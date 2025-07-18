Okul koridorunda başladıkları serüvenleri şampiyonluk getirdi! Kırılan okları tamir edip yılmadılar

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6 yıl önce merak ederek bu spora başladığını anlatan Ayhan Usta, “Okulumuz son 4 yılda yapılan Türkiye çapındaki yarışmalarda üst üste takım halinde dereceler elde etti. Federasyon yarışmalarında da hem bireysel hem de takım olarak da dereceler aldık. Çalışmalarımızı kısıtlı imkanlarla okulumuzda ders saatlerinden sonra okul içindeki koridorda gerçekleştiriyoruz. Malzemelerimizin çoğunu da velilerimiz kendi imkanları ile gideriyor. Yıpranan, kırılan, bozulan oklarımızı da kendimiz öğrencilerimle birlikte tamir ediyoruz ve yeniden kullanıyoruz. Ata mirasımız olan bu sporun yaşatılması adına böyle bir çalışma yapmak da ayrı bir gurur veriyor” dedi.