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GündemNarin Güran cinayetinde Salim Güran'ın oğlu ifşa oldu! Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim
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Narin Güran cinayetinde Salim Güran'ın oğlu ifşa oldu! Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Türkiye günlerdir Narin cinayetini konuşuyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gözaltılar, raporlar, deliller, açıklamalar birbirini takip ediyor. Cinayet soruşturmasıyla ilgili kritik bir bilgiye ulaşıldı. Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a jandarmalar sorgusunda çarpıcı bir soru yöneltti. Devran'a babası Salim Güran'ın kendisine ve amcalarına verdiği cevap dikkat çekti. Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yenge Hediye Güran da "çocuğun kasten öldürülmesine iştirak" suçundan tutuklandı. İşte detaylar...

• 18 Eylül 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
• 18 Eylül 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Narin Güran cinayetiyle ilgili Türkiye'nin merakla sonucu beklediği soruşturma sürüyor.

2Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Son olarak Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran, halasının çocukları İsa Kaya ve Şeyma Kaya gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasına bir kritik bilgi daha girdi.

3Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Sabah'ta yer alan habere göre; Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı.

4ÇAPRICI SORU

ÇAPRICI SORU

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesine gittiklerini söyledi.

5Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar alınmadığını öne süren zanlıya soruşturma kapsamında ulaşılan babası Salim Güran'ın aile üyelerine yönelik söylemleri soruldu.

6BEN BU İŞİ HALLEDERİM

"BEN BU İŞİ HALLEDERİM"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcaların "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu. Devran Güran bu soruya "babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diye cevap verdi.

7HEDİYE CİNAYETTEKİ SIRRI AÇIKLAYACAK MI

HEDİYE CİNAYETTEKİ SIRRI AÇIKLAYACAK MI?

Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerde anne Yüksel Güran'ın yanına sık sık gelip gittiği belirlenen amcalardan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın sorgusu Jandarma'da 3 gün sürdü.

8KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

'KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında son olarak Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran, halasının çocukları İsa Kaya ve Şeyma Kaya gözaltına alınmıştı.

9Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

İsa Kaya ve Şeyma Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Narin'in amcası olan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı. Böylece cinayete ilişkin tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

10HİÇ GÖRÜŞMEDİK DEMİŞTİ

'HİÇ GÖRÜŞMEDİK' DEMİŞTİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili sır bilgilere sahip olduğu düşünülen yenge Hediye Güran'ın (39) ifadesi de ortaya çıktı.

11Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Narin'in amcası Salim Güran, kardeşinin eşi olan Hediye Güran ile 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.22'de yaptığı 25 saniyelik telefon görüşmesine ilişkin, "Ben aramadım. Çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" yanıtını vermişti.

12Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Ancak gerçek farklı çıktı. Yenge Hediye Güran ile Salim Güran arasında 1'i Whatsapp üzerinden olmak üzere 7 telefon arama kaydı ve 1 WhatsApp mesajlaşması olduğu ortaya çıktı.

13Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Olay günü Narin'i hiç görmediğini, anne Yüksel'in evine iki defa gittiğini, ancak her iki defa gidişinde de herhangi bir olaya şahit olmadığı gibi kimseyi de görmediğini anlatan Hediye Güran'a Salim ile aralarında herhangi bir ilişki olup olmadığı, Salim ile telefonda konuşup konuşmadığı soruldu.

14Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Bunun üzerine Hediye Güran, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" derken, yapılan teknik çalışmalardan elde edilen veriler Hediye Güran'ın önüne konuldu.

15Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Hediye Güran'ın Salim ile hiçbir ilişkisi olmadığını söylemesine rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26 Temmuz'da saat 13.22'de Salim'in aramasıyla 25 saniye görüştükleri, 16 Temmuz'da 17.30, 17.31, 17.34 ve 17.37 saatlerinde Salim'in kendisine 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, 3 Ağustos 2024 günü 22.29'da Hediye Güran'ın Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığı belirlendi.

16Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Bunun yanı sıra Whatsapp üzerinden 10 Nisan 2024 sabahı saat 05.40'ta Salim Güran'ın Hediye Güran'ın telefonuna cevapsız çağrı bıraktığı, 28 Eylül'de ise saat 19.08'de Salim Güran tarafından Hediye Güran'a mesaj atıldığı tespit edildi.

17CEVAPSIZ ÇAĞRILAR

CEVAPSIZ ÇAĞRILAR

Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğinin olmadığını belirten Hediye Güran, "Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşmenin ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum.

18Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Whatsapp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım" dedi. Soruşturmayı yürüten 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Hediye Güran'a "Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz?" sorusu da yöneltildi. Güran bu soruya ise "Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

19EVE KIYAFET GÖTÜRMÜŞ

EVE KIYAFET GÖTÜRMÜŞ

Cinayet saatinde birkaç kez Narin'in evine gidip geldiği belirlenen Hediye Güran ifadesinde, Narin'in kaybolduğu gün saat 07.30 sıralarında uyandığını belirtti. Daha sonra saat 09.30 sıralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kendisini arayıp aramadığını hatırlamadığını, Yüksel Güran'ın yıkanması için kıyafetler getirdiğini, bu kıyafetleri yıkayıp Yüksel'in evine saat 15.00 civarında cadde üzerinden gittiğini ve kapıyı çaldığını söyledi. Hediye Güran, "Kapıyı Yüksel'in oğlu Eren açtı. Eren sadece annesinin uyuduğunu söyledi, diğer kardeşlerinden bahsetmedi.

20Narin Güran cinayetinde Salim Güranın oğlu ifşa oldu Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Bunun üzerine ben de depom dolduktan sonra gelirim diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafından bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim.Daha sonrasında yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapatmak üzere tekrar geri gittim. Şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim.Ben eve girdiğimde Muhammed uyumuyordu ancak Enes bulunduğumuz odada kanepenin üzerinde uyuyordu. Ben ikamete girdikten yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında Enes uyandı ve birbirimize hal hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık 1.5-2 saat sohbet ettik. Daha sonra ben kendi evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan kendi evine girmek üzere olduğunu gördüm. Her iki gelişimde de cep telefonum yanımda değildi" dedi.

21NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA CEP TELEFONUNU DEĞİŞTİRDİ

NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA CEP TELEFONUNU DEĞİŞTİRDİ

Yenge Hediye Güran'ın Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu da değiştirdiği ortaya çıktı. Hediye Güran "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarma görevlilerine rızamla teslim ettim" dedi. Evinde bulunan televizyonun bozuk olup olmadığı ve yeni televizyon alıp almadığı sorulan Hediye Güran, "Bizim evimizde eski bir televizyon vardı. Televizyon bazen açılır bazen açılmaz durumdaydı. Yakın zamanda çocukların halası yeni bir televizyon getirdi. Ancak televizyonu hâlâ kurmamıştık" dedi. Hediye Güran'ın kızı S.E. Güran ise annesinin olay günü evden çamaşırları götürmek için bir kez çıktığını ve uzunca bir süre sonra eve geldiğini söyledi.