Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman neden ayrıldı? Sebebini böyle açıkladı: 'EKG cihazı gibiydik!'

"ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİR İLİŞKİYDİ"

Oğuzhan Uğur, "O kadının da çok iyi işleri var, bu sektörde. Onun da dijital ayak izi çok önemli. Maalesef magazinlere, sosyal mecralara düşünce sulandırıldı.