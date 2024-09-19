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GündemNarin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü! Katil zanlısından baldız itirafı!
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Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü! Katil zanlısından baldız itirafı!

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğerdurmaz deresinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti 28 gündür esrarını koruyor. Narin'in kaybolduğu saat ile Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü. İşte cinayet ile ilgili dikkat çeken detaylar...

• 19 Eylül 2024 - 07:41 • Son Güncelleme:
• 19 Eylül 2024 - 07:41 • Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da aile üyeleri tarafından katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hâlâ çözülemedi.

2Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Narin'in en son kameraya yansıdığı saat ile Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü.

3JASAT, İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYARIN EVİNDE ARAMA YAPTI

JASAT, İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİNDE ARAMA YAPTI

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde JASAT tarafından arama yapıldı.

4Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıktıktan sonra evine giden ve ortadan kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

5Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Narin'in cansız bedenini evinden aldığı bir çuvalın içerisine koyarak Eğertutmaz Deresi'ne gizlediğini itiraf eden tutuklu şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapılıyor.

6Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) evde Narin'e ait bir delil aradı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada, JASAT ekipleri elinde bir zarfla çıktı.

7Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Aramaların sonunda, JASAT Tavşantepe Köyü İlkokulu'nda görevli temizlik elemanımı bilgisine başvurmak amacıyla jandarmaya götürdü.

8VİLLA İNŞAATINDA BEKLEDİ

VİLLA İNŞAATINDA BEKLEDİ

Narin'in cesedini amcası Salim Güran'dan alarak dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi aldıktan sonra derenin kuzeybatı istikametindeki bir dakika mesafedeki villa inşaatlarında 18 dakika kaldığı belirtildi.

9Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Öte yandan Narin Güran soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra 11 Eylül'de serbest bırakılan köy imamı R.K.'nın cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından köy imamı R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.

10CESEDİ GÖMDÜKTEN SONRA PEYNİR ALMAYA GİTMİŞ

CESEDİ GÖMDÜKTEN SONRA PEYNİR ALMAYA GİTMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklenen fotoğraf, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini dereye gömdükten sonra ise baldızın evine gittiği tespit edildi.

11Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Bahtiyar ifadesinde Narin'in dere yatağına koyduktan sonra peynir almak için baldızı Zeynep'in evine gittiğini anlatarak "baldızım ve üç kızı patlıcan doğruyorlardı.Ortalama 15-20 dakika oturdum, bir çay içtim. Sonra baldızımdan peyniri alıp Tavşantepe Mahallesi'ndeki evime gittim.

12Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Baldızımın evine gittiğimde diz kapaklarım biraz ıslaktı. Üzerimdeki tişörtte terlediğim için ıslaktı" dedi.

13Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Narin'in cenazesi suyun üzerine çıkmasın diye üzerine kapatılan taşlar Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alındı.İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen taşlar üzerinde delil incelemesi yapılıyor.

14NARİNİN TAŞINDIĞI ÇUVALLARIN SERİSİ NEVZATIN EVİNDE ÇIKTI

NARİN'İN TAŞINDIĞI ÇUVALLARIN SERİSİ NEVZAT'IN EVİNDE ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile SABAH ulaştı.Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

15ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

16Narin Güran cinayetinde 18 dakikanın sırrı çözüldü Katil zanlısından baldız itirafı

Buna göre, Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.