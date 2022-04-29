Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

Tecrübeli yıldızın opsiyonunun devreye girmesi durumunda yönetimin önünde 1 milyon 750 bin Euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız yıldızın sözleşmesiyle ilgili bu soruna en atmak olduğu belirtiliyor.