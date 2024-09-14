Narin Güran cinayetinin planı ortaya çıktı! Amca Salim Güran itiraf etti: Hayat kadınlarıyla görüştüğümden sildim
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Narin cinayetinde gözaltı süreci ve tutuklamalar, savcının cinayette zanlıları nasıl konumlandırdığını da ortaya koydu. İşte savcıya göre cinayetin failleri... Öte yandan Narin Güran'ın babası Arif Güran, CNN Türk'e konuştu. Katilin bulunmasını istediğini vurgulayan Arif Güran "Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.
AA / DHA
• 14 Eylül 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
AA / DHA
• 14 Eylül 2024 - 07:28 • Son Güncelleme: