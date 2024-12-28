Narin Güran cinayeti davasında sona doğru! Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar
Narin Güran cinayetinde son geliniyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar son savunmasını yaptı. Salim Güran, savunmasında medyayı suçlayarak "Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum. Dağ gibi kardeşim çökmüş. Ailem, hepsi perişan. Yeter artık lütfen. Niye bu kadar kötülük, art niyet? Bakın bir DNA yüzünden başıma ne geldi. Suçlamalarımı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar" dedi. Duruşma Enes Güran'ın savunmasıyla devam ediyor. Öte yandan dava 28 Aralık Cumartesi saat 10'a ertelendi.
• 28 Aralık 2024 - 01:04 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 01:04 • Son Güncelleme: