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Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" dedi. Narin Güran'ın annesi son savunmasını yaparak Narin'in son isteğini açıkladı.

DHA / AA / İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
DHA / AA / İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

2Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma 3'üncü gününde devam ediyor.

3Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

4Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

5Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yaptı.

6MAHKEME BAŞKANI: NEREDE MÜDAHALE EDECEĞİMİ İYİ BİLİRİM

MAHKEME BAŞKANI: NEREDE MÜDAHALE EDECEĞİMİ İYİ BİLİRİM

Diyarbakır Barosu dün yaşanan gelişmeler üzerine duruşmada kayıt açıldığında usule göre itirazda bulunacağını ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı söz vermeyeceğini söyledi. Kayda geçmek istediğini ifade eden Av. Nahit Eren’e mahkeme başkanı söz verdi.

7Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Eren, "Savunma özgürlüğüne sahip çıkan bir baroyuz. Bizim sizden bu davanın bugün ya da yarın çıkacak kararın vicdanen hukuk açısından toplumun sizden beklentisi konusunda vicdanen karar çıkacağından şüphe duymuyorum. Bu duruşma salonunda sanıklar, izleyiciler oturduğu yerden bağırdı. Bir baba savunma yaparken masaya vura vura savunma yaptı. Vicdanındaki sıkışmışlığı hissederek siz de ses çıkarmadınız. Dün Diyarbakır Barosunun 15 avukatı duruşmayı takip etti. Bir avukata yapılan bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin Diyarbakır Barosunun hafıza ve adalet anlayışına söyleyecek söz hakkı yok" dedi.

8Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "PKK, DEAŞ terör örgütlerini burada yargıladım. Kasten öldürme yaralama suçlarını da yargıladım. Nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün hakim, başkan olan biri değilim. Enes'in Kalaşnikof söylemine de bilerek müdahale etmedim.

9Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Bıraktım ki konuşsun. Mahkeme başkanı olarak belki ben bir şey bulacağım, anlayacağım. Benim de kendime has tarzım var. Biz artık dinleme makamındayız. İlk etapta sorgu makamındaydık. Burada benim şahsıma küfür edebilir.

10Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Suç unsuruna kanaat getirirsem müdahalede bulunacağım. Dün duruşma salonundan attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu, konuşunca söz hakkı vermedim. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Konuşmaya devam edince çıkın dışarı dedim.

11Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Üçüncü defa yaka paça çıkarın dedim. Öyle bir söz söyleyeceğim ki suç unsuru varsa onu da söyleyeceğim. Baba Arif Güran herkesin kendini hür ifade edebildiği mahkeme oldu diye teşekkür etti. Siz de geldiniz aynı şeyleri söylediniz. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" diye konuştu.

12Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

Narin Güran'ın annesi son savunmasına başladı. Anne Güran'ın sözleri şöyle; "Tüm annelere sesleniyorum. 1. gün mahkemeye geldiğim zaman bir anne kalktı bana dedi, 'Yüksel başın sağolsun' sanki dünya benim oldu.Üzülmeye hiç fırsatım olmadı, bırakmadılar. Şu anda bu mahkemenin içinde insanlar toplanmış niye? Ben bir anneyim savunma yapıyorum. Oğlum burada, kızımı kaybetmişim. Avukatlar savunma yapıyor. Yandan biri diyor ki, 'Çok uzattı, sıkıldım' demek böyle...Bugüne kadar evimizde hiç şiddet olmadı. Biz Arif ile evlendiğimiz gün birbirimize söz verdik. Bütün Türkiye'ye söylüyorum, hiçbir kabahatimiz olmadı."

13Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

* Ağabey Enes Güran ve Salim Güran salondan çıkarıldı. Anne Yüksel Güran konuşurken ailesinden ağlayanlar oldu.

14Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

"O gün Narin benden bir şeyler istedi. 'Kızım söz veriyorum sana alacağım' dedim. Enes çocuklarıma da baktı. Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim. Bırakmadılar kızıma kefen giydireyim.

15Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran itiraf etti: O gün Narin benden bir şeyler istedi

O da yetmedi kızımın mezarını dahi göremedim. Yoksulluklarla bu yaşa getirdik bir hiçbir sorun olmadı.Narin'in o gün saçını yıkadım, son banyosuydu. Saçını taradım. Narin en son benden ne istedi? Patates istedi. Kızarttım. Şimdi bana cezaevinde patates geliyor. Ağlıyorum. Niye bize inanmıyorsunuz? 8 çocuk yoksullukla bu yaşa getirdik. Hiçbir sorun olmadı."