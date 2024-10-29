Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D'ye konuştu! Annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddialarını cevapladı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında sorulara cevap verdi. Baran Güran'ın sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı dikkat çeken paylaşımlarını silmişti. Baran Güran ailesinin böyle bir cinayete göz yumamayacağını belirterek ailesini savundu.
• 29 Ekim 2024 - 15:30 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 15:30 • Son Güncelleme: