Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi! Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

“SALİM İLE YÜZ YÜZE GELDİK”

Bahtiyar, "Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım” dedi.Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül’de ‘Kasten öldürme suçuna iştirak’ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.