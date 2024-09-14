Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran cevapladı: Başın yanar, DNA Narin'e ait

*İfadenizde elektrikçinin sizi aramadan sabah saatlerinde yanınıza geldiğini ve bu sırada Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına birlikte gittiğinizi ve bu sırada Mehmet Şerif Güran ile pamuk tarlasındaki kurtçuklularla ilgili konuştuğunuzu beyan ettiniz. Ancak saat 11.04'te elektrikçi ile telefonda konuştuğunuz ve elektrikçinin köyünüzde olduğu, ancak Mehmet Şerif Güran'ı saat 16.43'te aradığınız karşısında diyecekleriniz nelerdir?



-Elektrikçi geldiğinde de Mehmet Şerif ile konuştuğumu hatırlıyorum. Tüm konuşmalarım tarladaki kurtçuklarla ilgilidir. Ayrıca aramızda tapu meselesi vardır. Konuşmanın bununla ilişkin olduğunu da tahmin ediyorum ancak konuşmayı hatırlamıyorum.



*Olay günü Mehmet Selim Atasoy ile saat 17.26-18.27'le yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?



Mehmet Selim ile tarlayla ilgili konuştuk. Konuşmalar sırasında nerede olduğunu bilmiyorum. Ama köyde olması gerekmektedir. Evde değildi. 17.26'daki konuşmamız tarla ile ilgili olabilir. Onlarla zaten sadece tarla ile ilgili konuşurum. 18.27'deki yapmış olduğum görüşme de kamera önünden geçmeden önceki yapılan görüşmeydi. Bu aramada şüpheli bir aracın ileri geri gidip geldiğini söylemesi üzerine hızlıca aracın bulunduğu yöne gittiğim konuşmadır.



*Olay günü R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51, 18.54'te yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?



-Şüpheli araç Tavşantepe'yi geçtikten sonra sağ taraftaki yerdeydi. Beyaz renkli araçtı. Aracı gördükten sonra yine sondajın yanına gittim. Tüm konuşmalar, bu araç ile ilgiliydi. R.A.'nın babası beni arayıp, durumu bildirmesine rağmen babasına ulaşamadığım için R.A.'yı aramıştım. Bu konuşmaların içeriğini hatırlamıyorum. Beyaz arabanın olduğu konu, tarlama da yakın olduğu için oradan yanlarına geçtim. Birkaç dakika konuştuktan sonra az ileride bulunan sondajın yanına geçtim. Sonra da kızım arayıp, Narin'in kaybolduğu haberini verene kadar orada kaldım.