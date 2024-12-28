Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Narin Güran'ın annesi son savunmasına başladı. Anne Güran'ın sözleri şöyle; "Tüm annelere sesleniyorum. 1. gün mahkemeye geldiğim zaman bir anne kalktı bana dedi, 'Yüksel başın sağolsun' sanki dünya benim oldu.Üzülmeye hiç fırsatım olmadı, bırakmadılar. Şu anda bu mahkemenin içinde insanlar toplanmış niye? Ben bir anneyim savunma yapıyorum. Oğlum burada, kızımı kaybetmişim. Avukatlar savunma yapıyor. Yandan biri diyor ki, 'Çok uzattı, sıkıldım' demek böyle...Bugüne kadar evimizde hiç şiddet olmadı. Biz Arif ile evlendiğimiz gün birbirimize söz verdik. Bütün Türkiye'ye söylüyorum, hiçbir kabahatimiz olmadı."