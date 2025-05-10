Öğretmenlere Anneler günü mesajları 2025! Velilere WhatsApp gruplarda Anneler günü sözleri resimli





~ Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.



Sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir arkadaş ve bir rehber olarak benim yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Anneler Gününüz kutlu olsun!