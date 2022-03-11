Nou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı
Fatih Terim döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeden ve namağlup bir şekilde grubunu lider tamamlayan Galatasaray dün gece Torrent'le Nou Camp'tan aynı unvanla çıktı. Avrupa basını özellikle Pena'ya dikkat çekerken İspanyol gazeteleri yıldız eldiven dışında 3 futbolcuyu daha beğendi.
Barcelona, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk müsabakasında temsilcimiz Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Kritik müsabakanın son anlarında Gomis rakip fileleri havalandırdı ancak ofsayta takıldı. Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında gösterdiği kusursuz performans dış basında geniş yankı buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Xavi'nin öğrencileri, hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı.
ESPN: XAVİ'NİN KALECİ ARAMASINA GEREK YOK
Barcelona'nın son 4 maçta görülen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Inaki Pena, Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça, Ter Stegen'e rekabet istiyorsa para harcamasına gerek yok.
MUNDO DEPORTİVO: NELSSON MARCAO VE PENA'YA...
Barcelona, oyunda üstündü ancak Galatasaray savunmasına ve Inaki Pena'ya takıldı. Barcelona'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontrataklarla gole yaklaştı. Galatasaray, Inaki Pena ve de Jong'un şutunu püskürten direk sayesinde paçayı kurtardı.
EL PAİS: BARCELONA İSTANBUL'DA KAZANMAK ZORUNDA
Barcelona uzun süredir Avrupa'da eski performansının uzağında. Xavi, bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci yarı kendine gelse de beraberliği bozamadı. Barcelona şimdi çeyrek finale çıkmak için bekleyen Galatasaray'a karşı İstanbul'da kazanmak zorunda.
Galatasaray, maçtaki tüm insiyatifi Barcelona'ya verdi ve her şeyiyle savunma yapmayı seçti. Barcelona ise kanatlardan zaman zaman içeri girmeyi başarsa da ortada yetim kaldı. Pena, kış transferinde Galatasaray'a gönderilmesinin cezasını Barcelona'ya kesti. Galatasaray golü de buluyordu ancak Kerem'in şutu Eric Garcia tarafından kurtarıldı.
LAVANGUARDIA: BARCELONA EL CLASİCO'DAN SONRA...
Xavi, maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico'dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul'da zorlu bir maça çıkacaklar. Türkiye'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray için rotasyon mantıklı görünüyordu ancak ikinci yarıda bu kararından dönmek zorunda kaldı. Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, savunmada hiçbir şekilde boşluk vermedi.