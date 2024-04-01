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Gündem Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? (1 Nisan 2024)
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Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? (1 Nisan 2024)

Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hakan Ural ve Nur Tuğba Naml'nın sunduğu Neler Oluyor Hayatta'nın sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı yapıyor. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Kanal D ekranını açan izleyici programın olmadığını görünce araştırmalara başladı. Güncel olayların ele alındığı Hakan Ural'ın programı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? İşte detaylar...

• 01 Nisan 2024 - 10:11 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 10:11 • Son Güncelleme:
1 Neler Oluyor Hayatta neden yok Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok (1 Nisan 2024)

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programının bugün neden yayınlanmadığı konusu izleyicinin de merak konusu oldu. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve Hakan Ural'ın dikkat çeken açıklamalarına sahne olan Neler Oluyor Hayatt programı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü ekrana gelmedi. Peki Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok?

2 Neler Oluyor Hayatta neden yok Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok (1 Nisan 2024)



NELER OLUYOR HAYATTA BUGÜN NEDEN YOK?

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programının 1 Nisan Pazartesi günü yayınlanmaması izleyicinin araştırma konusuna neden oldu.

Ancak Neler Oluyor Hayatta programının bugün neden ekrana gelmediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

3 Neler Oluyor Hayatta neden yok Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok (1 Nisan 2024)



NELER OLUYOR HAYATTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de yayınlanan programın yeni bölümü 2 Nisan Salı günü ekrana gelecek.