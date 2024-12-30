Nevşehir'de liseli öğrenciler coğrafi işaretli ürünlerle 'Kapadokya çikolatası' üretti

'KURSTA BİR ÇİKOLATA YAPMAYI KARARLAŞTIRDIK'

Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 12'nci sınıf öğrencisi Enes Şahin de şöyle konuştu: "Okulumuzda bir kurs açıldı ve bu kursta bir çikolata yapmayı kararlaştırdık. Bunları deneyerek, demo yaparak hazırlamaya karar verdik. İçinde coğrafi işaretli ürünlerimizin de yer aldığı çikolata üretmeyi başardık. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize bu kursu açtıkları ve bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz."