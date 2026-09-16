Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

16.09.2026 - 11:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Nevşehir'de uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, hastanede tedavi altında olduğu esnada fenalaşarak hayatını kaybetti. Şüphelinin midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 28 kapsül halinde 140 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye getiren kişinin İran uyruklu Abdollah Askari olduğu tespit edildi.

2Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

Şüphelinin Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir süre takip edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 kapsül halinde 111 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

MİDESİNDE 23 KAPSÜL UYUŞTURUCU BULUNDU

Uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle sevk ettiği belirlenen yabancı uyruklu Abdollah Askari Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı. Yapılan müdahalede doğal yollarla 23 kapsül halinde 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastanede gözetim altında tutulan ve yuttuğu tüm uyuşturucu kapsüllerinin doğal yollarla çıkartması beklenirken fenalaşan şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4Nevşehir'de dehşet veren olay: Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan İran uyruklu şüpheli hayatını kaybetti!

OTOPSİDE 8 KAPSÜL DAHA ÇIKARILDI

Şüphelinin yapılan otopsisinde vücudundan 8 kapsül uyuşturucu daha çıkarıldı. Şüphelinin midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından belirlenecek.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti