Oğlu üniversite kazanan ev sahibi kiracısını çıkarmak istedi! Kiracı 100 bin TL taşınma masrafı isteyince arabulucuya başvurdu
İstanbul'da yaşayan ve İzmir'de içinde kiracı bulunan mülk sahibi, oğlunun İzmir'de üniversite kazanmasından dolayı kiracıya dairesini boşaltmasını söyledi. Kiracı ise 100 bin TL taşınma masrafını ödemesi karşılığında daireyi boşaltabileceğini belirtti. Ev sahibi kiracının bu teklifini kabul etmeyi arabulucuya başvurdu. Kiracı ve ev sahibinin arabulucu aracılığıyla yaptığı iki toplantı sonucunda dikkat çeken bir anlaşmaya varıldı.
Milliyet'in haberine göre, kiracısına ‘çocuğum üniversite kazandı, evden çık’ deyince kiracı evden taşınmak istemediğini bildirdi. Taraflar uyuşmazlık yaşayınca konu 22 Ağustos 2025 tarihinde arabulucuya taşındı.Arabulucu huzurunda yapılan toplantılarda kiracı, mal sahibinden 100 bin TL taşınma parası istedi. 27 Ağustos tarihinde ise arabulucudan dikkat çeken bir karar çıktı.
Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan arabuluculuk sürecine ilişkin detayları milliyet.com.tr’ye açıkladı. Metin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da yaşayan emekli bir çiftin, İzmir Bornova’da kirada bir evi bulunmaktaydı. Bu ailenin genç çocuğu, Bornova’daki bir üniversitenin tıp fakültesini kazandı.
Yurtta kalmak istemeyen gencin ev ihtiyacı nedeniyle bu konutta 4 yıldır kiracı olarak bulunan kiracının evi boşaltması istendi. Kiracı kendisine iletilen evi boşaltma talebine olumlu cevap vermedi. Taraflar arasındaki iletişim stresli bir hal aldı, ev sahibi ise kiracıyı evinden çıkarmak istedi.
Kiraya veren ile kiracı arasındaki görüşmeler tıkanınca, kiraya veren dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamında arabulucuya başvurdu.Arabulucunun dahil olmadığı birebir görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen taraflar, arabulucunun konuya yapıcı yaklaşımı ile birbirini anlar hale geldi. İlki telekonferans, ikincisi ise yüz yüze olacak şekilde arabuluculuk toplantısı yapıldı. Kiracı, yüz yüze yapılan arabuluculuk toplantısında ev sahibinin üniversiteyi kazanan evladı ile de tanıştı, sınav sonuç belgesini gördü.
Bu haliyle kendisine bildirilen ihtiyacın gerçek ve samimi olduğu da toplantıda teyit edildi. Ancak kiracı yeni bir ev kiralamak için en az 2 ay süreye ihtiyacı olduğunu ve 100 bin lira tutacak taşınma masrafını ev sahibinin ödemesi gerektiğini belirtti.Bunun üzerine arabulucu huzurunda kiracının taşınabileceği yeni bir ev bulması için iki ay kadar sonrasına denk gelen 31 Ekim 2025 günü tahliye tarihi olarak belirlendi.
Kiraya veren, taşınma masrafı ödemek istemeyince, arabulucu önerisi ile kiracının taşınma masraflarının bir miktarının karşılanabilmesi adına belirli bir miktar para ödenmesi yerine, tahliye gününe kadar, kirada olan evin işleyecek Eylül-Ekim aylık kirasının da ödenmemesi konusunda ev sahibi rıza gösterdi. Evin aylık kirası 40.000-TL olduğundan toplam 80.000-TL kira bedelini kiracı ödemeyerek, bunu taşınma desteği olarak kabul etti.
Kiraya verenin ihtiyacı samimi ve gerçek olduğundan yıllar sürecek mahkeme süreci yerine taraflar tahliye hususunda anlaştı. Böylelikle arabuluculuk sayesinde üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin ailesinin sahibi olduğu konutta üniversite yıllarını geçirmesine imkân yaratılmış oldu.
Arabulucunun iki tarafın geçmiş olumlu ilişkilerini ön plana çıkardığı ve bir öğrencinin üniversite sürecine destek duygusunu özellikle vurguladığı toplantı yönetimi ve anlaşmayı destekleyen önerisiyle arabuluculuk anlaşmasına varıldı.
Arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden sorun geride kaldı. İhtilaf bu şekilde, toplamda 2 saat kadar süren sadece 2 toplantıda hızlıca çözüldü. Bu haliyle arabuluculuk hem kira sorunlarını çözüyor hem de öğrencilerin barınma sorununa çözüm için güzel de bir örnek yaratıyor.”