Neuralink beyin çipi nedir? Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor? Elon Musk Neuralink projesi
Neuralink, ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi. Elon Musk, Neuralink çiplerinden birinin, ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıkladı. Neuralink, geçtiğimiz yılın mayıs ayında insanlı testler için FDA'den onay almıştı. Peki, Neuralink beyin çipi nedir? Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor? İşte Elon Musk Neuralink projesi hakkında merak edilenler…
• 30 Ocak 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
• 30 Ocak 2024 - 16:20 • Son Güncelleme: