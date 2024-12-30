Narin Güran cinayeti davasında verilen cezalar yeterli miydi? Hukuk camiasından çarpıcı açıklamalar
Diyarbakır'da, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hukukçular arasında tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukuk camiası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
• 30 Aralık 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2024 - 09:59 • Son Güncelleme: