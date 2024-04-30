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Gündem Neşet Turan öldü mü, Yürüyen Adam Neşet Turan’a ne oldu? Kamyon çarpma anı gündem olan enerji içeceği diyen Neşet Turan kimdir?
Haberler Gündem Haberleri Neşet Turan öldü mü, Yürüyen Adam Neşet Turan’a ne oldu? Kamyon çarpma anı gündem olan enerji içeceği diyen Neşet Turan kimdir?

Neşet Turan öldü mü, Yürüyen Adam Neşet Turan’a ne oldu? Kamyon çarpma anı gündem olan enerji içeceği diyen Neşet Turan kimdir?

Sosyal medyada yayınladığı enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan’un kaza anı gündem oldu. Kendilerine 'Yürüyen Adamlar' diyen grup, Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıktı. Neşet Turan’a güzergah boyunca ilerlerken canlı yayın esnasında kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Turan, hastaneye kaldırıldı. Peki, Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü? Enerji içeceği diyen adam Neşet Turan kimdir?

• 30 Nisan 2024 - 12:09 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 12:09 • Son Güncelleme:
1 Neşet Turan öldü mü, Yürüyen Adam Neşet Turan’a ne oldu Kamyon çarpma anı gündem olan enerji içeceği diyen Neşet Turan kimdir

Sosyal medyada paylaştığı enerji içeceği videolarıyla bilinen Neşet Turan, Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıkmıştı. Turan'a (36), yol kenarında yürürken sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Neşet Turan hayatını kaybetti. Peki, Neşet Turan kimdir? Enerji içeceği diyen adam hakkında merak edilenler…

2 NEŞET TURAN ÖLDÜ MÜ

NEŞET TURAN ÖLDÜ MÜ?

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı. 2 arkadaşı ile güzergah boyunca ilerleyen Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı.

3 Neşet Turan öldü mü, Yürüyen Adam Neşet Turan’a ne oldu Kamyon çarpma anı gündem olan enerji içeceği diyen Neşet Turan kimdir

Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Turan'ın ise beraberindeki 2 arkadaşıyla 'Yürüyen adamlar' adı altında sosyal medyada fenomen oldukları ve gezmek için İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Turan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

4 ÇARPMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ÇARPMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'a ait yayın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yayın sırasında kamyonun Neşet Turan'a çarptığı ve Turan'ın yanında bulunan kişinin de 'ağabey, ağabey' diye bağırdığı duyuldu. Diğer yandan gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü Bayram Çelebi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 SÜRÜCÜ YAKALANDI

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolun kenarında canlı yayın yapan Neşet Turan’a (36), çarpıp ölümüne neden olan aracın kamyonet olduğu belirlendi. Sapmaz köyünde oturan sürücü Bayram Çelebi (71) jandarma tarafından evinde gözaltına alındı.

Çelebi'nin ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, “Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum'' dedi. Çelebi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.