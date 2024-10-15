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Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığı'ndan 3 ürün için uyarı!

Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, mutfaktaki sağlıksız gıda ürünleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

• 15 Ekim 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 15 Ekim 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
1Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığından 3 ürün için uyarı



Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ürünlerine yönelik vatandaşların şimdiye kadar yanlış bildiği konulara açıklık getirdi.

Detaylar şu şekilde:

2Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığından 3 ürün için uyarı

* “Yumurta yıkandığı zaman üzerinde bulunan mikro-organizmalar yumurta kabuğunda bulunan ve gözle görülmeyen gözeneklerden içeri girer ve yumurtanın bozulma riskini artırır.

3Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığından 3 ürün için uyarı

* Tavuk etini pişirmeden önce suda yıkamaya gerek yok, tavuğu iyice pişirmek yeterli.

4Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığından 3 ürün için uyarı

*Etler yıkandığı zaman üzerinde bulunabilecek mikroorganizmaları mutfağın diğer yerlerine bulaştırma riski doğar. Bu nedenle çok kirli gördüğümüz kısımlar varsa buralar yıkanmak yerine, kesip uzaklaştırılabilir.

5Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığından 3 ürün için uyarı

* Peynir yapılan süt, başta brusella olmak üzere bazı hastalık etmeni taşıyan hayvanlardan elde edilmişse, bu hastalık etmeni mikroorganizmalar peynire geçer. Kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın almamak gerekir.