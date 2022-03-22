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Hatay SporNe Fenerbahçe'den ne Galatasaray'dan! Acun Ilıcalı Hull City'e Hatayspor'dan transfer yapıyor
HaberlerHatay Spor Haberleri Ne Fenerbahçe'den ne Galatasaray'dan! Acun Ilıcalı Hull City'e Hatayspor'dan transfer yapıyor
• 22 Mart 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:

Ne Fenerbahçe'den ne Galatasaray'dan! Acun Ilıcalı Hull City'e Hatayspor'dan transfer yapıyor

İngiltere Championship'te kötü günler geçiren ve küme düşme hattıyla aradaki puan farkını 13'e kadar düşüren Hull City, Süper Lig'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar'ı alan Acun Ilıcalı bu sefer de Hatayspor'la masaya oturdu...

• 22 Mart 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:
1Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, gelecek sezon Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getiren ve Gürcü teknik adamla 12 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Hull City'de Acun Ilıcalı transfer için ciddi adımlar atmaya başlayacak.

2Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler, İngiliz basınına takımın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve gelecek sezon iddialı bir kadro kuracaklarını ifade etmişti.

3Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Acun Ilıcalı takıma önemli bir forvet kazandıracaklarını açıklamıştı. Ilıcalı ile aynı doğrultuda ifadeler kullanan Kesler "Çalışmalarımıza çoktan başladık. Uluslararası gözlemcilerimiz ve danışmanlarımız, takımı ileriye taşıyabilecek potansiyeldeki oyunculara bakıyorlar.

4Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Lee Darnbrough (Baş Gözlemci) ve ekibiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ona ve ekibine güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim." şeklinde konuşmuştu.

5Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Önümüzdeki sezon için önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Kesler, "Başkanımızın görüşü ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var, hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamaz. Gelecek sezon için hedefimiz ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak ve buna göre yatırım yapacağız." demişti.

6Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Hull Daily Mail sitesinin Ertan Süzgün'e dayandırdığı habere göre Hull City, Atakaş Hatayspor forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore ile ilgileniyor. Haberde Adama Traore'nin sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ve bedavaya Hull City'ye imza atabileceği aktarıldı.

7Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Kariyerinde Lille ve Monaco gibi takımlarda forma giyen Adama Traore, 26 kez Mali Milli Takımı formasını giydi.

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Hull Daily Mail'de yer alan haberin detayında Acun Ilıcalı'nın yaz transfer döneminde ilginç transfer hamleleri yapmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde Adama Traore'nin imza atmasının Hull City'de önemli bir etki yaratacağı ifade edildi.

9Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

Son 2 sezondur Atakaş Hatayspor forması giyen Adama Traore, Bordo Beyazlı formayla çıktığı 54 maçta 1 gol atarken 9 asist yaptı.

10Ne Fenerbahçeden ne Galatasaraydan Acun Ilıcalı Hull Citye Hatayspordan transfer yapıyor

 

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