OKULLAR PAZARTESİ AÇILIYOR! Okullar ne zaman açılacak 2026, açılmasına kaç gün kaldı?

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İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için süreç diğer öğrencilerden daha erken başladı.

MEB, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi düzenledi.

Uyum haftası bugün, 11 Eylül Cuma günü tamamlanıyor.

Birinci sınıf öğrencileri de diğer öğrenciler gibi 14 Eylül Pazartesi günü normal eğitim öğretim sürecine devam edecek.

5. SINIFLAR VE 9. SINIFLAR İÇİN TAKVİM NASIL?

MEB takviminde burada önemli bir ayrım bulunuyor.

7-11 Eylül tarihleri arasındaki uyum eğitimi, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için düzenlendi.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için ise yeni eğitim ortamına alışmalarına yönelik rehberlik çalışmaları planlandı.

Tüm bu öğrenciler için normal eğitim öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.