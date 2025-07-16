Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

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Böceği incelediğimizde daha önce böyle bir böcek görmediğimi söyledim. İnternetten araştırdıktan sonra bu böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendik. Daha sonra biz bu hayvanı sabaha kadar misafir ettik. Bu böceği tekrar yaşam alanına bırakacağız. Biz hiçbir canlı hayvanı incitmeyiz" dedi.