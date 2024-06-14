Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Noter bayramda açık mı? 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu? Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor?
Haberler Gündem Haberleri Noter bayramda açık mı? 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu? Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor?

Noter bayramda açık mı? 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu? Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor?

Kurban Bayramı'nda noter işlerini halletmek isteyen vatandaşlar noterlerin bayram tatilinde açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle, araç satışı ve vekalet işleri gibi resmi işlemlerini halletmek isteyenler "Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2024?" ve Kurban Bayramı'nda noterler kaça kadar açık?" gibi sorulara cevap arıyor.

• 14 Haziran 2024 - 08:48 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 08:48 • Son Güncelleme:
1 Noter bayramda açık mı 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor

Kurban Bayramı tatili 9 güne tamamlandı. Böylelikle kamu kurumları 9 gün boyunca resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Kurban bayramında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli olacak. "2024 Kurban Bayramı'nda noterler açık mı?" ve "Kurban Bayramı'nda noterler hangi saatlerde hizmet veriyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda noterler hizmet veriyor mu?

2 Noter bayramda açık mı 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor



KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI 2024?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 güne uzatıldı ve bu süre zarfında kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla, bayramda noterler de resmi tatil kapsamında hizmet vermeyecek. Bayram öncesinde işlemlerini bitiremeyenler, noterlerin ne zaman tekrar açılacağını merak ediyor. Peki, arefe günü ve bayramda noterler açık mı? 15-19 Haziran tarihleri arasında noterler çalışıyor mu?

3 Noter bayramda açık mı 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor



BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.

4 Noter bayramda açık mı 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor

16-19 Haziran günleri idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.

5 Noter bayramda açık mı 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor



NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.