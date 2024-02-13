Neden 14 Şubat sevgililer günü? Sevgililer gününün tarihçesi nedir, sevgililer günü neden şubat ayında kutlanır, sevgililer gününün şubat ayında kutlanması neyle ilgilidir?

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.



1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle öldürüldüğünden bahseder.