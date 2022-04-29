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GalatasarayNe Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
• 29 Nisan 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:

Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

Galatasaray'da Burak Elmas döneminin sona ermesiyle birlikte Celta Vigo'yla anlaşmaya varan ve La Liga ekibi için önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Luis Campos'un genç yıldızı gök mavililere götürmek için kolları sıvadığı bildirildi.

• 29 Nisan 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
1Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor
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Galatasaray'da bir süredir başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ve transfer çalışmalarında en yetkili isim olan Luis Campos, bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile de danışmanlık görevi için anlaşma sağlamıştı.

2Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Luis Campos'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen kaleci Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya götürmek için kolları sıvadığı yer aldı.

3Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Campos'un kaleci transferi yapacak olan Celta Vigo'a Inaki Pena'yı önerdiği ve İspanyol kulübünün de 23 yaşındaki file bekçisini gündemine aldığı iddia edildi.

4Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Ayrıca haberde Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Pena'nın bonservisinin bulunduğu Barcelona'ya geri döneceği ve genç kalecinin Katalan ekibinde gelecek sezon yedek kaleci olarak düşünüldüğü kaydedildi.

5Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Galatasaray'ın da performansından memnun olduğu ve kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Pena'nın kendisini Barcelona'nın geri çağırması sebebiyle takımda kalması bir hayli zor gözüküyor.

6Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Galatasaray'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Takvim'in derlediği habere göre hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor.

7Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız yıldızla 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

8Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Sezon sonuna kadar 750 bin Euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin Euro alacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

9Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 37 yaşındaki Gomis son olarak Altay deplasmanında eleştiri oklarının hedefi oldu.

10Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

Tecrübeli yıldızın opsiyonunun devreye girmesi durumunda yönetimin önünde 1 milyon 750 bin Euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız yıldızın sözleşmesiyle ilgili bu soruna en atmak olduğu belirtiliyor.

11Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigoya gidiyor onu da yanında götürüyor

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