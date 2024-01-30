Neuralink beyin çipi nedir? Neuralink ne işe yarar, Neuralink çipi nasıl çalışıyor? Elon Musk Neuralink projesi

Neuralink Corporation, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implante edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016'da San Francisco'da kurulmuş bir Amerikan nöroteknoloji şirketi.



Neuralink omurilik yaralanması, Parkinson veya depresyon gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde faydalar sağlamayı hedefleyerek beyindeki elektriksel ve kimyasal aktiviteleri okuyarak ve uyaranlar göndererek beyin fonksiyonlarını iyileştirmeyi amaçlar. Diğer bir hedef ise insan beyninin bilgisayarlarla doğrudan etkileşime girmesini sağlayarak bilgisayarlara düşünceyle komut verilebileceği, sanal gerçeklik deneyimlerini daha gerçekçi hale getirebileceği veya beyin içi hesaplama yeteneklerinin geliştirilebileceğini kanıtlamak.