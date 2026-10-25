Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti
HaberlerGündem Haberleri Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

25.10.2026 - 08:56Güncellenme Tarihi:

Bitlis'in eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası, sonbaharın renklerini görmek isteyen yerli ve yabancı yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sarı, turuncu ve altın sarısına bürünen doğa, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, sonbaharın gelişiyle birlikte farklı renklere büründü. Mavi ve yeşil gölleri, yemyeşil doğası ve sonbahar yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, bölgeye gelen doğaseverlerin ilgisini çekti.

2Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

Son yıllarda tanınırlığı giderek artan Nemrut Kalderası'nda bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yüzlerce aracın bölgeye geldiği kalderada çok sayıda ziyaretçi, eşsiz manzarayı izleyerek doğayla iç içe vakit geçirdi. Sonbaharın farklı tonlarını bir arada görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

3Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. Kalderanın mavi ve yeşil gölleri ile sonbaharda yapraklarda ortaya çıkan renk değişimlerinin doğaseverleri kendine çektiğini ifade eden Önen, "Nemrut Kalderası; mavi ve yeşil gölleri, yeşilliği ve sonbaharda yapraklarda ortaya çıkan yeşil, turuncu ve altın sarısı renk değişimleriyle biz doğaseverleri adeta kendine çekiyor. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birini gördük. Son zamanlarda tanınırlığının artmasıyla birlikte yüzlerce araç ve çok sayıda ziyaretçinin bölgeye yoğun ilgi gösterdiğine tanıklık ettik. Nemrut Kalderası adeta bizleri büyülüyor" dedi.

4Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü: Ziyaretçiler akın etti

Ziyaretçilerin bölgeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Önen, Bitlis'in güzelleşmesine ve tanınırlığının artmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi