Mustafa Mert Koç: Şarkılarımın bazıları Melisa'yı anlatıyor

"MELİSA'DAN SONRA BAŞLADI"

Koç, muhabirlerin "Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?" şu cevabı verdi:



"Ben müzisyenliğe atılıyorum. Bir ay sonra yeni bir şarkım çıkacak onun heyecanı var, stüdyodayız bu yüzden genelde. Sözler bana ait, bu yeteneğimi de yeni keşfettim. Büyük ihtimalle Melisa'dan sonra başladı, her şarkımda yanımdaydı sağ olsun. İlk başta hareketli şarkı gelecek. Romantik şarkım da sonra gelecek Melisa ile beraber. Şarkılarımın bazıları Melisa'yı anlatıyor."



Mustafa Mert Koç, "Peki Melisa Hanım’ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Bence Dünya’nın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani" diye yanıt verdi.



"YENİ SEZONU DA ÇEKECEĞİZ"



Melisa Aslı Pamuk, oynadığı 'Erkek Severse' dizisini soran muhabirlere, "Çok güzel bir diziydi bence, ilk sezonu bitirmek üzereyiz. Sonrasında yeni sezonu da çekeceğiz" ifadeleriyle cevap verdi. Pamuk, gazetecilerin "Yazın bir tatil planı yapıldı mı şimdiden?" sorusuna ise, "İnşallah, işimize bağlı yoğun çalışıyoruz. Geçen seneden beri çalışıyorum" açıklamasını yaptı.



"UTANGAÇLIĞINDAN DOLAYI SÖYLEMİYOR"



Muhabirlerin "Melisa Hanım sisin sesiniz nasıl? Düet gelir mi?" sorusuna Koç, "Hiç söyleyemiyor ya, ben bile bana söyle lütfen diyorum ama utangaçlığından dolayı söylemiyor" dedikten sonra ikili, basın mensuplarına el ele poz verip alışveriş yapmaya devam ettiler.