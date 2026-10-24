Nemrut Kalderası’nda hafta sonu iğne atsan yere düşmedi: Sonbahar akınında trafik durma noktasına geldi!

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Milli park ilan edilmesinin ardından daha fazla dikkat çeken Nemrut Kalderası, son günlerde sonbaharın eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Medyada yer alan görüntülerin de etkisiyle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kalderaya akın etti.