OKULLAR PAZARTESİ AÇILIYOR! Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?
Okulların açılmasına artık iki gün kaldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bugün 12 Eylül olduğuna göre öğrencilerin büyük bölümü için ders zilinin çalmasına 2 gün kaldı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7 Eylül’de başlayan uyum eğitimi ise bugün tamamlanıyor. Peki okullar ne zaman açılıyor, ilk ara tatil ve 15 tatil hangi tarihte? İşte MEB 2026-2027 çalışma takvimi...
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Yaz tatilinde artık son hafta sonuna giriliyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin haftalardır beklediği yeni eğitim öğretim yılının başlamasına yalnızca iki gün kaldı.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrencilerin büyük bölümü pazartesi sabahı yeniden sınıflarına dönecek. Böylece haziran ayında başlayan yaz tatili de sona erecek.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için uygulanan uyum eğitimi ise genel açılıştan bir hafta önce başladı. 7-11 Eylül tarihleri arasındaki uyum süreci bugün tamamlanıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026?
MEB’in resmi çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin büyük bölümü için ilk ders zili pazartesi günü çalacak.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.
Dolayısıyla “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı artık net:
Okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi.
Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Buna göre okulların açılmasına 2 gün kaldı.
Öğrenciler yaz tatilinin son hafta sonunu geçirirken veliler için de okul alışverişi, servis, kırtasiye ve yeni dönem hazırlıklarında son günlere girildi.
OKULLAR HANGİ GÜN AÇILIYOR?
Okullar pazartesi günü açılacak.
MEB takvimindeki resmi başlangıç tarihi:
14 Eylül 2026 Pazartesi
Bu tarih, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminin başlangıcı olacak.
1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için süreç diğer öğrencilerden daha erken başladı.
MEB, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi düzenledi.
Uyum haftası bugün, 11 Eylül Cuma günü tamamlanıyor.
Birinci sınıf öğrencileri de diğer öğrenciler gibi 14 Eylül Pazartesi günü normal eğitim öğretim sürecine devam edecek.
5. SINIFLAR VE 9. SINIFLAR İÇİN TAKVİM NASIL?
MEB takviminde burada önemli bir ayrım bulunuyor.
7-11 Eylül tarihleri arasındaki uyum eğitimi, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için düzenlendi.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için ise yeni eğitim ortamına alışmalarına yönelik rehberlik çalışmaları planlandı.
Tüm bu öğrenciler için normal eğitim öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
2026-2027 OKUL TAKVİMİ NASIL OLACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde yalnız okulların açılış tarihi değil, ara tatil, yarıyıl tatili ve eğitim yılının kapanış tarihi de belli oldu.
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:
1 Eylül 2026 Salı: Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının başlaması
7-11 Eylül 2026: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimi
14 Eylül 2026 Pazartesi: Birinci dönemin başlaması
16-20 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili
22 Ocak 2027 Cuma: Birinci dönemin sona ermesi
25 Ocak-5 Şubat 2027: Yarıyıl tatili
8 Şubat 2027 Pazartesi: İkinci dönemin başlaması
8-12 Mart 2027: İkinci dönem ara tatili
25 Haziran 2027 Cuma: 2026-2027 eğitim öğretim yılının sona ermesi
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapılacak.
MEB’in çalışma takvimine göre öğrenciler 16 Kasım 2026 Pazartesi günü ara tatile çıkacak.
Birinci dönem ara tatili 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonunun ardından yeniden ders başı yapacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin “15 tatil” olarak da adlandırdığı yarıyıl tatili, birinci dönemin sona ermesinin ardından başlayacak.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönem için 8 Şubat Pazartesi günü yeniden okula dönecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemde de öğrenciler için bir ara tatil bulunuyor.
İkinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü tamamlanacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrenciler 14 Eylül 2026’da başlayacak eğitim yılının ardından 25 Haziran’da karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
Böylece 2026-2027 eğitim öğretim döneminde birinci dönem 14 Eylül-22 Ocak, ikinci dönem ise 8 Şubat-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
PAZARTESİ OKULLAR AÇIK MI?
Evet. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okullar açılacak ve birinci dönem başlayacak.
MEB’in resmi çalışma takviminde bu tarih eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak belirlendi.
Dolayısıyla öğrencilerin büyük bölümü için yaz tatilinin son günü 13 Eylül Pazar olacak.
OKULLAR İÇİN GERİ SAYIMDA SON HAFTA SONU
12 Eylül Cumartesi itibarıyla yeni eğitim öğretim yılına yalnızca iki gün kaldı.
Okul öncesi ve 1. sınıfların uyum haftası dün tamamlanırken, ilkokuldan liseye kadar öğrencilerin büyük bölümü 14 Eylül Pazartesi günü sınıflarına dönecek.
Birinci dönem 22 Ocak 2027’ye kadar devam edecek. İlk ara tatil kasım ayında, yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak.