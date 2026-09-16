Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

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Uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle sevk ettiği belirlenen yabancı uyruklu Abdollah Askari Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı. Yapılan müdahalede doğal yollarla 23 kapsül halinde 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastanede gözetim altında tutulan ve yuttuğu tüm uyuşturucu kapsüllerinin doğal yollarla çıkartması beklenirken fenalaşan şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.