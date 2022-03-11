Nou Camp'ta Fatih Terim taktiği uyguladı Avrupa basını 4 yıldıza hayran kaldı

MUNDO DEPORTİVO: NELSSON MARCAO VE PENA'YA...

Barcelona, oyunda üstündü ancak Galatasaray savunmasına ve Inaki Pena'ya takıldı. Barcelona'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontrataklarla gole yaklaştı. Galatasaray, Inaki Pena ve de Jong'un şutunu püskürten direk sayesinde paçayı kurtardı.