Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi! Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir
Narin Güran cinayetinde iki yeni gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobil ile 7 dakikada gidildi. Narin’in en son saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Bahtiyar’ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda yolda harcanan zaman çıkarıldığında geriye kalan 18 dakikada ne olduğunun sorusu araştırılıyor. Öte yandan Narin’in yengesi Hediye Güran da adliyeye sevk edildi.
• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme: