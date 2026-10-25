Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

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Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. Kalderanın mavi ve yeşil gölleri ile sonbaharda yapraklarda ortaya çıkan renk değişimlerinin doğaseverleri kendine çektiğini ifade eden Önen, "Nemrut Kalderası; mavi ve yeşil gölleri, yeşilliği ve sonbaharda yapraklarda ortaya çıkan yeşil, turuncu ve altın sarısı renk değişimleriyle biz doğaseverleri adeta kendine çekiyor. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birini gördük. Son zamanlarda tanınırlığının artmasıyla birlikte yüzlerce araç ve çok sayıda ziyaretçinin bölgeye yoğun ilgi gösterdiğine tanıklık ettik. Nemrut Kalderası adeta bizleri büyülüyor" dedi.