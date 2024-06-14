Noter bayramda açık mı? 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu? Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor?





KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI 2024?



Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 güne uzatıldı ve bu süre zarfında kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla, bayramda noterler de resmi tatil kapsamında hizmet vermeyecek. Bayram öncesinde işlemlerini bitiremeyenler, noterlerin ne zaman tekrar açılacağını merak ediyor. Peki, arefe günü ve bayramda noterler açık mı? 15-19 Haziran tarihleri arasında noterler çalışıyor mu?