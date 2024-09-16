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Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi! Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Narin Güran cinayetinde iki yeni gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobil ile 7 dakikada gidildi. Narin’in en son saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Bahtiyar’ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda yolda harcanan zaman çıkarıldığında geriye kalan 18 dakikada ne olduğunun sorusu araştırılıyor. Öte yandan Narin’in yengesi Hediye Güran da adliyeye sevk edildi.

• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
1Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmuştu. Narin günlerce hem köy hem de çevresinde aranmıştı. Bu sürede Narin’in amcası muhtar Salim Güran “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi. Hediye Güran'ın cinayetin işlendiği saatte 2 kez Narin'in evine girip çıktığı tespit edilmişti.

218 DAKİKALIK SIR PERDESİ

18 DAKİKALIK SIR PERDESİ

21 Ağustos’ta en son 15.15’te güvenlik kamerasına yansıyan, 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken, cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü itiraf eden ve 15.40’ta aracının dere yatağında olduğu jandarma kamerasından tespit edilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın ikametinden dere yatağına otomobille gidiş DHA tarafından tekrar edildi. 7 dakika süren yolculuğun ardından 15.15 ile 15.40 saatleri arasında kalan yaklaşık 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor.

3Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde ve üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak ölü bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda kırmızı bir otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın bölgeye gelip, park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı belirlendi. Jandarmanın çalışmasıyla kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ait olduğu saptandı. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

4‘İKAMETİMDE NARİN’İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALA KOYDUM’

‘İKAMETİMDE NARİN’İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALA KOYDUM’

İlk ifadesinde mahalleye 5 kilometre mesafedeki Çarıklı’daki işlerini öğle vaktinden sonra halledip Tavşantepe’ye döndüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın cesedi kendisine araçta teslim ettiğini ve beraber kendi otomobiline yüklediklerini belirtti. Bahtiyar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemedeki ifadesinde ise cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü ifade etti.Bahtiyar, “Narin’in cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler.

5“SALİM İLE YÜZ YÜZE GELDİK”

“SALİM İLE YÜZ YÜZE GELDİK”

Bahtiyar, "Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım” dedi.Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül’de ‘Kasten öldürme suçuna iştirak’ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6EVİ İLE NARİN’İN CESEDİNİN BULUNDUĞU NOKTA, ARAÇLA 7 DAKİKA

EVİ İLE NARİN’İN CESEDİNİN BULUNDUĞU NOKTA, ARAÇLA 7 DAKİKA

Narin’in en son görüntüsü kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kamerasından Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati ise 15.40 olarak belirlendi.Narin’in bu 25 dakikalık zaman diliminde kaybolduğu düşünülüyor. Nevzat Bahtiyar’ın cesedi çuvala koyduğunu söylediği evinin önü ile Narin’in bulunduğu nokta ise araçla 7 dakika. Bir bölümü asfalt, bir bölümü ise toprak olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu DHA muhabiri, otomobille 40 kilometre hızla 7 dakikada katetti. 7 dakikalık zamanın yolda harcandığı hesaplandığında, geriye kalan 18 dakikalık süredeki sır perdesi aralanmayı bekliyor

7Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Arama çalışmalarının 19’uncu gününde ise Narin’in cansız bedeni mahalleye 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulunmuştu.

8Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklandı. Geçen cuma tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

9Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Hediye Güran dün akşam saatlerinde adliyeye sevkedildi. Narin’in akrabası İsa ve Şeyma Kaya da dün sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

10DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN

DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN

Amca Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy’un tutuklanma gerekçesinde, Narin’i arama çalışmalarının “hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı” tespiti yer aldı.

11Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Kararda, “Dosyadaki JASAT tutanağına göre ‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 şahsın 1 kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun jandarmayı Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran Ailesi’nin bazı üyeleri tarafından yapıldığı” belirtildi. El birliğiyle gerçekleştirilen karartma eylemlerinin bazılarını Milliyet gazetesi derledi. İşte detaylar...

12AMCA MI KESTİ

AMCA MI KESTİ?

Narin’in ailesinin 21 Ağustos’ta küçük kızlarıyla ilgili yaptığı kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran’ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği iddia edildi.

13KUZENİ TERLİKLERİ SAKLADI

KUZENİ TERLİKLERİ SAKLADI

Narin’e ait olduğu iddia edilen terlik 22 Ağustos’ta Güran Ailesi’nin evine 2 km mesafede bulunmuştu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin’in ayak numarasının ise 31 olduğu belirtilmişti. Narin’in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde, Narin’i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu söyledi. Kaya’nın bu tavrı, şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin’in terlikleri cansız bedeninin bulunduğu çuvalda çıktı.

14BATTANİYE Mİ YAKILDI

BATTANİYE Mİ YAKILDI?

23 Ağustos’ta Narin cinayetinin üst aklı olduğu iddia edilen A.R.G.’nin tarlasında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu yangında Narin’in cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor.

15ÜÇ KEZ DUŞ ALMIŞ

ÜÇ KEZ DUŞ ALMIŞ

Narin’in ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık izi nedeniyle 29 Ağustos’ta gözaltına alındı. 18 yaşındaki şüphelinin kolundaki izlerin yapılan incelemeler sonrası Narin’e ait olmadığı belirlendi. Ağabeyin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü.

16ARAMALARI YÖNLENDİRDİ

ARAMALARI YÖNLENDİRDİ

Narin, 21 Ağustos’ta köyde en son 15.15’te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında Narin’in cesedinin konulduğu kırmızı aracın dere kenarına park etmiş hali yansıdı.

17Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Ancak Narin’in akrabalarının kızın görüldüğü yer ve saat hakkında bilinçli şekilde yanlış ifadeler verince aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül’de bakılabildi. Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Narin’in amcası Salim Güran ile “Cesedi ortadan kaldır” diye teslim ettiği Nevzat Bahtiyar’ın arama çalışmalarına bizzat katılıp, jandarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Aramalara kanaldan başlandı, uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası pekçok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi.

18KUZENİN İFADESİYLE ÇIKTI

KUZENİN İFADESİYLE ÇIKTI

Narin’in babasının amcasının kızı Birsen Güran (19), olay günü Narin’in saat 14.00’te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma’yı sorduğunu belirterek daha sonra kendisine gelen amca Salim Güran’ın Narin’i 17.40 gördüğünüzü söyleyin dediğini vurgulayarak “Yoksa başın yanar” dediğini ifade etti.

19GİZLİCE JANDARMAYI DİNLEDİ

GİZLİCE JANDARMAYI DİNLEDİ

Cinayet günü Van’da olan, Narin’in kaybolduktan sonra köye dönen tutuklu amcalardan Fuat Güran’ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp arama-kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın bunu fark edip, Fuat Güran hakkında 2 kez tutanak tuttuğu öğrenildi.

20MEZARI ŞEHİTLİĞE TAŞINSIN TALEBİ

'MEZARI ŞEHİTLİĞE TAŞINSIN' TALEBİ

Narin’in mezarına ziyaretler devam ediyor. Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin’in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler devam ederken, bazı vatandaşlar Narin’in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti.

2150 SAHTE İHBAR YAPMIŞLAR

50 SAHTE İHBAR YAPMIŞLAR

Narin Güran cinayeti Türkiye’nin gündemine otururken, 19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.

22Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma dosyasına yeni giren bir delile ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

23ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

24Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir

Buna göre, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.

25Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi Yenge Hediye Güran ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirebilir