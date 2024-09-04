Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemOkullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı?
HaberlerGündem Haberleri Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı?

Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı?

MEB takvimine göre okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredat uygulamaya geçirilecek. Düzenlemeyle birlikte birçok yeni değişikliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, Deneme sınavları kaldırıldı mı, yapılmayacak mı? İşte detaylar

• 04 Eylül 2024 - 07:48 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 07:48 • Son Güncelleme:
1Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı

Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir kala yeni müfredatla gelecek değişiklikler öğretmenler ve öğrencilerin gündemine taşındı. Tüm illerde uygulanmasına dair genelge gönderilen müfredat birçok düzenlemeyi içeriyor. Peki, Okullarda deneme sınavı yapılacak mı?

2Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı



OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda liselere kadar deneme sınavını kaldırdı. Böylece il, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin erkenden yarışa sokulması ve sınav stresi yaşamaları engellenecek.

3Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı



SINAV YARIŞI OLMAYACAK

Bakanlık tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak yeni müfredata ilişkin yayımlanan genelgede ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak, onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.

4Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı



YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

5Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı