Narin Güran cinayetinde Salim Güran'ın oğlu ifşa oldu! Whatsapp mesajları çıktı: Karışmayın, ben bu işi hallederim

Olay günü Narin'i hiç görmediğini, anne Yüksel'in evine iki defa gittiğini, ancak her iki defa gidişinde de herhangi bir olaya şahit olmadığı gibi kimseyi de görmediğini anlatan Hediye Güran'a Salim ile aralarında herhangi bir ilişki olup olmadığı, Salim ile telefonda konuşup konuşmadığı soruldu.