Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi! Salonu karıştıran adli tıp anısı

BİR TANIK GERİ ÇEKİLDİ

Hürriyet Muhabiri Musa Kesler duruşmadan şu bilgileri aktardı:



Usulen tanık kürsüsüne gelen herkese mahkeme başkanı hatırlatıyor, ‘sen istersen tanıklık yapmayabilirsin. Böyle bir hakkın var, beyan edebilirsin.’ diye. Şu ana kadar 15 kişi tanıklık yapmak istemiyorum demedi. İlk kez birisi ben tanıklık yapmak istemiyorum dedi. 15 yaşındaki Ramazan A. malum ve meşhur telefon konuşması ile gündeme gelmişti. Salim Güran’ın işçisi. O gün beraber tarlaya gitmişler. Tarlanın sulanması ile ilgili faaliyetleri beraber yürütmüşler. Bir ses kaydı vardı. Tercümesinden kaynaklı bir tartışma vardı. Orada canlı daha ölmemiş gibi ifadeler kullanılmıştı. Onunla ilgili bir ifade verdi. O süreçte tutuklandı. Tercüme hatası olduğu konusunda şeyler gündeme geldi. Netlik kazanmadı. Bir dakika içerisinde kürsüye geldi ve geri döndü.