Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! Maganda tutuklandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.