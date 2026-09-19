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GündemOdasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık
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Odasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık

19.09.2026 - 10:22Güncellenme Tarihi:

Gözümüzü ve dünyamızı aydınlatan dev ısı kaynağının hiç bilmediğiniz karanlık sırrı Bitlis'te ifşa oldu. Evinin odasında özel olarak kurduğu sistemle gökyüzünü tarayan araştırmacı Güneş'in kenarlarından uzayın derinliklerine uzanan dev prominansları kayıt altına aldı.

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1Odasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve beraberindeki uzay meraklıları, birkaç aydır düzenli olarak gerçekleştirdikleri güneş gözlemlerinde dikkat çekici görüntüler elde etti.

2Odasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık

Özel filtreli güneş teleskoplarıyla yapılan gözlemlerde, güneşin yüzeyindeki lekelerin yanı sıra kenar bölgelerinde uzaya doğru uzanan dev plazma yapıları olan prominanslar da görüntülendi.

3Odasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık

Doğa Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Güneş'in her gün dünyayı aydınlatan en önemli gök cismi olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri gözlemlerin kendileri için büyük heyecan taşıdığını söyledi. Önen, "Her gün gözümüzü ve gönlümüzü aydınlatan güneşe bu kadar yakından bakmak; plazma hareketlerini, güneş lekelerini ve kenarlarındaki dev prominansları görmek gerçekten heyecan verici" dedi.

4Odasından uzayın derinliklerindeki sırrı ifşa etti! İlk kez Bitlis'te yakaladı: Yerimizde duramadık

Güneş gözlemlerinin yalnızca gökyüzü meraklıları için değil, gençlerin bilim ve astronomiye ilgisinin artırılması açısından da önemli olduğunu ifade eden Önen, okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencileri de bu deneyime ortak ettiklerini belirtti. Önen, "Gençlerle okullarda düzenlediğimiz Güneş gözlem aktiviteleriyle onları da bu heyecana ortak ediyoruz. Güneş'in ayrıntılarını kendi gözleriyle görmeleri, gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırıyor" diye konuştu.

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