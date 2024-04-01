Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? (1 Nisan 2024)

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programının bugün neden yayınlanmadığı konusu izleyicinin de merak konusu oldu. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve Hakan Ural'ın dikkat çeken açıklamalarına sahne olan Neler Oluyor Hayatt programı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü ekrana gelmedi. Peki Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok?