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Nostradamus ile Baba Vanga’dan 2025 yılı için aynı kehanet! Felaket yaklaşıyor

Ünlü kâhinler Nostradamus ile Baba Vanga’nın 2025 yılı için aynı kehanette bulunduğu ortaya çıktı.

• 27 Ekim 2024 - 09:29 • Son Güncelleme:
• 27 Ekim 2024 - 09:29 • Son Güncelleme:
1Nostradamus ile Baba Vanga’dan 2025 yılı için aynı kehanet Felaket yaklaşıyor

1911 yılında Makedonya'da dünyaya gelen Vangelia Pandeva Dimitrova dünyada 'Baba Vanga' olarak biliniyor.Hayatının büyük bir kısmını Bulgaristan'da geçiren Vanga'nın bir bitki uzmanı olmasının yanı sıra mistik güçlere sahip olduğu iddia ediliyor. Baba Vanga’yı inceleyen ve araştıran birçok kişi, onun yakın geçmişte yaşanan bir dizi önemli olayı da yıllar öncesinden görmüş olduğunu öne sürüyor.Bu olaylar arasında en dikkat çekenleri ise SSCB’nin çöküşü, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisi ve Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesi olarak biliniyor.

2BÜYÜK KRİZ

BÜYÜK KRİZ

Vanga'ya göre; 2024 yılında özellikle Avrupa'da terör saldırıları artacak. Aynı zamanda 2024 yılında bir süper güç biyolojik silahlarını test edecek veya bir başka ülke üzerinde kullanacak.

3Nostradamus ile Baba Vanga’dan 2025 yılı için aynı kehanet Felaket yaklaşıyor

Ülkelerin artan borcu ve tırmanan jeopolitik sorunlar nedeniyle küresel ekonomi 2024 yılında büyük bir ekonomik kriz yaşayacak.

4Nostradamus ile Baba Vanga’dan 2025 yılı için aynı kehanet Felaket yaklaşıyor

Dünya atmosferinde artan karbondioksit nedeniyle sıcaklık her geçen yıl yükseliyor. Bu bağlamda Vanga 2024 yılı içerisinde korkunç hava olaylarının ve doğal felaketlerin yaşanacağını öngördü.

5SİBER SALDIRILAR

SİBER SALDIRILAR

Yazılım alanında yaşanan patlama sonrası sayıları artan bilgisayar korsanları birçok ülkenin elektrik, su, arıtma ve diğer önemli altyapılarını hedef alacak. Oluşan güvenlik açığı nedeniyle birçok ülkede kaos yaşanacak.

6NOSTRADAMUS İLE BABA VANGADAN 2025 KEHANETİ

NOSTRADAMUS İLE BABA VANGA'DAN 2025 KEHANETİ

Ünlü kâhinler Nostradamus ile Baba Vanga’nın 2025 yılı için Avrupa'da ölümcül bir savaş öngördüğü iddia ediliyor.Nostradamus ile Baba Vanga da önümüzdeki yıl Avrupa’da çok şiddetli savaş olacağını iddia etmiş. Nostradamus, “Avrupa topraklarının acımasız savaşlara” dahil olacağını yazarken, Baba Vanga 2025 yılında Avrupa’da bir çatışma çıkmasından endişe duyduğunu ve bunun kıta nüfusunu “mahvedeceğini” söylemiş. Fransız kâhin Nostradamus 1566’da, Bulgar kâhin Baba Vanga 1996’da öldü.

7Nostradamus ile Baba Vanga’dan 2025 yılı için aynı kehanet Felaket yaklaşıyor