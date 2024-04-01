Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? (1 Nisan 2024)
Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hakan Ural ve Nur Tuğba Naml'nın sunduğu Neler Oluyor Hayatta'nın sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı yapıyor. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Kanal D ekranını açan izleyici programın olmadığını görünce araştırmalara başladı. Güncel olayların ele alındığı Hakan Ural'ın programı Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? İşte detaylar...
• 01 Nisan 2024 - 10:11 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 10:11 • Son Güncelleme: