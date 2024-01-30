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GündemNeuralink beyin çipi nedir? Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor? Elon Musk Neuralink projesi
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Neuralink beyin çipi nedir? Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor? Elon Musk Neuralink projesi

Neuralink, ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi. Elon Musk, Neuralink çiplerinden birinin, ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıkladı. Neuralink, geçtiğimiz yılın mayıs ayında insanlı testler için FDA'den onay almıştı. Peki, Neuralink beyin çipi nedir? Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor? İşte Elon Musk Neuralink projesi hakkında merak edilenler…

• 30 Ocak 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
• 30 Ocak 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
1Neuralink beyin çipi nedir Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor Elon Musk Neuralink projesi

Elon Musk'ın beyin implantları geliştiren şirketi Neuralink, geçtiğimiz yılın mayıs ayında, Neuralink'in beyin implantını insanlar üzerinde test etmek için FDA onayını almıştı. Kararın ardından Neuralink'in insan deneyleri için gönüllüler aradığı açıklanmıştı. Elon Musk, Neuralink çiplerinden birinin, ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini duyurdu.

2Neuralink çipinin amacı nedir

Neuralink çipinin amacı nedir?

Şirketin bununla amacı ise insan beynini bilgisayarlara bağlamak ve karmaşık nörolojik durumların üstesinden gelmeye yardımcı olmak.

3Neuralink beyin çipi nedir Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor Elon Musk Neuralink projesi

Elon Musk, motor nöron hastalığı olan İngiliz bilim adamına atıfta bulunarak şunları ekledi: "Stephen Hawking'in bir hızlı daktilocudan ya da müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedefimiz bu."

4Neuralink beyin çipi nedir

Neuralink beyin çipi nedir?

2016 yılında kurulan Neuralink, beynin içine ultra ince iplikler yerleştirebilen dikiş makinesi benzeri bir cihaz tasarladı. İplikler, nöron gruplarından gelen bilgileri okuyabilen elektrotlar içeren özel tasarlanmış bir çipe bağlanıyor. Benzer girişimler olsa da Neuralink'in yeniliği, implantları kablosuz hale getirmesi ve implante edilen elektrotların sayısını artırması olarak açıklanıyor.

5Neuralink beyin çipi nedir Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor Elon Musk Neuralink projesi

X'te paylaşım yapan Musk, Neuralink'in ilk ürününün adının Telepathy olacağını söyledi.

6Neuralink beyin çipi nedir Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor Elon Musk Neuralink projesi

Ürünün "telefonunuzu ya da bilgisayarınızı ve bunlar aracılığıyla neredeyse tüm cihazları sadece düşünerek kontrol etmenizi" sağlayacağını ve ilk kullanıcıların uzuvlarını kullanamayan kişiler olacağını belirtti.

7Neuralink beyin çipi nedir Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor Elon Musk Neuralink projesi

Neuralink Corporation, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implante edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016'da San Francisco'da kurulmuş bir Amerikan nöroteknoloji şirketi.

Neuralink omurilik yaralanması, Parkinson veya depresyon gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde faydalar sağlamayı hedefleyerek beyindeki elektriksel ve kimyasal aktiviteleri okuyarak ve uyaranlar göndererek beyin fonksiyonlarını iyileştirmeyi amaçlar. Diğer bir hedef ise insan beyninin bilgisayarlarla doğrudan etkileşime girmesini sağlayarak bilgisayarlara düşünceyle komut verilebileceği, sanal gerçeklik deneyimlerini daha gerçekçi hale getirebileceği veya beyin içi hesaplama yeteneklerinin geliştirilebileceğini kanıtlamak.