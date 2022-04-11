Mustafa Mert Koç: Şarkılarımın bazıları Melisa'yı anlatıyor
Geçtiğimiz yaz sürpriz bir şekilde ilişkilerine başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, önceki gün Etiler'de görüntülendi. El ele alışveriş turuna çıkan çift, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gelecek projeleri hakkında konuştu.
Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, 2019'da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la 2021 yılının haziran ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bodrum'da giden Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı tatilde bulmuştu.Pamuk, 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez objektiflere takılmış; tekne kiralayan çiçeği burnunda çift, Bitez'e demirlemişti. Teknenin ön tarafında güneşlendikten sonra romantik anlar yaşayan ikiliden Melisa Aslı Pamuk, dans eden sevgilisine gülmekten kendini alamamıştı.
"HER ŞEY DAHA ÇOK YENİ"
Güzel oyuncu, sonraki aylarda bir istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi 'Kilit'in galasına katılmış ve ilk kez ilişkisiyle ilgili sorulan sorulara cevap vererek "Birlikteliğimiz çok güzel gidiyor, her şey daha çok yeni ama ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" demişti.
Eylül ayında ise ilk kez yan yana görüntülenen keyifli aşıklardan Mustafa Mert Koç, ilişkileri hakkında, "Süper gidiyor, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.
"TANIŞMA HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"
"Nasıl tanıştınız?" sorusunu da cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.
"BERABERLİĞİMİZ GÜZEL GİDİYOR"
Şu sıralar projeleriyle ilgilendiğini ifade eden Melisa Aslı Pamuk ise, "Yeni sezon başladı, onların peşinde koşturuyoruz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" şeklinde konuşmuştu.
Pamuk, evlilik sorularına ise "Daha çok erken" yanıtını vermişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Emirgan’daki La Boom çıkışı kameralara yansıyan çift, ayaküstü gazetecilerle sohbet etmişti. Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç; aynı eve taşındıkları, yakın zamanda evlenecekleri yönündeki haberleriyle alakalı da konuşmuştu.
"AYNI EV FALAN YOK"
Güzel oyuncu, "Sizler yazmışsınız haberi, sizden öğrendik biz de" dediği sırada sevgilisi, "'Bana taşınmışsın' diye espri yaptım" şeklinde konuşup haberleri yalanlamıştı. Koç, "Melisa çalışıyor ama sürekli vakit geçiriyoruz, aynı ev falan yok" ifadelerini kullanmıştı."Birliktelik resmiyete döküldü mü?" sorusuna Mustafa Mert Koç, "Hayır, yok" cevabını vermişti. Ailelerin tanışmadığını söyleyen Pamuk ise, "İnşallah ileride, neden olmasın?" demişti. Ünlü çift, tüm bunların ardından önceki gün Etiler Akmerkez'de objektiflere takıldı. El ele alışveriş yapan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.
"MELİSA'DAN SONRA BAŞLADI"
Koç, muhabirlerin "Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?" şu cevabı verdi:
"Ben müzisyenliğe atılıyorum. Bir ay sonra yeni bir şarkım çıkacak onun heyecanı var, stüdyodayız bu yüzden genelde. Sözler bana ait, bu yeteneğimi de yeni keşfettim. Büyük ihtimalle Melisa'dan sonra başladı, her şarkımda yanımdaydı sağ olsun. İlk başta hareketli şarkı gelecek. Romantik şarkım da sonra gelecek Melisa ile beraber. Şarkılarımın bazıları Melisa'yı anlatıyor."
Mustafa Mert Koç, "Peki Melisa Hanım’ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Bence Dünya’nın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani" diye yanıt verdi.
"YENİ SEZONU DA ÇEKECEĞİZ"
Melisa Aslı Pamuk, oynadığı 'Erkek Severse' dizisini soran muhabirlere, "Çok güzel bir diziydi bence, ilk sezonu bitirmek üzereyiz. Sonrasında yeni sezonu da çekeceğiz" ifadeleriyle cevap verdi. Pamuk, gazetecilerin "Yazın bir tatil planı yapıldı mı şimdiden?" sorusuna ise, "İnşallah, işimize bağlı yoğun çalışıyoruz. Geçen seneden beri çalışıyorum" açıklamasını yaptı.
"UTANGAÇLIĞINDAN DOLAYI SÖYLEMİYOR"
Muhabirlerin "Melisa Hanım sisin sesiniz nasıl? Düet gelir mi?" sorusuna Koç, "Hiç söyleyemiyor ya, ben bile bana söyle lütfen diyorum ama utangaçlığından dolayı söylemiyor" dedikten sonra ikili, basın mensuplarına el ele poz verip alışveriş yapmaya devam ettiler.
Öte yandan geçtiğimiz yaz çıktıkları tatilde el ele tutuşup suya atlayan çift, büyük bir talihsizlik yaşamıştı. Yüzerek açılan Koç ve Pamuk, akıntıya kapılıp tekneye geri dönmekte zorlanmıştı. Yüzdükçe geri gidip tekneden daha da uzaklaşınca panik olan aşıklar, "Gelemiyoruz, çok akıntı var. Bizi buradan alın" diyerek yardım istemişti.
PERSONEL YARDIMA KOŞTU
Teknedeki personel hemen demiri toplayıp açık denize gitmişti. Akıntı dolayısıyla yanlarına yaklaşamadıkları için çifte, halat atarak tekneye doğru çekip sudan çıkarmışlardı. Saatlerce akıntıda yüzmeye çalışmaktan dolayı yorgun düşen Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, yaşadıkları olayın ardından güneşin altında uyuyakalmıştı.