Mut'un 'beyaz altınında' rekolte şoku: 'Yok yılında' verim üçte bire düştü

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Üretici İsmail Kaplan da Mut incirinin kendine özgü olduğunu ifade ederek, "Mut'umuzun incirinin rakibi yok. Şu an inciri Ankara, Mersin ve Konya'ya gönderiyoruz. İncirde bu yıl düşük olmasına rağmen Mut'ta tahmini 30 bin ton rekolte olur" diye konuştu.



Temmuz sonu ile ağustos başında olgunlaşan beyaz incir, hasadın ardından genellikle taze olarak tüketiliyor. Kurutulmadan sofralara ulaşan incirin yumuşak iç yapısı ve yoğun doğal şekeriyle öne çıktığı belirtildi.



İncir alımı yapan tüccarlar ise ürünün başta Ankara, Mersin merkez ve Konya olmak üzere farklı illere gönderildiğini, ayrıca ihracatının da yapıldığını ifade etti.Tarım uzmanları ise bu yıl yaşanan verim düşüklüğünün doğal üretim döngüsü içerisinde değerlendirildiğini, 2027 sezonunda incir ağaçlarının yeniden yüksek verim vermesinin beklendiğini belirtti.