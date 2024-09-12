Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada şoke eden detaylar ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmanın kritik ismi Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesini anlattı. Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Amca Salim Güran ile görüşmesi sorulan anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradı. başka da kendisini aramadım." dedi. Anne Yüksel Güran, savcının "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok." yanıtını verdi. Narin cinayeti soruşturmasında 22 kişiden 9'u için tutuklama talep edildi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
• 12 Eylül 2024 - 19:54 • Son Güncelleme:
• 12 Eylül 2024 - 19:54 • Son Güncelleme: