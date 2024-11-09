Narin Güran cinayetinde 3. duruşma! Anne Yüksel Güran'ın 'Enes için ne yapabilirim' sözleri gündeme geldi
Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürdü. Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı. Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, bugünkü duruşmada izlendi. Narin hakkında adli tıptan gelen son rapor açıklandı. Baro avukatlarından Erdem Kaya soruşturmada önemli noktaya işaret ederken, 'R.A., dosyadaki kilit tanıklardan biri ama dinlenemedi. Ağlamaklı olarak muhtar Salim Güran’a, ‘Senin yüzünden başımız belaya girdi.' diyor.' ifadelerini kullandı.
Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 09 Kasım 2024 - 20:06 • Son Güncelleme:
Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 09 Kasım 2024 - 20:06 • Son Güncelleme: