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UEFA Avrupa LigiNou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Nou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı
• 11 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Nou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Fatih Terim döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeden ve namağlup bir şekilde grubunu lider tamamlayan Galatasaray dün gece Torrent'le Nou Camp'tan aynı unvanla çıktı. Avrupa basını özellikle Pena'ya dikkat çekerken İspanyol gazeteleri yıldız eldiven dışında 3 futbolcuyu daha beğendi.

• 11 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı
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Barcelona, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk müsabakasında temsilcimiz Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Kritik müsabakanın son anlarında Gomis rakip fileleri havalandırdı ancak ofsayta takıldı. Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında gösterdiği kusursuz performans dış basında geniş yankı buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2MARCA: PENA HARİKA İŞLER YAPTI

MARCA: PENA HARİKA İŞLER YAPTI

Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış ve biliyordu. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Inaki Pena, golsüz sona eren maçta harika işler yaptı.

3Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Xavi'nin öğrencileri, hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı.

4Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Kerem Aktürkoğlu, harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu. Gomis, seyircileri sessizliğe gömdü ancak ofsayt bayrağı kalktı.

5

ESPN: XAVİ'NİN KALECİ ARAMASINA GEREK YOK

Barcelona'nın son 4 maçta görülen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Inaki Pena, Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça, Ter Stegen'e rekabet istiyorsa para harcamasına gerek yok.

6Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Barcelona ilk 45 dakika sadece Adama ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Galatasaray kalesini zorlayamadı.

7MUNDO DEPORTİVO: NELSSON MARCAO VE PENAYA...

MUNDO DEPORTİVO: NELSSON MARCAO VE PENA'YA...

Barcelona, oyunda üstündü ancak Galatasaray savunmasına ve Inaki Pena'ya takıldı. Barcelona'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontrataklarla gole yaklaştı. Galatasaray, Inaki Pena ve de Jong'un şutunu püskürten direk sayesinde paçayı kurtardı.

8Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Barcelona kontrolü ele geçirmekte zorlandı. Bu rotasyondan ya da Galatasaray'ın savunmadaki çabasından dolayı olabilir. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı. Inaki Pena harika bir performans gösterdi.

9EL PAİS: BARCELONA İSTANBULDA KAZANMAK ZORUNDA

EL PAİS: BARCELONA İSTANBUL'DA KAZANMAK ZORUNDA

Barcelona uzun süredir Avrupa'da eski performansının uzağında. Xavi, bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci yarı kendine gelse de beraberliği bozamadı. Barcelona şimdi çeyrek finale çıkmak için bekleyen Galatasaray'a karşı İstanbul'da kazanmak zorunda.

10Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Galatasaray, maçtaki tüm insiyatifi Barcelona'ya verdi ve her şeyiyle savunma yapmayı seçti. Barcelona ise kanatlardan zaman zaman içeri girmeyi başarsa da ortada yetim kaldı. Pena, kış transferinde Galatasaray'a gönderilmesinin cezasını Barcelona'ya kesti. Galatasaray golü de buluyordu ancak Kerem'in şutu Eric Garcia tarafından kurtarıldı.

11LAVANGUARDIA: BARCELONA EL CLASİCODAN SONRA...

LAVANGUARDIA: BARCELONA EL CLASİCO'DAN SONRA...

Xavi, maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico'dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul'da zorlu bir maça çıkacaklar. Türkiye'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray için rotasyon mantıklı görünüyordu ancak ikinci yarıda bu kararından dönmek zorunda kaldı. Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, savunmada hiçbir şekilde boşluk vermedi.

12BİLD: BARCELONA AVANTAJI DEĞERLENDİREMEDİ

BİLD: BARCELONA AVANTAJI DEĞERLENDİREMEDİ

Barcelona, Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında avantajlı skor fırsatını taraftarı önünde değerlendiremedi.

13INDEPENDENT - DAİLY MAİL - LEQUIPE...

INDEPENDENT - DAİLY MAİL - L'EQUIPE...

Barcelona sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 14 gol denemesi başarısız sonuçlanınca evinde golsüz beraberlikle gönderdi. Xavi'nin talebeleri, golsüz biten Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında G.Saray'a kiralık gönderdikleri Inaki Pena'ya takıldı.

14Nou Campta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

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Nou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

Nou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı