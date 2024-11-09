Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma sona erdi! Salonu karıştıran adli tıp anısı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor. Davanın 2. günü gerginlikle başladı. Diyarbakır Barosu avukatının, abi Baran Güran'a sözleri sonrası baba Arif Güran sinirlenerek yerinden kalktı. 'Kızım hakkında böyle konuşamazsın' diyen Arif Güran, ağlamaya başladı. Sinir krizi geçiren Arif Güran, salonu terk etti. Arif Güran, ambulansta ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Narin'in ölümüyle ilgili davanın 2’nci günde devam eden duruşması yarın saat 10.00’a ertelendi.
• 09 Kasım 2024 - 01:00 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 01:00 • Son Güncelleme: