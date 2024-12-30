Narin Güran cinayeti davasında verilen cezalar yeterli miydi? Hukuk camiasından çarpıcı açıklamalar

Hal böyleyken kasten öldürmeye yönelik gerçek ortaya çıkmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verilebiliyor ise tüm sanıklar hakkında bu durum düşünülebileceği gibi, aksine kasten öldürme suçundan mahkum olan sanıklar ile aynı aleyhe deliller bulunan Nevzat Bahtiyar'ın da öldürmeye iştirak ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabileceğini söyleyebiliriz."