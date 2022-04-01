Nisan ayı burç yorumları! Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Terazi Burcu, Aslan Burcu, Yengeç Burcu, Yay Burcu…
Burçları nisan ayında neler bekliyor? O tarihte birçok burcun hayatında kırılmalar yaşanıyor. Güven duygusunun önemli olduğu bir döneme girildi, işlerde de gecikmeler yaşanabilir. Birlikte çalışan kişiler bu aya çok dikkat etmeli çünkü, aranızda bazı sorunlar söz konusu olabilir. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır. Bu ay isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Her şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak. İşte Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Terazi Burcu, Aslan Burcu, Yengeç Burcu, Yay Burcu yorumları... Astrolog Filiz Özkol yazdı...
KOÇ BURCU
Çevresel koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeye hiç niyetiniz yok. Önce size karşı gelen kişiler bile, sizin fikirlerinizi kabul etmek zorunda kalacaklar. Özgüveniniz oldukça yüksek olması sizi yıldız yapacak. 30 nisanda finans evinizde güneş tutulması gerçekleşiyor. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak. Fırsat kaybetmeyin.
Aşk ve maddi fırsatlar sizi bırakmayacaktır. Her türlü fırsat ayağınıza gelecektir. Sizin bu güzel fırsatlar için özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacaktır. Duygusal açıdan kolay tatmin sağlayacaksınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Sağlık konusunda uyku düzeninize önem vermelisiniz. Ayaklarınızı dinlendirerek, meditasyon, yogo gibi çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. Sağlık rejimlerinizin listenizi değiştirebilirsiniz.
BOĞA BURCU’UNU NİSANDA NE BEKLİYOR
30 nisanda kişisel evinizde güneş tutulması gerçekleşecek. Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. . Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Yardımlaşma konusunda çevresel işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız.. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularla ilgili bilançolarını gözden geçirerek, parasal konularda daha da detaylara inerek stratejiler geliştirebilirsiniz. Yine bugünlerde sosyal ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, yeni ve başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız.
İlişkilerinizde iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Fakat alabildiğince mevcut ilişkinizi korumak isteyeceksiniz.. Yalnız yaşayanlar, bulundukları sosyal çevrelerde tanışacakları kişilerle bir ilişki başlatabilirler. Fakat, bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin. Sağlığınız mükemmel gidiyor. .. Size hitap eden hobi niteliğinde bir konuda yoğunlaşarak, yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Dişleriniz, dizleriniz ve uyluk kemikleriniz, ayak bilekleriniz özen isteyen bölgeleriniz. Sizi çok yüklemeyecek sportif faaliyetler, yürüyüşler ve dinlendirici kısa yolculuklar doğal ilaçlarınızdır.
İKİZLER BURCU
Bu dönem, evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu istenmeyen durumlar karşısında akıllı davranarak, hayıflanmak yerine olayların üstesinden gelmeyi başarmalısınız. Yeni insanlar ve yeni kişiler ilginizi çekmesine rağmen, ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde aşkınıza onay almayabilirsiniz.
Kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Sağlığınız bu dönem özellikle hassas gelişecek. Tansiyon ve dolaşım bozukluğu yaşayabilirsiniz. Çarpıntılar ve kansızlıkla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Sindirim sisteminizi dinlendirmeli ve kolesterol yapıcı gıdalardan uzak kalmalısınız... Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Fazla çalışarak vücudunuza yüklenmemelisiniz
YENGEÇ BURCU
Her şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz... Bu özel durum oldukça canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. Bu dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen, yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız.
Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız... Süregelen bir ilişkiniz varsa; dikkatli olmalı ve isteklerinize gem vurmalısınız. Tutkulu bir cinselliği yansıtan ilişkilerden kendinizi uzak tutmalısınız. Sağlık konusunda enerjiniz oldukça yerinde. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Zevk ve eğlenceye düşkünlük, değerlerinizi yanlış yönde kullanmanıza neden olabilir. Duygularınızda ruhani bir doyum arayacaksınız fakat farklı duyguların esiri olabilirsiniz.
ASLAN BURCU
Bu ay isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz konusu olabilir. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek. Bu hafta her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta.
Sosyal ilişkilerinizde sorunlar başınızı ağrıtacaktır. Partnerinizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Sağlık konusunda Spor yapmalı ve uykunuzu almalısınız. Bileklerinize dikkat etmeli ve ağır kaldırmamalısınız.
BAŞAK BURCU
Bu dönem bazı iş birlikleri için, yeni bir bakış geçirmekten mutlu olacaksınız. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz. Gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Bu dönem, bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır.
Zorunlu ilişkiler size göre değil. İlişkilerinizi gözden geçirmenizde fayda var Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz... Özgürseniz katılacağınız davetlerde, karşınıza sizi mutlu edecek birilerin çıkması muhtemel. Hafta sonuna doğru sevgi rüzgarları kapınıza doğru esecek. Sağlığınız konusunda duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor. Dengeli beslenerek, kısa yürüyüşler yaparak ve hobilerinize zaman ayırarak bu ayı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Ayrıca kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz.
