın içinden Türkmen'in kemiklerinin alınıp alınmadığının tespiti için yeniden dava açan İmre, hem babalık davasında hukuk mücadelesini devam ettiriyor, hem de mezarı tahrip edenlerin bulunmasını bekliyor.
Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL,(DHA)
• 08 Nisan 2025 - 20:52 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL,(DHA)
• 08 Nisan 2025 - 20:52 • Son Güncelleme: