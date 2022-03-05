• 05 Mart 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman neden ayrıldı? Sebebini böyle açıkladı: 'EKG cihazı gibiydik!'
Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, dijital platformda Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katıldı. Müjde Uzman'la birlikteliği boyunca 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündeme gelen Uğur, ünlü oyuncu ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı. Oğuzhan Uğur, "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik" dedi.
• 05 Mart 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
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Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık" dedi.
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"ÇOK AYRILAN-BARIŞAN BİR ÇİFTE DÖNDÜK"
Magazin basınına sitem eden Youtuber, "Magazinin devreye girmesiyle bu kadar ayrılmışız gibi gözüktük. Mesela ben birine tirp atamayacağımı öğrendim.
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38 yaşındaki müzisyen, "İlişkimle ilgili o kadar çok yorum geliyor ki bir gün fotoğrafları arşivledim, ilk haber 'Fotoğraflar silindi' oldu.
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