Odasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık

4

Güneş gözlemlerinin yalnızca gökyüzü meraklıları için değil, gençlerin bilim ve astronomiye ilgisinin artırılması açısından da önemli olduğunu ifade eden Önen, okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencileri de bu deneyime ortak ettiklerini belirtti. Önen, "Gençlerle okullarda düzenlediğimiz Güneş gözlem aktiviteleriyle onları da bu heyecana ortak ediyoruz. Güneş'in ayrıntılarını kendi gözleriyle görmeleri, gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırıyor" diye konuştu.