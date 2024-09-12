Narin Güran cinayetinde annenin ifadesi ortaya çıktı: Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi

NARİN'İN CESEDİ İÇİN ÇUKUR

Narin bir ahırda bir şey gördüğü için bu katliamın gerçekleştirdiği iddiası vardı. Burada önemli bir detay daha var. Arif Güran'ın hemen bitişiğinde 3 tane bina var. Bunların bir bölümü boş, bir bölümü ahır olarak kullanılıyor. Orada yapılan incelemelerde ahırım bir bölümünde yeni yapılmış hafif bir çukur kazılmış. Ama sonra vazgeçilmiş. Ekipler burayı da değerlendiriliyor. Muhtemelen Narin cesedi buraya gömülmek için çalışıldı ama sonra vazgeçildi. Daha sonra bu planın hayata geçirdiği değerlendiriliyor.