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Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi! Salonu karıştıran adli tıp anısı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor. Davanın 2. günü gerginlikle başladı. Diyarbakır Barosu avukatının, abi Baran Güran'a sözleri sonrası baba Arif Güran sinirlenerek yerinden kalktı. 'Kızım hakkında böyle konuşamazsın' diyen Arif Güran, ağlamaya başladı. Sinir krizi geçiren Arif Güran, salonu terk etti. Arif Güran, ambulansta ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Narin'in ölümüyle ilgili davanın 2’nci günde devam eden duruşması yarın saat 10.00’a ertelendi.

• 09 Kasım 2024 - 01:00 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 01:00 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam etti. 2’nci günde devam eden duruşma yarın saat 10.00’a ertelendi

2NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASININ İKİNCİ GÜNÜNDE TANIKLAR DİNLENDİ

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASININ İKİNCİ GÜNÜNDE TANIKLAR DİNLENDİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülmeye başlanan davanın ikinci gününde, Narin'in amcası Barış Güran tanık sıfatıyla dinlendi.

Mahkeme başkanının "Narin'in kaybolduğu gün neredeydiniz?" sorusu üzerine Güran, "Mardin'in Derik ilçesindeydim, akşam geldim." dedi.

3KESİNLİKLE TOPLANTI OLMADI, SADECE BİR GECE TOPLANDIK

"KESİNLİKLE TOPLANTI OLMADI, SADECE BİR GECE TOPLANDIK"

"Toplantılar yapılmış, sebebi nedir?" sorusunu ise Güran, şöyle yanıtladı:

"Bize sürekli 'aile içinde olmuş' deniliyordu. Kesinlikle toplantı olmadı, sadece bir gece toplandık, 'Olayla ilgili bilginiz var mı?' denildi. Sadece o kadar. O toplantıda Salim ağabeyim yoktu."

4Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

"Kadınlar arasında yaşanan kavgada orada mıydınız, şahit oldunuz mu?" sorusuna ise Güran, "Hayır." yanıtını verdi.

"Salim'in hiç şüpheli hareketi oldu mu?" diye sorulan Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok." dedi.

5Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Güran ailesi avukatlarından Mustafa Demir'in, "Arama çalışmalarında bazı ihbarlar geliyordu, size de geldi mi?" sorusu üzerine Güran, "Türkiye'nin her tarafından ihbarlar geliyordu. Artık telefona cevap vermekten bıktım. Hep yalan haberlerdi." ifadesini kullandı.

6SALİM SÜREKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYORDU

"SALİM SÜREKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYORDU"

Baba Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran da tanık olarak dinlendi.

Mahkeme başkanının "Vecdi Bahtiyar'a 'Nevzat Bahtiyar ile konuş cinayeti kabul etsin, sonra ailesi köye dönsün, ona toprak verelim.' dediniz mi?" diye sorulması üzerine Güran, "Bu işin aslı astarı yok, tamamen yalan." dedi.

7Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

"Arama faaliyetleri sırasında köyde miydiniz?" sorusunu Güran, "Hiç köyden ayrılmadım." diye yanıtladı.
Güran, "Arama faaliyetlerinde Salim'den şüphelendiniz mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle hiçbir şekilde şüphelenmedim. Salim sürekli arama çalışmalarına katılıyordu. Nevzat Bahtiyar'a bir gün 'Bu işten ne anlıyorsun?' dedim. Bana 'Allah hakkınızı bırakmasın.' dedi. Toplantı yaptığım zaman da askerlerden habersiz yapmadım."

8Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmaya katılan avukatın, "Sizce Narin'i kim öldürdü?" diye sorması üzerine Güran, şu beyanda bulundu:

"Köyüm kırsal bir köy değil. Hemen şehrin altında havaalanının kameraları köyümün tam karşısında görünüyor. Gerçekten Nevzat'ın söylediği gibi bu kızı gidip Arif'in evinden almışsa benim ailem öldürmüş. Ama bu kız rampadan çıkmamışsa Nevzat yalan atmasın. Nevzat kendi evinin önünde 2-3 defa para vermiş, en son verdiği parayla kızı kandırmış."

9Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Tanık Yusuf Kaya ise mahkeme başkanının "Olay günü neredeydin?" diye sorması üzerine "Saat 18.00'de köye geldim. Üzerimi değiştirip 18.30 gibi Enes'in yanına gittim tepedeydiler. 15 dakika oturduktan sonra annesi yanımıza geldi ve bize 'Sigara içmek zararlı, siz hala küçüksünüz.' dedi. Daha sonra Enes’i çağırdı ve 'yemek hazır' dedi. Biraz daha oturduktan sonra eve gittim." ifadesini kullandı.

10Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Tanık Ufuk Kaya da "Olay günü neler oldu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"O gün saat 15.00'e kadar evdeydim. Dedemin misafiri vardı oraya gittim, çay dağıttım. Daha sonra oradan çıkıp tepeye gittim. Ağabeyim bana, 'Enes gurbetten geldi.' dedi. Enes’i aradı, açmadı. Daha sonra Enes'i gördüm. Biraz oturduktan sonra 'Duş alıp geleceğim.' dedi. Geri geldiğinde biraz daha sohbet ettikten sonra eve gittik."

11Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Tanık Furkan Kaya'ya ise "Olay günü neler yaptın, Enes ile görüştün mü, yüzünde morluk var mıydı?" soruları yöneltildi.

Kaya, bu sorulara karşılık şöyle dedi:

"Sabah 07.30'da işe gittim. Sonra işten geldim. Eve gittim duş aldım. Akşama doğru eve geldiğimde Narin'in kaybolduğunu duydum. Enes'i aradım, telefonu meşgul çalıyordu. Enes ile sonradan görüştük. Enes'in yüzünde morluk yoktu. Ben oradayken anne Yüksel gelmedi."

12Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Amca Salim Güran'ın kızı Rojin Güran'a "Narin’in kaybolduğu gün neredeydiniz?" diye soruldu.

Güran, "Ailece alışverişe gittik. Alışverişten döndükten sonra saat 14.30 gibi babam aç olduğunu söyledi. Annem de ona yemek yaptı. Alışverişte aldığımız elbiseleri denerken babam bize 'Hayırlı olsun, çok yakışmış. dedi. Daha sonra 15.00-15.30 gibi evden çıktı." dedi.

13Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

"Babana herhangi bir telefon geldi mi?" diye sorulan Güran, "Duymadım" yanıtını verdi.

"O saatten sonra evinize gelen oldu mu, Enes evinize geldi mi?" diye sorulması üzerine Güran, "Hayır." dedi.

Diyarbakır barosu avukatlarından Derya Yıldırım'ın "'Saat 14.30 gibi eve geldik.' dediniz baban üzerini değiştirdi mi? sorusuna ise Güran "Hayır." karşılığını verdi.

14Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ da "16 Temmuz'da nişana gittiniz mi?" diye sordu.

"Evet." diyen Güran'a, "Nişana Narin geldi mi?" diye de soruldu.

Güran, "Ağabeyim onları Fuat amcamın aracıyla götürdü." dedi.

15Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Amca Salim Güran'ın kızı Rezan Güran, sorulması üzerine olay günü yaptıklarına ilişkin şunları söyledi:

"O gün çarşıya gittik, saat 14.30 gibi eve geldik. Kıyafetlerimizi denerken annem babama yemek hazırladı. Kıyafetlerimizi babama gösterdik. Yemeğini yedi, uyudu. Daha sonra tarlaya gitti."

16Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

"Saati hatırlıyor musun?" sorusuna cevaben Güran, "15.00-16.00 civarıydı." ifadesini kullandı.

"Baban evden çıktıktan sonra Enes sizin eve geldi mi?" sorusuna Güran, "Hayır." yanıtını verdi.

Tanık olarak dinlenen Nesrin Güran'a da mahallede kadınlar arasında yaşanan kavga soruldu.

17Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi Salonu karıştıran adli tıp anısı

Güran, "Tartışma anında orada değildim. Bir süre sonra kızlarla aşağı indim, sakinleştirdim onları ve daha sonra yukarı çıktım." diye konuştu.

Duruşma sonunda tutuklu sanık ağabey Enes Güran, güvenlik güçleri eşliğinde salondan çıkarılırken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Kamera kayıtları ortaya çıksın, göreceksin Nevzat Bahtiyar. Sen cezaevinde cezalandırılacaksın." dedi.

Duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilecek.

18BİR TANIK GERİ ÇEKİLDİ

BİR TANIK GERİ ÇEKİLDİ

Hürriyet Muhabiri Musa Kesler duruşmadan şu bilgileri aktardı:

Usulen tanık kürsüsüne gelen herkese mahkeme başkanı hatırlatıyor, ‘sen istersen tanıklık yapmayabilirsin. Böyle bir hakkın var, beyan edebilirsin.’ diye. Şu ana kadar 15 kişi tanıklık yapmak istemiyorum demedi. İlk kez birisi ben tanıklık yapmak istemiyorum dedi. 15 yaşındaki Ramazan A. malum ve meşhur telefon konuşması ile gündeme gelmişti. Salim Güran’ın işçisi. O gün beraber tarlaya gitmişler. Tarlanın sulanması ile ilgili faaliyetleri beraber yürütmüşler. Bir ses kaydı vardı. Tercümesinden kaynaklı bir tartışma vardı. Orada canlı daha ölmemiş gibi ifadeler kullanılmıştı. Onunla ilgili bir ifade verdi. O süreçte tutuklandı. Tercüme hatası olduğu konusunda şeyler gündeme geldi. Netlik kazanmadı. Bir dakika içerisinde kürsüye geldi ve geri döndü.

19ÇARESİZLİKTEN ŞEYHLERE SARILDILAR

'ÇARESİZLİKTEN ŞEYHLERE SARILDILAR'

Mahkeme başkanının soruları üzerine Baran Güran, "8 sıralarında kardeşim Muhammed arayıp, haber verdi. Sonra 112'yi aradım. Ondan sonra su kanalına yöneldik. Gizli bir toplantı olsaydı, köyde mi yapılırdı? Gizli bir yerde yapılırdı. Toplantıya şahit olmadım. Kadınların kavgasında orada değildim. Konu Narin olduğu için en ufak bir şeyde herkes birbirine parlıyordu. Eğer bir şey bilselerdi, söylerlerdi. Olay günü bazı kişiler köye bir araba geldiğini söylediler. Kaçırılmış olduğunu düşündük. Çaresizlikten şeyhlere sarıldılar. Narin'in yaşadığına dair bize ümit verdiler” dedi.

20YALNIZ MI BIRAKACAĞIZ

'YALNIZ MI BIRAKACAĞIZ'

Kardeşi Enes Güran ile cezaevinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Kardeşin ısrarla kamerayı soruyor, sen de 'İki kişi çıkmış' diyorsun. Dosyada görmedim, sen nerede gördün o kamerayı? Temas ettin mi?" diye sordu. Baran Güran, "18 yaşında, kendini savunacak durumda değil. Orada 'Dik dur' dedim. Hayır, sosyal medyada gördüm. Kardeşim cezaevinde, tabii ki sahip çıkacağız. Yalnız mı bırakacağız?" yanıtını verdi.

21BU KADAR ÇELİŞKİ OLMASI GAYET NORMAL BİR ŞEY

'BU KADAR ÇELİŞKİ OLMASI GAYET NORMAL BİR ŞEY'

Baran Güran, daha sonra sorulan sorulara, "Bence kardeşim tepeye çıktığı zaman bu pislik tarafından kaçırıldı. Benim ailem hayatı boyunca karakolda ifade veren bir aile değil. Bu kadar çelişki olması gayet normal bir şey. Köyde kavga etmeyen tek kişi, Enes'tir. O çocuktur. 'En son Narin'i ben öptüm, DNA'da ben de mi çıkarım' diye korkmuştur. Ben de kafamı duvara vurdum, telefonu duvara vurdum, biliyor musunuz? Hayır, çünkü rapora geçmez bu. Bir insan cinayet işlerse korkmaz mı? Her zaman babamın yanına geliyordu. Bence Nevzat yalan söylüyor. Enes orada Salim'i ya da Nevzat’ı görseydi, silah olmasa bıçakla onları doğrardı" yanıtını verdi.

22ARİF GÜRAN’IN KAN ŞEKERİ DÜŞÜK ÇIKTI

ARİF GÜRAN’IN KAN ŞEKERİ DÜŞÜK ÇIKTI

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ve bugün devam eden ilk duruşmada fenalaşarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve bir süre acil serviste bekletilen babası Arif Güran’ın, yapılan tahlillerle kan şekeri değerinin düşük olduğu belirlendi. Arif Güran’ın, bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

23Narin cinayeti davasında ikinci duruşma sona erdi

Narin cinayeti davasında ikinci duruşma sona erdi

Narin Güran davasında ikinci gün sona erdi. Duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilmek üzere ara verildi