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Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025! Vefat eden Anneye özlem dolu sözler

Ölüm ne kadar hayata dair acımasız bir gerçek olsa da Anneler günü de bu dünyanın en anlamlı günlerinden biridir. Hele bir de vefat eden anneyse geride bıraktığı evlatlar için artık belirsiz bir başlangıçtır. Her Anneler gününde yüreği burak olanlar, kaybettikleri bu eşsiz varlık için paylaşımlarda bulunur. Biz de ölen anne için paylaşılacak resimli Anneler günü mesajlarını derledik.

• 10 Mayıs 2025 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2025 - 11:38 • Son Güncelleme:
1Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Sevgili anneciğim, seni her an kalbimde hissediyorum. Her anneler gününde seni özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun, melek annem. Anneler gününde sana olan sevgimi gönderiyorum.

Sana olan sevgim hiç azalmadı, aksine çığ gibi büyüdü. Her an özlediğim annem, canımın parçası. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler gününde seni kaybetmek zor olsa da, senin sevgin ve öğretilerin benimle her zaman. Seni sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum. Ruhun huzur içinde olsun, annem.

2Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Ağla yüreğim ağla giden bir daha gelmeyecek buraya ağla gözlerim ağla annem bastığım toprak altında. Rahemetli olmuş tüm annelerin Anneler gününü kutlu olsun.

Anneciğim, senin eksikliğini her an hissediyorum. Seni sevgiyle anmak, anılarımızı yaşatmak istiyorum. Anneler gününde seni özlemle ve sevgiyle anıyorum, melek annem.

Anneciğim tatlı dillerini altın gibi kalbini çok özledim. Sen çok özeldin annem. Senin gülüşünü özledim. Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun.

3Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Annem, seni kaybetmek acı bir gerçek, ama senin sevgin kalbimde daima yaşayacak. Anneler gününde seni sevgiyle anıyorum ve sana olan özlemimi paylaşıyorum.

Annelerimiz hayattayken kıymetini bilelim. Ölmüş annelerimizin Anneler gününü kutlu olsun.

4Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Ruhu şad olsun, sevgili anneciğim. Seni her an özlüyor, seni her an kalbimde hissediyorum. Anneler gününde sana olan sevgimi ve minnettarlığımı gönderiyorum.

Bana bir bayram verin ve içinde sadece annem olsun yeter. Mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun.Gül yüzüne hasret kaldım annem. Pembe yanakların sıcacık kucaklarını çok özledim annem. Anneler gününün kutlu olsun.

5Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler

Annem, seni her anımda hissediyor ve senin sevginle yaşıyorum. Anneler gününde seni anmak, seni özlemle yad etmek istiyorum. Ruhun huzur içinde olsun, melek annem.

6Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Anneciğim, bir tanem, bana verdiğin nefesle senin bir parçan olarak yaşama tutunmak ilk şansımdı. Seni çok arıyorum Anneler gününün kutlu olsun.

Anneciğim, senin sevgin bana her zaman güç ve ilham veriyor. Senin hayatımızdaki etkisi hiçbir zaman kaybolmayacak. Anneler gününde seni özlemle anıyor ve sevgiyle hatırlıyorum.Dünyanın bütün çiçeklerini önüne sersem, al bütün varlığım senin olsun desem yine de hakkın ve emeğin ödenmez. Mekanın cennet olsun. . Anneler gününün kutlu olsun.

7Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler

Hiç umulmadık bir sabahın ilk saatlerinde birden gidiverdi annem... Ne bir elveda, ne bir göz göze geliş, ne bir dokunuş. Hiç bir şey. Aniden bir boşluk ve ölüm. Hayat bunu da gösterdi bana, annenin evladına öğrettiği son şeyin annesizlik olduğunu da...

8Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler

Her anneler gününde olduğu gibi bugünde yine senin yanına geldim bak annem. Evet, bugün anneler günü sana hediye getirecektim ama vazgeçtim. Çünkü biliyorum ki sen bana hediyeye ne gerek var yavrum sen gel bana en güzel hediye budur derdin canım annem.

9Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Olmazdı hiç kederim, olmazdı hiç tasam, şaşırıp kalmazdım sen yaşasan. Anneler Günün kutlu olsun anacığım...

"Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım annem."

10Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Anne demek aşk demek Ben aşkımı toprağın altına gömdüm. Kader bana yeter güldüğün dedi ve aldı onu benden Elbet bir gün de yer ağladığın der ve beni ona gönderir...

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım annem.

11Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Hep söylerdin annem okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım annem. Ben her gün geliyorum senin yanına annem.

12Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler



Bu dünyanın cefasını çektin ama sefasını sürmeden gittin. Rabbim sefasını cennetinde sürmeyi nasip etsin. Anneler günün kutlu olsun.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle... Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

13Ölen anne için paylaşılacak Anneler Günü mesajları resimli 2025 Vefat eden Anneye özlem dolu sözler