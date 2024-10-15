Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığı'ndan 3 ürün için uyarı!

* Peynir yapılan süt, başta brusella olmak üzere bazı hastalık etmeni taşıyan hayvanlardan elde edilmişse, bu hastalık etmeni mikroorganizmalar peynire geçer. Kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın almamak gerekir.