Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! Maganda tutuklandı
Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.
Fatih TURAN / TRABZON,(DHA)
• 05 Eylül 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
Fatih TURAN / TRABZON,(DHA)
• 05 Eylül 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: