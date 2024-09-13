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GündemNarin Güran cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...
HaberlerGündem Haberleri Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Diyarbakır'da 9 günlük aramanın sonunda cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Babası Arif Güran'ın ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

• 13 Eylül 2024 - 00:44 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 00:44 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin'in babası Arif Güran ifadesinde, "Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardır.

2Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımızda birdir.

3Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Böyle bir alacak verecek durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi. Sadece b bahsettiğim alacak verecekte benim ödemem 15 gün gecikmişti." dedi.

4ANNE AMCAYI 3 KERE ARAMIŞ

ANNE AMCAYI 3 KERE ARAMIŞ

Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

5Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

CNN Türk canlı yayınında gelişmenin detaylarını CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve CNN Türk muhabiri Serdar Er aktardı.

6ANNE DAHİL 9 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ BABA SERBEST BIRAKILDI

ANNE DAHİL 9 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ! BABA SERBEST BIRAKILDI

Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

7Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Narin Güran'ın annesi, kardeşi, 2 kuzeni, yengesi, Muhtar Salim Güran'ın 2 işçisi, hala ve bir amca hakkında tutuklama talep edildi.

8Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Serbest bırakılan babasının ifadesinde dikkat çeken sözler...

Anne Yüksel Güran ve kardeş Enes Güran kasten adam öldürmeye iştirak ile suçlanıyor. Öte yandan baba Arif Güran serbest bırakıldı.