Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemNarin Güran cinayeti davasında sona doğru! Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar
HaberlerGündem Haberleri Narin Güran cinayeti davasında sona doğru! Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar

Narin Güran cinayeti davasında sona doğru! Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar

Narin Güran cinayetinde son geliniyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar son savunmasını yaptı. Salim Güran, savunmasında medyayı suçlayarak "Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum. Dağ gibi kardeşim çökmüş. Ailem, hepsi perişan. Yeter artık lütfen. Niye bu kadar kötülük, art niyet? Bakın bir DNA yüzünden başıma ne geldi. Suçlamalarımı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar" dedi. Duruşma Enes Güran'ın savunmasıyla devam ediyor. Öte yandan dava 28 Aralık Cumartesi saat 10'a ertelendi.

• 28 Aralık 2024 - 01:04 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 01:04 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılandıkları davanın ikinci duruşması 2’nci gününde devam etti... Dava, 28 Aralık Cumartesi saat 10'a ertelendi.

2‘GEREKİRSE KAFAMI KOPARIN, BENİ BACIMLA SUÇLAMAYIN’

‘GEREKİRSE KAFAMI KOPARIN, BENİ BACIMLA SUÇLAMAYIN’

Nevzat Bahtiyar’ın avukatları Ali Eryılmaz ve Adnan Ataş’ın savunmalarının ardından, Narin’in ağabeyi Enes Güran savunma yaptı. Olay gününü anlatan Enes Güran, “Suçum yokken bana ceza veremezsiniz. Evdeyim diye, bir şey biliyorum diye bir şey yok. HTS’ye göre kimileri yalan kimileri doğru. İlk ifademde ‘16.30’da evdeyim’ dedim. İkincide de öyle dedim. ‘Ne hatırlarsan gel, söyle’ dediler. Gözümdeki morluğa geleyim. Olay günü benim gözüm mor değildi. Eğer ki benim gözüm morsa, ben niye hastane görüntüsünü söyleyeyim? Mor olsa niye kendimi ortaya atayım? Kolumdaki ısırığı ben ısırdım. Birçok ifademde ben yaptığımı söyledim.

3Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Bugün ağırlaştırılmış müebbetle, bacımla suçlanıyorum. Gerekirse kafamı koparın, beni bacımla suçlamayın. Kanalda olmadığı zaman biz çingeneleri düşündük. Beni kimin suçladığı önemli değil. Hayvan pazarının içine girdik. Arıyoruz. ‘Çingene kaçırmıştır’ diye düşünüyoruz. Oralarda da bulamadık. Tekrar köye geldik. ‘Kardeşin geri gelecek ama kendi kafana sık’ deseler, sıkarım” dedi.

4‘NEVZAT KÖPEĞİMİZ BİLE OLAMAZ, AMA KATİL OLDU’

‘NEVZAT KÖPEĞİMİZ BİLE OLAMAZ, AMA KATİL OLDU’

Suçlamaları kabul etmeyen Enes Güran, “Nevzat Bahtiyar, bizim köpeğimiz bile olamaz, doğrudur Ali Bey. Ama katil oldu. Hiçbir delil yok diyorsunuz. Sizin elinizde bir kanıt var mı benle ilgili? Böyle Adli Tıp mı olur? ‘Bir şey tespit edilemedi’ diyor. Kolumdaki ısırık bile tamdır. Tespit edememişler. Bu da benim suçum değil. Kolumu ben söyledim. ‘Komutanım, kolumu da ısırdım’ dedim. İl jandarmaya götürdüler. ‘Pantolonunda kan var’ diyorlar. Kepçe operatörüyüm. Gres yağı var pantolonumda.

5Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

O da şu an burada. ‘Ne hatırlarsanız söyleyin’ diyorlar. Gidince de almıyorlar. 9’uncu gün bıraktılar. Ben hep doğruyu konuştum. Herkes ‘Bakkal kapalıdır’ diyor. Sizin somut delil dediğinizi ya ben yanlış biliyorum ya da siz. Eren kardeşim diyor ki ‘Kimse eve gelmedi.’ O çocuk, keleşin orada olduğunu söylüyor. Çocuğa çikolata versen gerçeği söylemez mi? Biz onu nasıl yönlendirelim? Baro Başkanı dedi ki, ‘İnsan kendini ısırınca, kendini itiyor.’ Siz insanın acısını içine koymadığınız doğrudur.

6Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Benim kardeşim kayboldu, ben deli oldum. Ne yemek yedim ne su içtim. Asker geldi. ‘Siz aramaya girmeyin’ dedi. ‘Köpek sizin kokunuzu aldığı zaman, bulamıyor’ dedi. Kanala da baktık, orada da yoktu. Herkes çingeneleri konuşuyordu. Dediler ‘Tamam, biz kameralara bakarız.’ Oradan da bir şey çıkmadı. JASAT işkenceden başka bir şey yapmadı. Babanızın karşınıza geliyor, ‘Sen yapmışsın’ diyor. Allah hakkımızı bırakmasın. Allah onların çocuğundan çıkarsın” diye konuştu.

7‘NEVZAT TAHLİYE OLMAYACAK’

‘NEVZAT TAHLİYE OLMAYACAK’

Kolunu üzüntü nedeniyle ısırdığını ifade eden Enes Güran, “Bugün Nevzat Bahtiyar’ın avukatını dinlediğimiz zaman anneme elini uzatıyor. ‘Nevzat Bahtiyar serbest bırakılsın, tahliye olsun’ diyor. Nevzat Bahtiyar tahliye olmayacak. 3 tane büyük taşı kardeşimin üzerine bırakan, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden bu adamdır. Gelip bize ‘İnşallah bulursunuz’ diyen bu adamdır. Nevzat’ın oğlu her gece bizimleydi. Zorla bize yemek veriyordu. Nevzat Bahtiyar’ı bir kere camide gördüm. Bu adam bana böyle diyor, sizlere ne demez? Ben 16.30 demişim, Türkiye bunu konuşuyor.

8Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Nevzat Bahtiyar, istediğini söylüyor. İnsanlar ‘Güran ailesi, Güran ailesi, Güran ailesi’ diyor. Eğer ben müebbet yiyeceksem, ben kralının da yüzüne konuşurum. Şu an dışarı çıksam insanların yüzünü görmek istemem ben. Bugün basın benim üzerime milyonlarca yalan çıkardı. Haksızlık, dedikleri zaman onlara çok hoş geliyor. Keşke kolumu ısırmayaydım da ölseydim. Ne hakkınız var benim namusumu şerefimi konuşmaya? Benim namusum, şerefim hakkında konuşanlara bu dünyayı hakla hukukla zehir edeceğiz. Nevzat Bahtiyar’ın ailesi araştırılsaydı” dedi.

9ENES GÜRAN İLE NEVZAT BAHTİYAR ARASINDA GERGİNLİK

ENES GÜRAN İLE NEVZAT BAHTİYAR ARASINDA GERGİNLİK

Enes Güran, Nevzat’a dönerek “FA diyeyim sen anlarsın. Kızından anlarsın” dedi. Nevzat Bahtiyar da ‘Şerefsizlik yapma” dedi. Birbirlerinin üzerine yürümeye kalkışınca, jandarma ekipleri engel oldu. Enes Güran, daha sonra konuşmaya şöyle devam etti:

10Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

“Ailesi nasıl bir aile olduğunu biliyor. Köyde ne olup bildiğini yaşlılar bilmez. Biz biliriz. O köye baktığınız zaman güzel bir yer zannetmeyin. Ben burada her şeyi konuşuyorum. İl Jandarmada bana karı diyordunuz ya, insan doğruyu konuştuğu zaman suç mudur? ‘Enes biliyor, konuşmuş’ diyorlar. Enes bir şey bilseydi de hepsini öldürseydi, öyle olsaydı, hepsinin kafasına sıkardım. Namusum, şerefim magazinlerde konuşulmaya başladı. Lanet olası tarla sizin olsun. Gidin sizin olsun. ‘400 dönüm satsanız zaten diğer mahkemeye kadar seni atar’ diyorsun Ali Bey.

11Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

İnsanlar sırf beğeni, takip için namusumu, şerefimi konuşuyor. Ben Narin’in cenaze namazını cezaevinde kıldım. Benim bu konuda suçum yoktur. Suçsuzum. Hiçbir suçu kabul etmiyorum. Herkes görüyor ama anlamak istemiyorlar. Keşke ben görseydim, hepsini öldürseydim. Hakkım hiç kimseye helal değil. Her şey ortaya çıktığı zaman insanların nasıl yalancı olduğunu göreceksiniz. Biz kameraları istiyorduk, ‘Kapalıdır’ diyorlardı. Buraya geldik, siz dediniz sayın hakimim, ‘Kamera var’ dediler. Benim kardeşim kesinlikle eve gelmedi. Çünkü ben evdeydim. Elinizde somut delil olmadığı sürece beni yargılayamazsınız.”

12‘ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA İŞTİRAK ETMİYORUZ’

‘ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA İŞTİRAK ETMİYORUZ’

Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın savunmasının ardından söz alan avukatı Mahir Akbilek, “Esas hakkında mütalaaya iştirak etmiyoruz. (Dar alan baz çalışması hakkında), atanan bilirkişi yeminle başlamak zorundadır. 3 Eylül tarihli tutanakta adı geçen bilirkişilerin imzaları görünmüyor metinde. 29 Ağustos’ta hangi yetkiyle gidiyorsun? Biz senin var olduğunu bilmiyoruz. Bizim açımızdan müvekkilim hakkında yalan iddiada bulunan sizsiniz. Sizi sorgulayamıyoruz. Sizi göremiyoruz. Günler sonra yemin ediyorsunuz. Aynı yemin tutanağının altında yazıyı ve ekindeki soruşturma dosyasını teslim aldım. Bizim açımızdan bunlar tanık. Bilirkişi görünümlü tanıkların kendi ek raporlarındaki ilgili kısmı koyacağım. Salim Güran’ın ilk ifadesi dışından herhangi bir delile temas edilmemiş, sadece sahada yapmış olduğumuz çalışmalar baz alınmıştır. Bir hukukçu bunu savunur mu? Bunu savunan neyi savunduğuna bir baksın önce. Özetle bu yasak delildir” dedi.

13‘TELEFONU HAREKETSİZ VE ŞAHİTLERLE UYUDUĞU BELLİ’

‘TELEFONU HAREKETSİZ VE ŞAHİTLERLE UYUDUĞU BELLİ’

Akbilek, Enes Güran’ın telefonunun hareketsiz olduğunu belirterek, “Ek raporunda bize kızmış. ‘Ben öyle bir çalışma yaptım ki, içinde yorum bulamazsın’ diyor. Teknolojik böyle imkanımız var ve bu davayı bekledi, öyle mi? Kıymetli çalışmalar var. Bizi üzen, buna tartışmasız iman etmemizin beklenmesi. Bu rapor dayanak olarak kendini gösteriyor. Böyle bir teknoloji yok. Dar alan baz çalışması, bizim müvekkilin işine gelir. Telefonu hareketsiz ve şahitlerle uyuduğu belli. GSM şirketleri 8 saatte bir kayıt yapıyor. Bu teoriler doğru olsaydı robotik yargılamalar yapılırdı. Salim Güran’ın kimliği belirlenemeyen bir araçla Narin’in gömüldüğü yere gittiğine dair iddialar, çürütüldü. O aracın hareketini tespit etseydiler, etrafında insanlar da görülecekti. Arama- tarama faaliyeti yapılıyor. Dikkat edilirse araç yönünü değiştirip ışık veriyor” diye konuştu.

14‘İDDİANAME, İADE SEBEBİDİR’

‘İDDİANAME, İADE SEBEBİDİR’

Narin’in, görüntülere göre kendisine seslenen bir kişiye yönlendiğini değerlendirdiklerini belirten Akbilek, “Sanık Enes’in nasıl gerçekleştiği iddianamede ve mütalaada anlaşılmayan cinayet, o karara nasıl iştirak ettiğine dair tespit bulunmaksızın, iddianame iade sebebidir. Daran-2 kamerası açıyı doğru tespit edemiyor. Mahallenin çok uzak olması. Çözünürlüğünün düşük olması sonucunda, Narin olduğu değerlendirilen karaltının durduğu yeri ahırın önü olarak belirlemişse de Daran-2’nin açısı değerlendirildiğinde, en önemlisi yamacın görülemeyeceği, bize o karartı Narin değil, biz iki karartı görüyoruz.

15Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Sonra üçüncü bir karartı. O karartı aşağı doğru iniyor. Biz Narin’in kendisine seslenen kişiye doğru gittiğini düşünüyoruz. Bu mümkün bir senaryo gibi görünüyor. Karar aşamasındasınız. Nasıl yapacaksınız, biz kendi imkanlarımızla bu görüntüyü iyileştirmeye çalışacağız. Kurumlar var ama yetişmeyecek gibi gözüküyor. Kamera açısına bakıldığı zaman, bahçe denilen şeyin yamaç olduğu anlaşılacaktır. Çatı zannedilen beyazlık, ahırın yan duvarıdır” dedi. Ardından, bir mühendisin iyileştirdiği görüntüler izlettirildi. Mahkeme Başkanı, görüntüde konuşan kişinin metnini isteyerek, daha sonra tekrar izleneceğini söyledi.

16‘NEVZAT BAHTİYAR, GERÇEĞİ PARÇA PARÇA BİZDEN UZAKLAŞTIRMAKTADIR’

‘NEVZAT BAHTİYAR, GERÇEĞİ PARÇA PARÇA BİZDEN UZAKLAŞTIRMAKTADIR’

Akbilek, Enes Güran ile ilgili somut bir isnat olmadığını belirterek, “Köyde meydana gelen yangınların sebebini kolluk tespit etmiş. Kolluk da ‘Narin’in cansız bedeninin bulunmasını engelleme’ olarak tanımlanmış. Yine Enes ile ilgili somut bir isnat da yok. Jandarmayı dinlemek ve terlik meselesi çok konuşuldu. Bu yönlü doğrudan Enes’i ilgilendiren isnat yok. Terlik olayının iddia makamı tarafından tanımlanma şeklini de kabul etmiyoruz. O terliği bulup, ‘Narin’in olabilir’ deyip getirmesiyle, tutuklanması. Bilirkişi Arif’in evinin yüksek olması nedeniyle, 22 baz istasyonundan sinyal aldığını ve kaliteli olduğunu söylüyor.

17Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Arif’in evinin arkasına mobil baz istasyonu kurulmuştu. Bilirkişinin mobil bazlardan söz etmesi gerekirdi. Bunun dahi yazılmadığını gördük. Bu kötücül bir ikiyüzlülüktür. Bilmesek, mobil istasyonu yok gibi bize yutturacaklar. Bu raporun oluşturulma nedeni ön yargıdır. Delilleriyle ortaya koyarsınız ama bir ön yargının esiriyseniz, ‘Maktuleyi Güran ailesi fertleri öldürdü, Nevzat garibandır’ derseniz, onun ailesinin üyelerine devlet tarafından koruma sağlarsanız, elbette Nevzat Bahtiyar da 9’uncu senaryoyla karşınıza gelir. Nevzat Bahtiyar, gerçeği parça parça bizden uzaklaştırmaktadır. Amacının ne olduğunu ben de algılayamıyorum. Yalan bir ihtiyaç için söylenir, savunma aracıdır. Size ve yakınlarınıza yönelik tehlikeyi geçici olarak bertaraf için yalan söyler. Ahırın üzerindeki açıklıktan bıraktığını kendisinin de yandan girdiğini söylemişti” diye konuştu.

18‘OLAY BÜTÜN TOPLUMA SİRAYET ETMİŞTİR’

‘OLAY BÜTÜN TOPLUMA SİRAYET ETMİŞTİR’

Enes Güran hakkında beraat, aksi kanaatle ev hapsi verilmesini talep eden Akbilek, “Nevzat Bahtiyar kafa karıştırırsa, kendisine faydası çoktur. Eğer Salim’den korktuğu için çelişen beyanlarda olsaydı, ilk beyanlarda Salim’i söylemezdi. İstihbarı çalışmayı biliyorduk ama köyde mahallede yapılan çalışmalardaki duyumları, ‘dedikodular’ deyip sonra ‘Kadın sanığın kayınbiraderlerinden ismi tespit edilemeyen biri’ denip, gösterilirse, Nevzat Bahtiyar bunu tabii ki duyacak. ‘Fırsatını bulsaydım ben naaşı oradan çıkaracaktım, karayoluna bırakıp, ailesine ulaşmasını sağlayacaktım’ diyor.

19Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Biz gelinen aşamada bu işin failinin kendisi olma ihtimaline geldik. Yalanı başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürecek bir tehlikedir. Ve destek görüyor. Kendi ağzıyla itiraf etti. Ne yazık ki kolluk görevini yerine getirememiştir. Bu kendilerini tahkir amaçlı değildir. Olay bütün topluma sirayet etmiştir. Buradaki aktörler de bir evlat sahibidirler. Böyle algıladılar. Böyle hissettiler. Kayıp çocuk vakalarında, çocuk aranır ama hemen bunun aile üyeleri tarafından zarara uğratılmış olması es geçilmez. Soru sormalara bile ‘Jandarmayı dinleme’ demişler. ‘Ne yaptınız’ diye soran birinden daha doğal ne olabilir? Bazı meslektaşlarımı üzüntüyle dinledim.

20Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Ne zamandan beri bir hukukçu, kolluk görevlisinin tuttuğu tutanağı kesin belge diye sundu? Enes ile ilgili iddia makamının mahkemeye sunduğu deliller, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulmaktadır. ‘Son teknoloji’ diye açıklanan imkanlarınızı da dünya alem gördü. Buymuş. Ortadoğu tarzı teknoloji. Enes Güran hakkında saydığımız nedenlerle beraat kararı verilmesinin, sayın mahkeme aksi kanaatteyse, evinde hapis kararı verilmesinin talep ediyoruz” dedi.

21ENES GÜRAN SAVUNMA YAPTI

ENES GÜRAN SAVUNMA YAPTI

Verilen aranın ardından duruşma, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın ifadesiyle devam ediyor. Enes Güran, "Kabul etmiyorum. Hiçbir suçum yokken bana ceza veremezsiniz. Olay günü evdeyim inkar etmiyorum..." dedi. "Gerekirse kafamı gövdemden ayırın ama bacımla suçlamayın" diyen Enes Güran, "Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamazdı ama katilimiz oldu" ifadelerini kullandı.

22ANNE, AĞABEY VE AMCA DURUŞMADA AĞLADI

ANNE, AĞABEY VE AMCA DURUŞMADA AĞLADI

Duruşmada anne Yüksel Güran, Enes Güran ve amca Salim Güran ağladı.

ENES, NEVZAT'IN ÜSTÜNE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI
Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'ın üstüne yürümeye çalıştı.

23‘YAKLAŞIK 39 TANIK DİNLENDİ, 25İ GÜRAN AİLESİNİN BİREYLERİDİR’

‘YAKLAŞIK 39 TANIK DİNLENDİ, 25'İ GÜRAN AİLESİNİN BİREYLERİDİR’

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın savunmasının ardından, diğer avukatı Adnan Ataş savunma yaptı. Ataş, “Sadece müvekkilimle ilgili ithamlar yok. Dara-2 görüntüleri 19 gün sonra incelenmedi. Aynı zamanda 28-29 Ağustos da incelendi. Bu kameraların 28-29 tarihinde incelenmesine rağmen katil müvekkilim değil, Sayın Güran ailesidir. İstismardan bahsedildi. Biz şunu gördük. Yaklaşık 39 tanık dinlendi, 25'i Güran ailesinin bireyleridir. Biz kullanılan telefonun Nevzat’ın yengesine ait olmadığını çürüttük.

24Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Pedofili iddiasıyla ilgili olarak da hiçbir dayanağı olmayan bir iddia bu. Ben Enes’le ilgili konuşurken, tutanaklara göre söylüyoruz. Delil ve dayanağı olmayan iddiaları kabul etmiyoruz. Narin’in ölümünde olay yeriyle ilgili bir bilgisi yok. Ailesinin güvencede olmadığı için hiçbir zaman tarif edemedi. Gittiğinde Narin ağzından köpük geliyordu. Narin’in kaybolduğu gün, Arif Güran kendi kızının kaybını ailesinden değil, köydekilerden öğrendi. Enes, Narin’e bir şey yaptığında, Salim babayı aramadı. Nevzat’ın rahat konuşabildiği konuşması, dün ve bugündü. Müvekkilim ve ailesiyle ilgili olarak eğer ifade değişikliği bir şeyi gösteriyorsa, Güran ailesinin değiştirdiği ifadeleri de biliyoruz. Müvekkilim ile ilgili ‘Soğukkanlı’ ibaresi var. Onun ailesi burada değil. Bunun 2 sebebi var. Bir güvenlik sebebiyle, ikincisi de ben ve Ali Bey var. Ailesi onun yanında olmak istediler ama biz güvenlik gerekçesiyle uygun görmedik” dedi.

25‘ENES’İN İFADELERİ ÇELİŞKİLİDİR’

‘ENES’İN İFADELERİ ÇELİŞKİLİDİR’

Ataş, Enes Güran’ın vücudundaki izlerin kargaşa sonucu oluşabildiğini ifade ederek, “Yasemin’in bir ibaresi var. ‘Bizim Güranların çocuklarına kimse karışamaz.’ Ailenin kabulü ve beyanı bu yöndedir. Eğer o köyde bir şey olursa onu da Güranlar yapar, başkası aile bireylerine karışamaz. Birsen Güran ifadesinde 17.40 diyor, bu beyanını da bir telefon görüşmesiyle destekliyor. Ama bu da yalan çıktı. Birsen'in ifadesi bu dosyada çok somut bir beyandır. Enes’in ifadeleri çok çelişkilidir. Bir insanın önemli günleri vardır ve bu önemli günler akıldan çıkmaz. Jandarmadaki ilk ifadesinde eylemlerden bahsetmiş ama hiç uyumaktan bahsetmemiş. Daha sonra ‘Ben uyuyordum’ diye beyanlarda bulunmuş. Kanaatimizce Birsen nasıl yönlendirildiyse, Mehmet Selim Atasoy da yönlendirilmiştir.

26Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Bize olay yerini ailenin kendisi gösteriyor. Fadile Bahtiyar, 20.18'de bahsediyor, ‘Ben Salim ve Mehmet Selim Atasoy’u yan yana gördüm’ diyor. Salim, kırmızı araba ve iki çingeneden bahsediyor. Telefonda konuşurken de ‘Öyle değil mi’ derken, Mehmet Selim Atasoy yanındaydı. Yani bize göre Salim, sadece aile bireyleri değil, Selim Atasoy ve R.A.’ya da müdahale etmiş. Arif Güran, jandarmaya ailesinin onları yönlendirdiğini söylüyor. Tüm bu yönlendirmeler Nevzat için mi yapıldı? Bu mümkün değildir. Enes’in vücudundaki izlerse sadece yüzü ve kolu değil aynı zamanda sırtında da 8-9 izden bahsediliyor. Bu bir kargaşa neticesinde olabilecek bir şey. Enes’in yüzündeki morlukları, Narin’den alınan 91 sürüntü örneğine bağlayabiliriz. Kan örnekleri pozitif. Evde kan var, balkonda var. Her ne olduysa o yokuşun yukarısında oldu. Zaten 'Ulusal Kriminal'in raporu da bunu doğruluyor” diye konuştu.

27‘KANCA, DAHA SONRA ÇANTAYA GİRDİ’

‘KANCA, DAHA SONRA ÇANTAYA GİRDİ’

Narin Güran’ın cenazesinin konulduğu torbanın içerisinde bulunan kancanın sonradan konulduğunu belirten Ataş, “Soruşturma dosyasında çocukların dahi ifadesi alındı. Biz hiçbir çocuğun arabayla oyun oynadığını görmedik, çocuklar okulun önünde oynuyordu. Salim Güran’ın arabasında bulunan DNA örnekleri önemli bir delildir. Müvekkilim birçok şeyi samimi olarak itiraf etti ama kanca yoktu. Katil olay yerine gitti. O kanca daha sonra o çantaya girdi. Katilin cenaze yerine gidip onu yok etmek için oraya gittiğini düşünüyoruz.

28Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Aile bireyleri, mısır tarlasına gitmek isteyen insanları kanala yönlendirdi. Birçok tutanakta ‘Arif Güran’ın ahırında cenazeyi bulabilirsiniz’ diye yazılmış. Bu kadar şey tesadüf olamaz. Her ne olduysa Arif Güran’ın evi ve ahırı civarında oldu. DNA örnekleri, Narin’e, anneye ve Enes’e ait olabilir. Uzun saç örneklerinin yanında kısa saç örneği de var. Narin katilini avucunda sakladı ve bize söylemek istedi. Narin’in üzerinde bulunan saç ve kıl örnekleri farklıydı. Hepsi ona ait olamaz. Çünkü uzun ve kısa olanlar var. Hediye Güran gittikten sonra balkonu yıkadığını söylüyor ama belki sadece balkon değil halıları da yıkadı. O cümlenin de farkında olmadan bizi gerçeğe götürecek bir bilgi diye düşünüyorum. Tüm bu anlattıklarım bize şunu söylüyor.

29Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Her ne yaşandıysa, o tepeden çıktıktan sonra oldu. Arif Güran burada, ‘Bir anne kızını öldürür mü’ dedi. Evet, üzülerek ne yazık ki kızını öldüren anne de kardeşini öldüren ağabey de var. Bir sanık orada, 3 tanesi burada. Nasıl bir iştirakten bahsedebiliriz? Salim ve Nevzat birlikte hareket etse, Yüksel dışarıda kalıyor. Salim ve Enes birlikte hareket etse, Nevzat dışarıda kalıyor. Hepimiz aile toplantısında ‘Enes’ lafını duymamıza rağmen, çoban A.A. da diğerleri de kabul etmedi. Bu ailenin anladığım kadarıyla ‘Bir sınırı yok’ diyeceğim ama kendi köyleri üzerinde maalesef öyledir. (Mahkeme başkanına) Aile dün sizin verdiğiniz kararı da dinlemedi. ‘Dışarı çık’ dediniz ama çıkmadı” dedi.

30‘ÖLÜM GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA EYLEM BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY OLMAZ’

‘ÖLÜM GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA EYLEM BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY OLMAZ’

Nevzat Bahtiyar’ın beraatini talep eden Ataş, şöyle konuştu:
“Cinayet ahırda işlendiyse, vekilim ahıra girmedi. Evde işlendiyse, müvekkilim 15.20'de evin içine girdi. Her şekilde dışarıda kalmasına rağmen, müvekkilim 'İştirak'ten burada. Ölüm gerçekleştikten sonra eylem birliği diye bir şey olmaz. Müvekkilim 19 gün boyunca cenazenin yerini söylememesi eylem birliğine girmiyor. Müvekkilim Narin’in cenazesini derenin kenarına bıraktı, ‘Belki bulunur’ diye ama 19 gün boyunca bulunmadı. Kameralara hep 18.00'den sonrasına bakıldı. Bunun sebebi Güran ailesidir.

31Narin Güran cinayeti davasında sona doğru Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enesi kurtarma operasyonu yaptılar

Müvekkilim Nevzat’ın olay yerine giden son kişi olduğu dikkate alındığında, 'Cinayete iştirak' suçu oluşmamıştır. Korku ve tehdit sebebiyle bu eylemi gerçekleştirdiği de açıktır. Daraltılmış baz raporuna göre de müvekkilim olay yerine giden en son kişidir. Köydeki korku ve baskılar yüzünden bu kadar yalan beyan verdi. Müvekkilim açısından cinayete iştirak ve müdahale kabul etmiyoruz. Suç delillerini gizleme yönünde kendi ifadesi var. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum.”

32DAVA ERTELENDİ

DAVA ERTELENDİ

Dava 28 Aralık Cumartesi saat 10'a ertelendi.