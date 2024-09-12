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Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada şoke eden detaylar ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmanın kritik ismi Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesini anlattı. Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Amca Salim Güran ile görüşmesi sorulan anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradı. başka da kendisini aramadım." dedi. Anne Yüksel Güran, savcının "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok." yanıtını verdi. Narin cinayeti soruşturmasında 22 kişiden 9'u için tutuklama talep edildi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

• 12 Eylül 2024 - 19:54 • Son Güncelleme:
• 12 Eylül 2024 - 19:54 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

3ŞOKE EDEN YENİ İFADE

ŞOKE EDEN YENİ İFADE

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesini şu şekilde aktardı:
Nevzat Bahtiyar'ın yeni bir ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar olay anına ilişkin yeni bilgiler verdi.

4HAZIRLAN, İŞİMİZ VAR

'HAZIRLAN, İŞİMİZ VAR'

Nevzat Bahtiyar olay anını şöyle anlatıyor... Öğlen eve gitmiştim, yemek yedim. Sonra su kesildi. Muhtarı kendi telefonumdan aradım. Muhtar da yetkilileri arayacağını söyledi. Bu aramdan 10 dakika sonra bahçeye çıktım. Annemin evindeki su akıyordu. Annemin oradaki evin orada ağaçları suluyordum. Salim Güran, yukarıdan Arif'in bahçesinden, yani Narin'in bahçesinden bana seslenerek, 'Hazırlan, seninle işimiz var' dedi.

5İNŞAAT MALZEMELERİNİ BOŞALTIP CESEDİ KOYDUM

İNŞAAT MALZEMELERİNİ BOŞALTIP CESEDİ KOYDUM

Ben de hazırlandım, aracıyla geldi. Kimsenin görmediği, ağacın altında bir nokta vardı. Narin'in ön koltuktaki cesedi aldık, benim aracıma koyduk. Daha sonra ben aracı aldım, evimin önüne götürdüm. Bir çuvalda inşaat malzemeleri vardı, onu boşalttım. Narin'in cesedini buraya koyduğunu söyledi. Nevzat Bahtiyar cesedi dereye götürdüğünü söyledi. Önemli bir gelişme... Narin'in cesedinin nereden ve nasıl götürüldüğü ortaya çıktı.

6NARİNİN CESEDİ İÇİN ÇUKUR

NARİN'İN CESEDİ İÇİN ÇUKUR

Narin bir ahırda bir şey gördüğü için bu katliamın gerçekleştirdiği iddiası vardı. Burada önemli bir detay daha var. Arif Güran'ın hemen bitişiğinde 3 tane bina var. Bunların bir bölümü boş, bir bölümü ahır olarak kullanılıyor. Orada yapılan incelemelerde ahırım bir bölümünde yeni yapılmış hafif bir çukur kazılmış. Ama sonra vazgeçilmiş. Ekipler burayı da değerlendiriliyor. Muhtemelen Narin cesedi buraya gömülmek için çalışıldı ama sonra vazgeçildi. Daha sonra bu planın hayata geçirdiği değerlendiriliyor.

7GAYRİAHLAKİ İLİŞKİ AĞI

GAYRİAHLAKİ İLİŞKİ AĞI

Biz cinayet sebebi olarak gayriahlaki ilişki ağından bahsediyoruz. Nevzat Bahtiyar da buna işaret eden açıklamalar yapmış. Nevzat Bahtiyar da Salim Güran ile yasak ilişkisi olduğunu anlatmış. Daha netlik kazanmadığı için bu isimleri vermeyelim şimdilik.

8ŞEYTANİ PLAN: HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL

ŞEYTANİ PLAN: HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı tesadüfen olaya dahil etmediğini de aktardı. Uludağ, "Narin'in cesedinden kurtulmak için işi bilen iyi bir taş ustasına ihtiyacı vardı. Nevzat Bahtiyar bu konuda çok tecrübeli. Su altında bir yapı oluşturarak cesedin hiç bulunamamasını sağlayabilirmiş. Bunu düşünerek Nevzat Bahtiyar'ı seçiyor." şeklinde konuştu.

9İLK İNCELEME: KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

İLK İNCELEME: KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

Tüm Türkiye’nin merakla güzel haberler beklediği 8 yaşındaki Narin Güran’a ait cansız bedeni kaybolmasının ardından 19’uncu gün köyünün yakınındaki Eğertutmaz Dere’sinde bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken Narin’in cenazesine yapılan otopsiye göre ilk sonuçlara ulaşıldı. Edinilen ilk bulgulara göre Narin kaybolduğu gün hayatını kaybetti. Konuyla ilgili detayları CNN TÜRK Muhabiri Kübra Aydın aktardı.

10Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Narin’in ölümüyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birinin cevabını netleştirdi. O soru Narin’in ne zaman öldüğüydü. İstanbul Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemelerde Narin’in 21 Ağustos yani Narin’in kaybolduğu gün öldüğünü tespit etti ve bununla ilgili hazırlanan rapor savcılığa iletildi.

11Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

İlk belirlemelere göre ne biliyoruz?

1- Cinsel istismar yok.

2- Kaybolduğu gün öldü.

3- Vücudunda kesici - delici alet izi veya ateşli yaralama bulgusu yok

4- Yüksek şüphe boğularak öldürüldüğü yönünde, boğazında bu yönde emareler var.

5- Cenaze deforme olduğu için çalışmaların 1 hafta süreceği tahmin ediliyor.

12ADLİ TIP KURUMUNUN ÖN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

ADLİ TIP KURUMU'NUN ÖN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu ortaya çıktı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre, Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

13ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Amca Salim Güran ile görüşmesi sorulan anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradı. başka da kendisini aramadım." dedi. Anne Yüksel Güran, savcının "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok." yanıtını verdi.

14Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davranan anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi. Amcayla olan ilişkisi sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin." dedi.

15Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Savcı: Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?

Cevap: Hayır böyle bir şey kesinlikle yok.

16Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım." yanıtını verdi.

17Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o iki aramayı açıklayamadı.

18Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat‘ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum." dedi.

199 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Narin cinayeti soruşturmasında 22 kişiden 9'u için tutuklama talep edildi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

20Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu M.K. (23) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah saat 06.00 sularında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 12 saat süren savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

21ANNE VE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

ANNE VE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 Eylül’de gözaltına alınan ve adliyeye sabah saatlerinde sevk edilen 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3’ü adli kontrol şartıyla 13’ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran’ın (18) da olduğu öğrenildi.