Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...
Diyarbakır'da 9 günlük aramanın sonunda cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Babası Arif Güran'ın ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...
• 13 Eylül 2024 - 00:44 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 00:44 • Son Güncelleme: