Nevşehir'de liseli öğrenciler coğrafi işaretli ürünlerle 'Kapadokya çikolatası' üretti
Nevşehir'de Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, içinde bal kabağı, kabak çekirdeği, tahin, çıtır kadayıf gibi coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu çikolata üretti. Üretilen çikolataya 'Kapadokya çikolatası' ismini veren öğrenciler, patent sürecini de başlattı. Okul müdürü Yusuf Narin, "Kapadokya turizmine de katkıda bulunmak amacıyla çocuklarımız bir ürün geliştirdiler. Bu ürünü önümüzdeki günler içerisinde ülkemize ve tüm dünyaya mal etmek istiyoruz. Kapadokya turizmine bir değer daha katmak istiyoruz" dedi.
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-
• 30 Aralık 2024 - 12:27 • Son Güncelleme:
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-
• 30 Aralık 2024 - 12:27 • Son Güncelleme: