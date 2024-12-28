Narin Güran cinayeti davasında sona doğru! Sanıklar son savunmalarını yaptı: Enes'i kurtarma operasyonu yaptılar

Pedofili iddiasıyla ilgili olarak da hiçbir dayanağı olmayan bir iddia bu. Ben Enes’le ilgili konuşurken, tutanaklara göre söylüyoruz. Delil ve dayanağı olmayan iddiaları kabul etmiyoruz. Narin’in ölümünde olay yeriyle ilgili bir bilgisi yok. Ailesinin güvencede olmadığı için hiçbir zaman tarif edemedi. Gittiğinde Narin ağzından köpük geliyordu. Narin’in kaybolduğu gün, Arif Güran kendi kızının kaybını ailesinden değil, köydekilerden öğrendi. Enes, Narin’e bir şey yaptığında, Salim babayı aramadı. Nevzat’ın rahat konuşabildiği konuşması, dün ve bugündü. Müvekkilim ve ailesiyle ilgili olarak eğer ifade değişikliği bir şeyi gösteriyorsa, Güran ailesinin değiştirdiği ifadeleri de biliyoruz. Müvekkilim ile ilgili ‘Soğukkanlı’ ibaresi var. Onun ailesi burada değil. Bunun 2 sebebi var. Bir güvenlik sebebiyle, ikincisi de ben ve Ali Bey var. Ailesi onun yanında olmak istediler ama biz güvenlik gerekçesiyle uygun görmedik” dedi.