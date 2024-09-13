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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 zanlı daha tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan Türkiye'nin kanını donduran olayda anne, baba ve ağabeyinin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta verilen ifadelerde anne, "Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi" derken baba, "Suçlu eşimse de kardeşimse de cezalandırılsın" ifadelerini kullandı. Anne Güran ilk ifadesinde eltisi H.'nin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini beyan etmesine rağmen sonraki ifadesinde 15.15'te beraber oturduklarını söylemesi ile ilgili soruya da yanıt verdi. Öte yandan Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın silinen bazı telefon kayıtlarına ulaşıldı. Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edilirken Narin Güran cinayetini ortaya çıkarabilecek nitelikle bir yazışma ortaya çıktı.

• 13 Eylül 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

2Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak cinayeti çözecek nitelikte bir bulguya ulaşıldı. Salim Güran'ın işçisi Ramazan A.'nın patronuna gönderdiği mesaj kritik bir delili gün yüzüne çıkardı. CNN Türk muhabiri Serdar Er'in aktardığına göre, Ramazan A.'nın Salim Güran'a "Henüz bende değil daha ölmemiş." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

3Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Serdar Er son dakika gelişmesini şöyle aktardı:
Ramazan Atasoy'un gözaltında olduğunu ifade etmiştik. 15 yaşında, Salim Güran'ın işçisi. Telefonda mesajları ortaya çıktı ki oldukça dikkat çekici mesajlar. Dosyaya girdiğini de belirtelim. Salim Güran o görüşmede şöyle bir ifade kullanıyor: "O soldaki köşede bir şey sana ait bir şey soldaki yamaçta. Yamacın köşesi taş." Ramazan A. ise "Eee" diye cevap veriyor. Salim Güran, "biri yerde" diyor. Ramaz A. ise "Henüz bende değil daha ölmemiş." ifadesini kullanıyor. İşte bu mesajlaşma da Ramazan A'ya birkez daha soruluyor. Ramazan A. da "vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum." iddiasında bulunuyor. Dosyada yer alan bir mesajlaşma, oldukça da dikkat çekici. Belki de Narin Güran cinayetini çözebilecek bir gelişme.

4FAHRETTİN ALTUNDAN, CİNAYETLE İLGİLİ YAYINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

FAHRETTİN ALTUN'DAN, CİNAYETLE İLGİLİ YAYINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen, birçok ulusal medya organından konuya ilişkin manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve reyting odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapıldığını belirtti.

5Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşların da ilgili kurumlara çokça şikayette bulunduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

6Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz."

7SALİM GÜRAN ADLİYEYE GETİRİLDİ

SALİM GÜRAN ADLİYEYE GETİRİLDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran’ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

8SALİM GÜRANIN BAZI TELEFON KAYITLARINA ULAŞILDI

SALİM GÜRAN'IN BAZI TELEFON KAYITLARINA ULAŞILDI

Tutuklu amcanın bazı telefon kayıtlarına ulaşıldı.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu ifadeleri kullandı:
Toplam 6 kişi görüşmelerini, yazışmalarını silmişlerdi. Bunlara ulaşılmaya çalışıyordu. WhatsApp'la görüşülüyordu oradan bir sonuç çıkmamıştı. WhatsApp yazışmaları değil ama bazı telefon kayıtları geri getirildi. İnceleme yapılıyor. İncelenen kayıtlardan biri tam da cinayeti işlendiği tahmin edilen ya da o arada tahmin edilen saat 15.52'deki bir telefon görüşmesi. Amca Salim Güran'la yanında çalışan işçisinin oğlu Ramazan Atasoy arasında geçen bir telefon görüşmesi. Hem Ramazan Atasoy hem Mehmet Selim Atasoy bunlar amcanın işçileri. Dün akşam Mehmet Selim Atasoy'un ifadesine ulaşmıştık. Orada gün içerisinde amcayla 3 ayrı görüşmesi sorgulanmıştı.

9Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

İfadesinde saat 7.20'de gerçekleşen konuşmanın tarlaya gidip gitmediğiyle ilgili olduğunu söylemişti. 8.37'de ise suyu değiştirip değiştirmediğimi sordu demişti ifadesinde. Ancak 18.27'de yapmış oldukları konuşma sorulduğunda bunu hatırlamadığı söyledi. Oğlunuz Ramazan'ın kullandığı hat ile saat 15.52'deki görüşmeyle ilgili bilginiz var mı sorusuna Mehmet Selim Atasoy, bu görüşmeyle ilgili bir bilgim yok demişti. İşte 15.52'deki görüşmenin kaydına ulaşıldı. Bahsedilen kayıt bu kayıt. O kayıt Kürtçe. Şu sıralarda o konuşmayı çözmeye çalışıyorlar. Cinayetle ilgili bir ipucu yakalanabilecek. Kanıtlardan delillerden ilerlenecek. Burada iki önemli aşama var; Adli tıp sonucu ve ele geçirilen telefon kayıtları. Amca işte bunları tamamen silmişti. Ramazan Atasoy'la yaptığı Kürtçe konuşma çözümlenmeye çalışılıyor.

10YENİDEN GÖZALTINDA

YENİDEN GÖZALTINDA

Narin Güran soruşturmasında 15 yaşının altında olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ramazan Atasoy için yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Ramazan Atasoy tekrar gözaltına alındı. Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi H.G. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

11ADLİ TIP İNCELEMELERİ ZAMAN ALACAK

'ADLİ TIP İNCELEMELERİ ZAMAN ALACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili son durumu anlattı:
Deliller toplanmaya çalışıldı, şüpheli şahısların ifadeleri alındı, tutuklamalar gerçekleşti. Şu anda 10 kişi tutuklu. Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku örneği incelemeye tabii tutuldu. biraz zaman alacak incelemeler, bunlar neticesinde bir takım veriler ortaya çıkacak. Savcılarımız ifadeleri değerlendirecek. Titizlikle biz de takip ediyoruz.

12Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve hesap vermesiyle ilgili milletçe beklenti içine girdik. Adli tıp incelemeleri de devam ediyor, ifadelerden yola çıkarak birtakım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Soruşturma gizli, ifadeler basında televizyonlarda değerlendiriliyor. Bazı değerlendirmelerin sakıncalı olabileceğini söylemek istiyoruz.

13Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Narin kızımızı katledenlerin en ağır cezaya çarptırılması hepimizin temennesi. Soruşturmanın selametini etkileyebilecek, delilleri etkileyebilecek bir takım beyanlardan kaçınmak lazım. İnşallah soruşturma bir an önce tamamlanır. Narin evladımızın katillerini bulmak için yargımıza her türlü desteği vermek için çalışıyoruz.

14‘EŞİM SALİM GÜRAN’DAN ŞÜPHELENDİM’

‘EŞİM SALİM GÜRAN’DAN ŞÜPHELENDİM’

Amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran ise ifadesinde, ‘Eşimin kullandığı araç aslında kardeşi olan Fuat Güran’ın ancak kendisi Van’da olduğu için aracı Salim Güran kullanıyordu. Narin’in DNA’sının tespit edildiği bu aracı sadece eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanıyordu. Aracı gün boyu Salim Güran kullandı. Eşim Salim Güran’dan şüphelendi. Başka şüpheleneceğim kimse yok.’ dedi.

15NARİNİN ANNESİ OLAY GÜNÜNÜ TEK TEK ANLATTI

NARİN'İN ANNESİ OLAY GÜNÜNÜ TEK TEK ANLATTI

Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Güran'ın savcılıktaki detaylı ifadesi ortaya çıktı.

16NARİNİN NE GİYDİĞİNİ GÖRMEDİM

'NARİN'İN NE GİYDİĞİNİ GÖRMEDİM'

Yüksel Güran, ifadesinde, olay gününü anlatarak, 'Saat 13.00'tü. Sofra üzerinde yemek yiyorduk. Sonra sofrayı topladım. Kızım Narin toz alıyordu. Koltukta uzanıyordum. Narin bana, 'Kur'an kursuna geç kaldım' dedi. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. 'Kızım hava sıcaktır, gitme' dedim. O da çok ısrar etti ve bana, 'Saat 16.00'ya kadar kurs var, gitmek istiyorum sonra Hüseyin amcanın evine gideceğim' dedi. 'Bana onları çok özledim' dedi. Çok ısrar etti.

17Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Gitmek için ısrarlı şekilde çığlıklar atıyordu. Narin yaz boyunca hiç evden çıkmamıştı. Hatta kızıma, 'Kızım bacakların çıplak bu haliyle insan kursa gider mi' dedim. Üzerine siyah şort ve tişört giymişti. Sonra M. geldi. Bu sırada Narin dışarı çıkmıştı. Narin'in dışarı çıktığını görmedim. Bu nedenle dışarı çıktığında ne giydiğini görmedim. Oturma odasında oturuyordum. Bu oda evin çıkış kapısını görmemektedir. M. geldi ve biraz konuştuk. Çok yorulmuştum, orada yattım.

18Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

M. de orada yattı. Enes de orada yatıyordu. E. ise telefon ile oynuyordu. Bir ara uyanıp, mutfağa gidip, su içip, tekrar yattım. Sonra kalktım. M. uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana, 'Yenge elbiselerimizi getirdi' dedi. Ben de ona 'Neden beni uyandırmadın' dedi. O da 'Yenge bırakmadı' dedi. Sonra H. geldi. H. dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalterini kapattığını söyledi. İlk geldiğinde dinamonun şalterini açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı. H. ikinci gelişinde Enes uyuyordu.

19Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

H.'nin evime ilk gelip, beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Ancak geldiğinde uyanmıştım. H.'nin su dinamosu şalteri, Salim'in evinin kapısının hemen önündedir.

20Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Salim ile H.'nin dinamosu aynı şalteri kullanmaktadır. H. geldiğinde biraz oturup, sohbet ettik. Valizi getirdim. Valizin içerisindeki tüm elbiseler, Enes'e aitti. Elbiselerin tümünü H. ile katlayıp, valize koyduk. Oturmaya devam ettik." dedi.

21CAMİNİN KAPISINA GİDİP, FERYAT ETTİM

'CAMİNİN KAPISINA GİDİP, FERYAT ETTİM'

Yüksel Güran, ifadesinin devamında, şunları anlattı:
"Mutfağa girene kadar Muhammed eve döndü ve 'Narin orada değil' dedi. Dışarı fırlayarak, 'Enes sen camiye git bak' dedim ve ben de tepeye çıktım. Tepeden Maşallah'ı çağırdım. Çünkü daha önce yüzlerce defa Narin'i, Maşallah'ın evine bırakmıştım. Kurstan sonra orada olabileceğini düşünerek oraya gittim. Narin'i sordum. Maşallah bana Narin'in orada olmadığını söyledi. S. de oradaydı. 'Narin sizde değil mi' diye sordum. Çünkü İ.H.G.'nin de küçük kızı vardı. Belki oradadır diye düşünmüştüm. Sonra H.'yi aradım. 'Narin orada değil mi' diye sordum. O da 'Yok, burada değil' dedi. Sonra H.'nin kızı E.'yi, Y.'nin evine Narin'i sormaya gönderdim.

22Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Sonra çocuklarım Eren veya Muhammed'e telefonumda Y.'nin telefonunun numarasını bulmalarını söyledim. Enes de bu sırada caminin orada Narin'i arıyordu. S.'yi de arayıp, Narin'i sordum. Gittik, halası A.K.'nin kapısını çaldık. Narin'i sorduk ve 'Orada değil' dediler. Hemen camiye gittik. Cami inşaattır. Belki bir yere düşmüştür diye oraya gittik. Caminin kapısına gidip, feryat edip, 'Narin burada mı' diye sordum. O sırada İ.K., bana saat 18.00'de Narin'i cami civarında gördüğünü söyledi. Onun bunu söylemesi üzerine biraz gevşedim. Dedim belki arkadaşları ile oynamaya dalmıştır. Sonra eve gittiğimde bütün köy toplandı."

2317.00-17.30 SIRALARINDA NARİNİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

'17.00-17.30 SIRALARINDA NARİNİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Yüksek Güran, ifadesinde, "Hava kararmıştı. Ancak saatin kaç olduğunu bilmediğim bir sırada Maşallah'ı tekrardan gördüm. Kendisi de bana 17.00-17.30 sıralarında Narin'i gördüğünü söyledi. Ancak Narin'i bulamadık. Ağlayıp, çocuklarım da aşağıya inip, çeşmeye koşmaya başladık. Bütün köylü, Narin'i aramaya başladık. Ancak bulamadık. Kocama Narin'in kaybolduğunu söylemedim. Ancak köyden biri, kocamı arayıp, Narin'in kaybolduğunu söylemiş.

24Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

O da beni aradı ve 'Narin nerede' diye sordu. 'Ben de bilmiyorum' dedim ve kocam telefonu kapattı. Saat kaçta aradı, bilmiyorum. Narin'in biri ayağında, diğeri de eskisi evde olmak üzere iki adet terliği vardır. Evdeki terliğinin rengi pembedir. Terliğin önünde ne olduğunu hatırlamıyorum. Terliği halen evdedir. Salim ile hiç görüşmedim. Ancak bu görüşmeler varsa çocuklarım yapmış olabilir.

25Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Nereye gitsem Arif'in telefonu yanımızda olduğu için kendi telefonumu evde bırakıp, öyle giderim. Arif ile nişanlanmadan önce Salim ile M. nişanlandı. Salim nişanlandıktan sonra Arif askere gitti. Arif acemi birliğinden döndükten sonra Arif ile nişanlandık. Benim mutlu bir ailem vardır" dedi.

26HER İKİ İFADEMDE DE SÖYLEMİŞ OLDUĞUM SAATLER YANLIŞ OLABİLİR

'HER İKİ İFADEMDE DE SÖYLEMİŞ OLDUĞUM SAATLER YANLIŞ OLABİLİR'

‘Tüm gün evde olduğunu, özellikle Narin'in kaybolduğu saatlerde evde olduğunu beyan etmenize rağmen Narin'in 15.15'te kurstan gelerek patika yola girmekte ve evlerinin olduğu tepeye çıktıktan sonra dönüp, arkadaşlarına el salladığı dosya kapsamında sabit olmasına karşın Narin'in eve gelmediğini beyan ettiniz. Bu hususta söyleyecekleriniz neler?’ sorusuna Yüksel Güran, "Bahsettiğiniz saatlerde eltim H.'nin bizde olduğunu hatırlıyorum. O geldiğinde yatıp, uyuyorduk" dedi.

27Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Daha sonra kollukta müşteki olarak alınan ifadesinde H.'nin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini beyan etmesine rağmen şu anki ifadesinde 15.15'te beraber oturduklarını söylemesi ile ilgili soru üzerine, Yüksek Güran, "Saate bakmadığımdan saatleri hatalı söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan H.'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum" diyerek karşılık verdi.

28Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Olay günü 15.15 sıralarında Salim ile bir arada olup olmadığı sorusuna ise Yüksel Güran, "Hayır değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde, hacı Hüseyin'in evinin önünde gördüm. Kendisi ile bir araya da gelmedik" cevabını verdi

29SORULARA KARŞI YÜKSEL GÜRANIN CEVAPLARI

SORULARA KARŞI YÜKSEL GÜRAN'IN CEVAPLARI

* Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?
- Kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz.
* Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?
- Benim şüphelendiğim kimse yoktur. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum.

30Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

* Nevzat Bahtiyar ifadesinde sizin ahırınızın olduğu kısımdan Salim'in kendisine doğru "Nevzat hazırlan, seninle işimiz var" diye bağırdığını beyan ettiği, sizin evin konumu Nevzat'ın bulunduğu yere daha yakın olması da değerlendirildiğinde Salim'in bu seslenmesini duyup duymadınız mı?
- Kesinlikle böyle bir seslenme duymadım. Evde klima çalışmaktaydı. Pencereler de bu nedenle kapalıydı. Saat 05.00'te uyandığımızdan, her gün o saatlerde klimayı çalıştırarak uyumaktayız. Bu nedenle bu seslenmeyi duymamış olabilirim.
* Evinizde bulunan halıları, Narin'in kaybolduğu gün veya sonrasında değiştirdiniz mi?
- Halıları değiştirmedim. Ancak eve insanların gelip, gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5-6'ncı günde kız kardeşim Y. bana gelerek halıların kirlendiğini, temiz halım olup olmadığını sordu. Ben de temiz halım olduğunu söyledim. Y., temiz halıyı alıp, serdi. Eski halım da evde yıkanmamış halde bulunmaktadır.

31Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

* Narin'in kaybolduğu gün Salim'e veya herhangi bir kimseye battaniye verdiniz mi?
- Kimseye herhangi bir battaniye vermedim. Ancak olay nedeniyle evime gelen giden çok fazla olduğundan benim evimden Salim'in evine uyumak için battaniye götürülmüşse de bir bilgim yoktur. Şehir dışından bu olay nedeniyle ziyaretimize gelenlerin çoğunluğu benim evim, Salim'in evi ve kız kardeşim S.K.'nin evinde uyumaktaydı.
* Salim'e ait beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Babası Arif Güran'ın arabasında arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir?
- Ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. 14 Temmuz 2024 tarihinde Berat'ın nişan merasim günü eşim Arif'in Mersin ilinde olması nedeniyle Salim'in aracına Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye, Miran bindiler. Aracı Devran sürmekteydi. Benim kızım Narin aracın arka koltuğuna bindi. Aracın ön yolcu koltuğunda Fuat'ın karısı H. oturmaktaydı. Bu araca hiç binmedim. Narin de bunun dışında bu arabaya hiç binmedi.

32Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

* Narin'in kaybolduğunu neden eşiniz Arif'e bildirmediniz?
- Eşimin Batman ilinden eve döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye kendisine haber vermedim. Eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı.
* Nevzat Bahtiyar ifadesinde kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirmişti. Bu hususta ne biliyorsunuz, anlatınız?
- Hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Bu hususu, ilk defa jandarmada, gözaltına alındığımda öğrendim. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. İfademe başkaca ekleyeceğim bir şey yoktur. Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum."

33TUTUKLAMA GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

Narin Güran cinayetinde tutuklanan anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran’ın tutuklama gerekçeleri, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri” olarak değerlendirildi.

34Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Şüphelilere yönelik adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçe gösterilen kararda, şu ifadeler yer aldı:
“Şüpheliler Enes Güran ve Yüksel Güran’ın üzerine ‘Çocuğu kasten öldürmek’ atılı suçuna yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu, şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkiler, şüphelilerin Narin’in kaybolduğu güne dair olay anlatımlarının birbirini doğrulamadığı hususu, adli tıp raporunun henüz dönmediği, birçok şüpheli ve tanığın çelişki beyanlarda bulunması hususu dikkate alındığında, delillerin karartma ihtimalinin var olması, HTS kayıtlar ve tüm dosya kapsamı göz önünde bulundurduğunda suç isnadına yönelik somut delile dayalı kuvvetli şüphe oluşturması nedeniyle ve yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde alacağı ceza miktarı göz önünde bulundurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK’nın 100/I maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesi gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda ön görülen cezanın alt ve üst sınırı, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelilerin CMK’nın 100. Maddesi gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.”

35SORUŞTURMANIN ADLİYE AŞAMASI 22,5 SAAT SÜRDÜ

SORUŞTURMANIN ADLİYE AŞAMASI 22,5 SAAT SÜRDÜ

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişinin adliyedeki sorgulama ve yargılama işlemleri 22,5 saat sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, dün sabah saat 07.00'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri akşam saat 19.00'da sona erdi. 3’ü adli kontrol şartı konularak 13 kişi serbest kaldı, 9 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

36Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Cinayet şüphelisi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

Şüpheli 9 kişinin mahkemedeki yargılamaları ise saat 23.30'da başladı. Annenin mahkemedeki işlemleri 2 saat, ağabeyi Enes'in işlemleri ise 1 saat sürdü. Sabah saat 05.30'da sona eren mahkeme sonucunda Narin Gürün’ün anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 15 yaşından küçük 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böylece daha önce amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’la birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

37TUTUKLULARDAN 8’İ NARİN’İN AKRABASI

TUTUKLULARDAN 8’İ NARİN’İN AKRABASI

Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanan 10 kişiden talihsiz çocuğun cansız bedenini saklayan komşuları Nevzat Bahtiyar ile işçilerden Mehmet Selim Atasoy’un dışında kalan 8 kişinin, Narin’in birinci ve ikinci dereceden akrabaları olduğu da belirlendi.