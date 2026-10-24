Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!
HaberlerGündem Haberleri Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

24.10.2026 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Milli park ilan edilmesinin ardından cazibesi artan Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası, sonbaharın gelmesiyle birlikte hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sarı ve kırmızı tonlara bürünen eşsiz manzarayı görmek isteyen yüzlerce vatandaşın araçlarıyla bölgeye akın etmesi sonucu yollar kilitlendi; kaldera içindeki trafik durma noktasına geldi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken kalderada yüzlerce aracın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

2Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

Milli park ilan edilmesinin ardından daha fazla dikkat çeken Nemrut Kalderası, son günlerde sonbaharın eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Medyada yer alan görüntülerin de etkisiyle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kalderaya akın etti.

3Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

Kaldera içerisine inen araçların sayısının artmasıyla birlikte yoğun trafik oluştu. Öğle saatlerine doğru kaldera içindeki yollar araçlarla dolarken, yoğunluk zirveye kadar ulaştı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede uzun süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

4Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

"ZİYARETÇİLER GERİ DÖNMEKTE ZORLANDI"

Yoğunluk nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyerek geri dönmek zorunda kalırken, birçok ziyaretçi kalderanın içine inemeden yalnızca zirve noktasından manzarayı izleyip bölgeden ayrılmak durumunda kaldı. Saatlerce süren trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşadı.

5Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

Bölgede yaşanan trafik kargaşası üzerine jandarma ekipleri kaldera içerisine inerek tedbir aldı. Ekipler, araçların kontrollü şekilde bölgeden çıkarılması ve trafik akışının sağlanması için çalışma yürüttü.

6Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

Nemrut Kalderası'nda yaşanan yoğunluk, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısına karşı ulaşım ve trafik düzenlemesine yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi