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MagazinNihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi!
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• 19 Mart 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi!

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nihal Candan, sahibi olduğu güzellik merkezinde vücudunu streç filmle sarıp poz verdi.

• 19 Mart 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
1Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi
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Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in bir diğer iddialı yarışması Survivor'a da katılmıştı. Hukuk Fakültesi'nde okuyan Candan, şimdilerde kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işletiyor.

2Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi

Nihal Candan, güzellik merkezinde vücudunu streç filmle sararak poz verdi. Nihal Candan, ''O kadar terledim ki, 32 bedene düşmüşümdür diye tahmin ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

3Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi

Küvette çıplak pozunu paylaşan Nihal Candan çok konuşulmuştu. Candan paylaşımına, ''Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'' sözleriyle dikkat çekmişti.

4Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

5Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi
6Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi
7Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi

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Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi!

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi!

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