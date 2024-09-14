Narin Güran cinayetinin planı ortaya çıktı! Amca Salim Güran itiraf etti: Hayat kadınlarıyla görüştüğümden sildim

ANNEYE O SORU SORULDU

Tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılıktaki verdiği ifadesinde amca Salim Güran’la ilişkisi olduğu iddiaları üzerine sorulan “Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim’in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?” sorusuna “Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz” cevabını verdi. “Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?” sorusunu ise “Benim şüphelendiğim kimse yok. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum” diye cevapladı. “Narin’in kaybolduğunu neden eşiniz Arif’e bildirmediniz?” sorusuna cevabı ise şöyle oldu: “Yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye. Eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı.” Anne, amca Salim Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar için “İkisi çok iyi arkadaştırlar” dedi.