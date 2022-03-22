Ne Fenerbahçe'den ne Galatasaray'dan! Acun Ilıcalı Hull City'e Hatayspor'dan transfer yapıyor
İngiltere Championship'te kötü günler geçiren ve küme düşme hattıyla aradaki puan farkını 13'e kadar düşüren Hull City, Süper Lig'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar'ı alan Acun Ilıcalı bu sefer de Hatayspor'la masaya oturdu...
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, gelecek sezon Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getiren ve Gürcü teknik adamla 12 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Hull City'de Acun Ilıcalı transfer için ciddi adımlar atmaya başlayacak.
Önümüzdeki sezon için önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Kesler, "Başkanımızın görüşü ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var, hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamaz. Gelecek sezon için hedefimiz ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak ve buna göre yatırım yapacağız." demişti.
Hull Daily Mail sitesinin Ertan Süzgün'e dayandırdığı habere göre Hull City, Atakaş Hatayspor forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore ile ilgileniyor. Haberde Adama Traore'nin sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ve bedavaya Hull City'ye imza atabileceği aktarıldı.