Noter bayramda açık mı? 15-19 Haziran noterler çalışıyor mu? Bayramda Noterler kaça kadar çalışıyor?
Kurban Bayramı'nda noter işlerini halletmek isteyen vatandaşlar noterlerin bayram tatilinde açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle, araç satışı ve vekalet işleri gibi resmi işlemlerini halletmek isteyenler "Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2024?" ve Kurban Bayramı'nda noterler kaça kadar açık?" gibi sorulara cevap arıyor.
• 14 Haziran 2024 - 08:48 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 08:48 • Son Güncelleme: