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Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

16.07.2025 - 12:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan geyik böceği görüldü. Sarıkaya köyü sakinleri bu özel canlıyı ilk başta sıradan bir böcek sansa da, detaylı inceleme sonucu nadir görülen bir tür olduğunu fark etti.

1Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görülen Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve öldürmenin cezası 557 bin TL olan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi.

2Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi.

3Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

Köy sakini Ali Kaçan ve arkadaşları evlerinin önünde oturup sohbet ettiği esnada üzerlerine aniden bir böcek düştü.

4Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

İlk başta sıradan bir böcek olduğunu düşünen arkadaşlar, daha sonra detaylı incelediklerinde bu canlının Türkiye'de nadir görülen geyik böceği olduğunu fark etti.

5Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

Böceği öldürmenin cezasının 557 bin TL öğrenen Kaçan ve arkadaşları, böceğe zarar vermemek için bir kavanoz içerisine koydu. Böceği kayıt altına alan Kaçan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

6Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

Köy sakini Ali Kaçan, böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz dün akşam arkadaşlarımızla otururken havandan üzerimize bir böcek düştü.

7Öldürmenin 557 bin TL cezası var! Sivas'ta görüldü: Nesli tükenme tehlikesi altında

Böceği incelediğimizde daha önce böyle bir böcek görmediğimi söyledim. İnternetten araştırdıktan sonra bu böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendik. Daha sonra biz bu hayvanı sabaha kadar misafir ettik. Bu böceği tekrar yaşam alanına bırakacağız. Biz hiçbir canlı hayvanı incitmeyiz" dedi.