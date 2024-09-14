Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran cevapladı: Başın yanar, DNA Narin'e ait
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti (8) soruşturması kapsamında tutuklanan amca Salim Güran, dün savcılıkta yeniden ifade verdi. Olay gününü yeniden anlatan tutuklu amca, iddialara yanıt verdi. Olay gününü yeniden anlatıp, "23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi.
DHA
• 14 Eylül 2024 - 15:07 • Son Güncelleme:
DHA
• 14 Eylül 2024 - 15:07 • Son Güncelleme: