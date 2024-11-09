Narin Güran duruşmasında çelişkili ifadeler! Çocuklar da çark etti: Görmedim, duymadım, bilmiyorum
Diyarbakır'da yürütülen Narin cinayeti duruşmasında çelişkili ifadeler devam ediyor. Tanıklar, baş şüpheli Salim Güran’ın köyü yönlendirdiği iddiasını inkâr etti, Mahkemenin ikinci gününde dinlenen tanıklar, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" türü cevaplar verdi. 18 yaş altı çocuklar pedagog eşliğinde ifade verdi. Daha önce amca Salim Güran’ın yönlendirmesiyle Narin’i gördükleri saati yanlış verdiklerini anlatan 2 kuzen, hâkim karşısında “Biz öyle demedik, baskı altındaydık” dedi
• 09 Kasım 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 08:09 • Son Güncelleme: