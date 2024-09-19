Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü! Katil zanlısından baldız itirafı!

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.