Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" dedi. Narin Güran'ın annesi son savunmasını yaparak Narin'in son isteğini açıkladı.
DHA / AA / İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
DHA / AA / İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme: