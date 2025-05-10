Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025! Vefat eden Anneye özlem dolu sözler





Anneciğim, bir tanem, bana verdiğin nefesle senin bir parçan olarak yaşama tutunmak ilk şansımdı. Seni çok arıyorum Anneler gününün kutlu olsun.



Anneciğim, senin sevgin bana her zaman güç ve ilham veriyor. Senin hayatımızdaki etkisi hiçbir zaman kaybolmayacak. Anneler gününde seni özlemle anıyor ve sevgiyle hatırlıyorum.Dünyanın bütün çiçeklerini önüne sersem, al bütün varlığım senin olsun desem yine de hakkın ve emeğin ödenmez. Mekanın cennet olsun. . Anneler gününün kutlu olsun.