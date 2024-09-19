Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü! Katil zanlısından baldız itirafı!
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğerdurmaz deresinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti 28 gündür esrarını koruyor. Narin'in kaybolduğu saat ile Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü. İşte cinayet ile ilgili dikkat çeken detaylar...
• 19 Eylül 2024 - 07:41 • Son Güncelleme:
• 19 Eylül 2024 - 07:41 • Son Güncelleme: