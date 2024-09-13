Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Serdar Er son dakika gelişmesini şöyle aktardı:

Ramazan Atasoy'un gözaltında olduğunu ifade etmiştik. 15 yaşında, Salim Güran'ın işçisi. Telefonda mesajları ortaya çıktı ki oldukça dikkat çekici mesajlar. Dosyaya girdiğini de belirtelim. Salim Güran o görüşmede şöyle bir ifade kullanıyor: "O soldaki köşede bir şey sana ait bir şey soldaki yamaçta. Yamacın köşesi taş." Ramazan A. ise "Eee" diye cevap veriyor. Salim Güran, "biri yerde" diyor. Ramaz A. ise "Henüz bende değil daha ölmemiş." ifadesini kullanıyor. İşte bu mesajlaşma da Ramazan A'ya birkez daha soruluyor. Ramazan A. da "vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum." iddiasında bulunuyor. Dosyada yer alan bir mesajlaşma, oldukça da dikkat çekici. Belki de Narin Güran cinayetini çözebilecek bir gelişme.