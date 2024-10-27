Nostradamus ile Baba Vanga’dan 2025 yılı için aynı kehanet! Felaket yaklaşıyor

NOSTRADAMUS İLE BABA VANGA'DAN 2025 KEHANETİ
Ünlü kâhinler Nostradamus ile Baba Vanga’nın 2025 yılı için Avrupa'da ölümcül bir savaş öngördüğü iddia ediliyor.Nostradamus ile Baba Vanga da önümüzdeki yıl Avrupa’da çok şiddetli savaş olacağını iddia etmiş. Nostradamus, “Avrupa topraklarının acımasız savaşlara” dahil olacağını yazarken, Baba Vanga 2025 yılında Avrupa’da bir çatışma çıkmasından endişe duyduğunu ve bunun kıta nüfusunu “mahvedeceğini” söylemiş. Fransız kâhin Nostradamus 1566’da, Bulgar kâhin Baba Vanga 1996’da öldü.