TERAZİ BURCU
Bu dönem geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat hiç kimseyle maddi konularla ilgili konulara girmemelisiniz. Yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. İşbirliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, yoğunlaştığınız konuları bir an önce bitirmeye çalışın.
Bugünlerde birlikte çalıştığınız kişilerle eğlence ortamlarında bulunacak; bir çoğunuz şirket yemekleriyle toplantıları, iş ve eğlence ile birlikte yaşayacaksınız. Arkadaş toplantıları sosyal aktiviteler sizin için önemli olacak Enerjinizi pratik yaşama geçirirken, kullandığınız yol çok önemlidir... Bulunacağınız ortamlarda sosyal yapınızı ortaya çıkaracak davranışlarınızla, dost çevreniz ve arkadaş sayısı artacaktır. Birçok organizasyonun altına imza atacak, karşı cins üzerinde özel bir yeriniz olacaktır. Sağlığınız genel anlamda iyi seyrediyor. Uzun yürüyüşler ve düzenli uyku sayesinde gerekli sağlık koşullarınızı sağlayacaksınız.
AKREP BURCU
Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. . Güneş aynı zamanda sizin kariyer gezegeniniz olduğu için, çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Bu konuda, Güneş’ten de olumlu etkiler var. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. İşinizle ilgili odaklaşmayı hedefliyorsunuz.
Bu dönem aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek, bitirmek isteyebilirsiniz. Hatalı davranışlardan uzak kalmayı başaramıyorsunuz. İhtiraslı ve yoğun yaşadığınız ilişkileriniz yüzünden sorunlarla yüz yüze gelebilirsiniz. Geçici duygular yüzünden başınız çok ağrıyacaktır. Uyumlu ve güzel bir yapılanmayı özleseniz de, her şeyin çok kolay gerçekleşmeyeceğini de bilmelisiniz. Evli olanlar geçmiş sorunları çözecekler. Sağlığınızla ilgili sorunları fazla büyütmeden çözmelisiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Doktor kontrolün de gerekli vitaminlerinizi almalısınız.
YAY BURCU
Bu dönem bazı iş gecikmeleri olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar söz konusu. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, hafta içinde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konu üzerine takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz. Sosyal evinizde müthiş bir canlanma söz konusu olacak. Heyecanlı günler sizi bekliyor...
Yaşadığınız ilişkinizi daha net bir durum alacak. Aşk fırsatları yaratıcılığınızla ilgili alanlarda ve çalıştığınız şirketlerde karşınıza çıkacak. Katıldığınız davetlerde karşı cinsin üstün yeteneklerinden etkileneceksiniz. Size cazip gelen ve tarzınıza uygun kişilerle ani başlayan aşklar yaşayabilirsiniz. Aynı düşünceye sahip kişilerle birlikte ortak işbirlikleri ve entelektüel çalışmalarda bulunacaksınız. Öfkelerinize hakim olduğunuz sürece sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Baş ve boynunuza dikkat etmelisiniz. Ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız.
OĞLAK BURCU
Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz... Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bağlı olduğunuz kurallar belki de yaşantınızın yanlış bölümleridir. Bu dönem aşk ilişkilerinizde önemli bir değişim olmayacak.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Kişiliğinizin disiplin tarafını zorlayarak, rahat ortamları tercih edeceksiniz. Kardeşlerle birlikte ortak çalışmalar içine girebilir veya onlara destek olabilirsiniz. Bu ay duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içinde olacaksınız. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız. Varisler ve damar sorunlarına dikkat etmelisiniz.
KOVA BURCU
Bu dönem, meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine gireceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak Arkadaşlık ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bir hafta. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Eğer, evli iseniz; eşinizle ilgili bağlarınız güçleniyor. Çünkü, evlilik gezegeniniz Güneş; size her türlü olanağı sunuyor. Satürn’de bu konuda gerekli desteği size verecektir. Geçmişte mutlu olamamış biri karşınıza çıkabilir. Düşünmek için fazla zamanınız olsa bile, ondan etkileneceksiniz. Derin duygular içindesiniz. Sağlık konusu; enerjinizi doğru kullandığınız zaman hiçbir problem çıkmayacağına emin olabilirsiniz.
BALIK BURCU
Güven duygusunun önemli olduğu bir dönem... Mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın.
Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu. Katılacağınız grup toplantılarında fikirlerinden etkileneceğiniz kişilerle tanışacaksınız. Bazıları, sizin için önemli kişiler sınıfına girecek ve isteklerinizi onlara gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Yaşamında aşk olanlar, partnerleriyle aralarında çözümlenmesi gereken sorunlar olacaktır. Karşılıklı uzlaşma yoluna gitmeli ve problemleri fazla büyütmeden halletme yolunu seçmelidirler. Ortak çözüm yolları aramalıdırlar. Sağlığınız bu dönem hassas gelişecek... Özellikle bedensel zorlanmaların fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Hormon sisteminizde olan sorunlar için de bir doktora başvurmayı ihmal etmemelisiniz.