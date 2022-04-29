Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin sona ermesiyle birlikte Celta Vigo'yla anlaşmaya varan ve La Liga ekibi için önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Luis Campos'un genç yıldızı gök mavililere götürmek için kolları sıvadığı bildirildi.
Galatasaray'da bir süredir başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ve transfer çalışmalarında en yetkili isim olan Luis Campos, bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile de danışmanlık görevi için anlaşma sağlamıştı.
Galatasaray'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Takvim'in derlediği habere göre hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor.
Tecrübeli yıldızın opsiyonunun devreye girmesi durumunda yönetimin önünde 1 milyon 750 bin Euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız yıldızın sözleşmesiyle ilgili bu soruna en atmak olduğu belirtiliyor.