Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 zanlı daha tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan Türkiye'nin kanını donduran olayda anne, baba ve ağabeyinin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta verilen ifadelerde anne, "Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi" derken baba, "Suçlu eşimse de kardeşimse de cezalandırılsın" ifadelerini kullandı. Anne Güran ilk ifadesinde eltisi H.'nin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini beyan etmesine rağmen sonraki ifadesinde 15.15'te beraber oturduklarını söylemesi ile ilgili soruya da yanıt verdi. Öte yandan Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın silinen bazı telefon kayıtlarına ulaşıldı. Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edilirken Narin Güran cinayetini ortaya çıkarabilecek nitelikle bir yazışma ortaya çıktı.
• 13 Eylül 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 19:20 • Son Güncelleme: