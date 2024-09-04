Okullarda deneme sınavı uygulaması kaldırıldı mı, kalktı mı?
MEB takvimine göre okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredat uygulamaya geçirilecek. Düzenlemeyle birlikte birçok yeni değişikliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, Deneme sınavları kaldırıldı mı, yapılmayacak mı? İşte detaylar
• 04 Eylül 2024 - 07:48 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 07:48 • Son Güncelleme: