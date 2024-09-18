Narin Güran cinayetinde Salim Güran'ın oğlu ifşa oldu! Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim
Türkiye günlerdir Narin cinayetini konuşuyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gözaltılar, raporlar, deliller, açıklamalar birbirini takip ediyor. Cinayet soruşturmasıyla ilgili kritik bir bilgiye ulaşıldı. Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a jandarmalar sorgusunda çarpıcı bir soru yöneltti. Devran'a babası Salim Güran'ın kendisine ve amcalarına verdiği cevap dikkat çekti. Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yenge Hediye Güran da "çocuğun kasten öldürülmesine iştirak" suçundan tutuklandı. İşte detaylar...
• 18 Eylül 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
• 18 Eylül 2024 - 07:27 • Son Güncelleme: