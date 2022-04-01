Nisan ayı burç yorumları! Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Terazi Burcu, Aslan Burcu, Yengeç Burcu, Yay Burcu…

YENGEÇ BURCU

Her şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz... Bu özel durum oldukça canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. Bu dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen, yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız.