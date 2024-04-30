Neşet Turan öldü mü, Yürüyen Adam Neşet Turan’a ne oldu? Kamyon çarpma anı gündem olan enerji içeceği diyen Neşet Turan kimdir?
Sosyal medyada yayınladığı enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan’un kaza anı gündem oldu. Kendilerine 'Yürüyen Adamlar' diyen grup, Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıktı. Neşet Turan’a güzergah boyunca ilerlerken canlı yayın esnasında kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Turan, hastaneye kaldırıldı. Peki, Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü? Enerji içeceği diyen adam Neşet Turan kimdir?
• 30 Nisan 2024 - 12:09 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 12:09 • Son Güncelleme: