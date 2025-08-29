Oğlu üniversite kazanan ev sahibi kiracısını çıkarmak istedi! Kiracı 100 bin TL taşınma masrafı isteyince arabulucuya başvurdu

6

Bu haliyle kendisine bildirilen ihtiyacın gerçek ve samimi olduğu da toplantıda teyit edildi. Ancak kiracı yeni bir ev kiralamak için en az 2 ay süreye ihtiyacı olduğunu ve 100 bin lira tutacak taşınma masrafını ev sahibinin ödemesi gerektiğini belirtti.Bunun üzerine arabulucu huzurunda kiracının taşınabileceği yeni bir ev bulması için iki ay kadar sonrasına denk gelen 31 Ekim 2025 günü tahliye tarihi olarak belirlendi.