• 19 Mart 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi!
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nihal Candan, sahibi olduğu güzellik merkezinde vücudunu streç filmle sarıp poz verdi.
• 19 Mart 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
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Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in bir diğer iddialı yarışması Survivor'a da katılmıştı. Hukuk Fakültesi'nde okuyan Candan, şimdilerde kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işletiyor.